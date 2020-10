Huawei začal v Česku prodávat smartphone pro modelový rok 2021

Telefony nižší střední třídy z řady P Smart Huawei nabízí od roku 2017. Některé nesou číselné označení modelového roku, některé nikoliv. A především, některé z modelů se na českém trhu prodávaly, jiné ne. Posledním všeobecně známým byl P Smart 2019, představený těsně před koncem roku 2018. Jeho modelové označení tak vcelku přesně sedělo.

To novinka už nese označení 2021, přestože se začíná prodávat nyní, ještě hluboce v roce 2020. Na trhu tak vystřídá model P Smart Pro, který se začal prodávat začátkem roku. Ale úplně přímý nástupce to není. Výbava je trochu jiná a především cena je nižší. I když základ je velmi podobný.

A především, P Smart Pro byl posledním se službami Googlu, protože byl certifikovaný ještě před loňským květnem, kdy na Huawei uvalila americká administrativa embargo.

To novinka už nabídne jen vlastní služby Huaweie, tedy především aplikační obchod AppGallery. Naopak prakticky do telefonu nedostanete služby Googlu, tedy YouTube, Mapy nebo klient Gmailu. A problémy budete mít i s některými dalšími populárními aplikacemi. Huawei se sice snaží nabídnout jisté aplikace, přes které se k některým podstatným aplikacím dostanete, ale není to pohodlné a někdy ani stoprocentně bezpečné.

Stejně tak s telefonem nebudete moci platit u pokladen. Logicky zde není služba Google Pay. Což je však v tomto případě podružné, telefon nemá NFC. Normálně by to byl fatální nedostatek, ale z výše uvedeného to je vlastně jedno. Dodejme, že NFC neměl ani model P Smart Pro, u kterého to fatální nedostatek byl, protože ještě služby Googlu měl.

Oba modely mají společný procesor Kirin 710, což je čip z roku 2018. Jenže model Pro měl variantu 710F, kterou pro Huawei ještě vyráběla tchajwanská společnost TSMC 12nm technologií. To varianta 710A by už měla být čistě čínskou záležitostí. Vyrábí ji šanghajská společnost SMIC, ovšem 14nm technologií.

Tento čip tak asi budeme vídat v mnoha příštích přístrojích značky, protože by se na jeho produkci nemělo vztahovat americké embargo. SMIC totiž podle všeho neovládá lepší výrobní procesy, takže procesory vyšších tříd asi zatím vyrábět nemůže.

Novinka P Smart 2021 k uvedenému procesoru přidává 4 GB operační a 128 GB uživatelské paměti a slot na paměťovky až do kapacity 512 GB. Má displej typu IPS s úhlopříčkou 6,67 palce a rozlišením FHD+. Oproti modelu P Smart Pro není přední kamerka vyjíždějící z horní hrany, ale je umístěná ve výřezu displeje.

Foťák má čtyři objektivy: 48Mpix hlavní, 8Mpix širokoúhlý, 2Mpix makro a 2 Mpix pro hloubku ostrosti. Tedy stejná sestava jako u předchůdce na trhu, plus je zde makro objektiv, který ovšem obvykle k ničemu podstatnému není.

Změnou k lepšímu je baterie. Oproti P Smart Pro má kapacitu o 1 000 mAh větší, takže má kapacitu 5 000 mAh. A navíc podporuje rychlonabíjení 22,5W. To předchůdce neuměl. Telefon je již v prodeji ve třech barevných variantách: černé, zlaté a zelené. Cena je stanovena na 5 499 Kč, model P Smart Pro se na začátku roku začal prodávat za 7 999 Kč, což je podstatný rozdíl. Tedy podstatná výhoda pro novinku, ale zájemce musí počítat s uvedenými omezeními.