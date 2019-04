Apple příští rok konečně uvede kompaktní model. Ale úplně malý nebude

Před necelými dvěma lety Apple najednou uvedl hned tři různé modely iPhonů. Tehdy logické nástupce typů 7/7 Plus nahradil tandem „osmiček“, které asistovaly topmodelu jménem X.

Jubilejní desátý iPhone nastolil nový design, předvedl bezpečné a spolehlivé odemykání Face ID a bodoval také velkým OLED panelem. Byl vůbec prvním telefonem Applu s obrazovkou tohoto typu. Loni už výrobce uvedl dva takové modely a letos jimi vybaví jejich následovníky. Jen nástupce barevného a cenově dostupnějšího typu XR ještě setrvá u LCD jednotky.

Příští rok už se Apple od těchto starších typů displejů zcela odpoutá, iPhony z roku 2020 už tedy budou zcela pod nadvládou OLED. Dosud je Applu dodává především Samsung, menší objem zakázek si ale vybojovalo i krajanské LG.

Modely uvedené v příštím roce mají mít opět obrazovky z dílen těchto firem. Samsung má dodávat displeje typu Y-Octa, LG pak své řešení označuje jako TOE. Oba typy panelů budou levnější než současná řešení a integrovaná dotyková vrstva pak bude znamenat nižší tloušťku displeje a tím i štíhlejší pas telefonu.

V budoucnu bychom nicméně v iPhonech mohli vídat také displeje z produkce čínské společnosti BOE (více v článku: Čínská firma chce vystrnadit panely Samsungu z iPhonů).

OLED všem a tři různé velikosti

Tři různé velikosti iPhonů nabídne Apple i příští rok. Nejmenší má mít obrazovku úhlopříčky 5,42 palce, a bude tak náhradou 4,7palcových modelů, které Apple poprvé nabídl v roce 2014 a dva takto velké modely (7 a 8) jsou stále v prodeji. Nižší ceny komponent u starších typů Applu navíc zvyšují ziskovost (více v článku: Apple na starších modelech zase více vydělá. Snižuje výrobní náklady).

Přestože se dlouho mluvilo o nástupci kompaktního čtyřpalcového modelu SE, jeho uvedení ve světle těchto informací nelze příliš očekávat. Totiž iPhone s 5,42palcovou obrazovkou může být při minimalizaci rámečků příjemně kompaktním přístrojem a přesto nabídnout velkou plochu displeje.

To platí třeba také o novém Galaxy S10e. Přístroj má 5,8palcový displej a přesto se šířka telefonu podařila udržet těsně pod sedmi centimetry. Více v článku Levná verze i monstrum s obří pamětí. Samsung představil jubilejní S10).

Prostřední typ s 6,06“ displejem nahradí nástupce současného typu XS, a konečně největší typ s obrazovkou velikosti 6,67 palce zastoupí následovníka aktuálně nejvyšší iterace XS Max.

Celkové proporce telefonů navzdory větším displejům nemají bobtnat, obrazovky se tedy roztáhnou po čelní ploše na úkor rámečků.

Přijdou iPhony 11 letos nebo příští rok?

Jasno není okolo označení iPhonů modelového roku 2020. Některé dosavadní spekulace letos uvedeným typům předpovídají označení iPhone 11 a pokud se to potvrdí, pak by Apple v příštím roce zřejmě „eskový“ přídomek přeskočil, jelikož nás podle uvedených informací čeká kompletní redesign přístrojů.

A omlazený vzhled by kalifornský gigant se vší pravděpodobností podpořil i úplně novým označením. Koneckonců nestalo by se tak poprvé, v roce 2016 uvedený tandem iPhonů 7/7 Plus totiž o rok později nahradily rovnou „osmičky“ a S „stupeň“ tehdy Apple přeskočil.