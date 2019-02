Doženou ostatní Samsung? Veletrh v Barceloně přinese zásadní novinky roku

Samsung se letos se skládacím smartphonem Galaxy Fold a novou modelovou řadou Galaxy S10 technicky posunul výrazně vpřed a získal tak před konkurencí určitý náskok. Ta jej bude ovšem chtít v Barceloně minimálně stáhnout, i když to tentokrát nebude mít vůbec jednoduché.

Představování novinek začíná v Barceloně už v sobotu: jako první si zve novináře na svou akci Alcatel, který se ovšem soustředí především na modely střední třídy. A navíc vám je budeme moci představit až později, na informace o nich totiž platí embargo. Zatím vlastně nevíme, zda se bude novinářům prezentovat pouze Alcatel, či uvidíme i nějaké novinky značek TCL a BlackBerry, spadajících pod stejný koncern. Zásadní revoluci tu nicméně čekat nemůžeme. Na druhou stranu modely koncernu TCL jsou důležité především pro segment střední třídy, který je u nás hodně důležitý, takže novinky se jistě nevyplatí přehlížet.



Technicky zajímavější věci se ovšem začnou dít v neděli, to mají tiskovou konferenci naplánovánu značky Huawei a Nokia. Akce Huaweie by měla být o představení nových notebooků, což už jednou firma v Barceloně předvedla. Ale s příchodem modelu Galaxy Fold se očekává, že se bude chtít pochlubit vlastní interpretací skládacího smartphonu s ohebným displejem (více viz Huawei chce Samsungu ukrást slávu. Skládačku ukáže jen o 4 dny později). Pokud na jeho představení dojde, bude to slušné překvapení. Huaweii se totiž podobně jako Samsungu podařilo veškeré podrobnosti o chystaném skládacím modelu utajit. Je však možné, že firma ukáže jen jakýsi koncept nebo si představení nechá úplně na jindy.

Akce Nokie bude na představení novinek Huaweie bezprostředně navazovat. I její novinky zůstávají poměrně výrazně zahaleny tajemstvím. Loni jsme díky pre-briefingu alespoň věděli, že se můžeme těšit na další retromodel. Jenže novinky Nokii utekly jen pár hodin před představením, letos tak před novináři firma vše tají a dopředu se nepodělila ani o náznaky. Nicméně hlavní novinkou by měla být špičková Nokia 9 s ohromující sestavou hlavního fotoaparátu.

Ta by měla obsahovat až pět čoček a foťák by se měl zařadit k tomu nejlepšímu na trhu (více viz Nokia 9 PureView bude konečně vrchol. Nabídne pětinásobný fotoaparát). Spekuluje se, že by se mohla Nokia 9 ukázat ve dvou provedeních: standardním s loňským Snapdragonem 845 a prémiovém s novým Snapdragonem 855 a podporou 5G sítí. Tato verze by pak šla do prodeje později. Jaké další novinky od Nokie uvidíme, to není vůbec jasné. Loni jsme v Barceloně viděli nejlevnější model Nokia 1 (více v recenzi Nokia 1 má výměnnou baterii i kryt a speciální Android), který by mohl dostat nástupce. Výměnu by si zasloužila i luxusní Nokia 8 Sirocco. A může, ale nemusí, dojít i na nějaké to mobilní retro.

Nedělní sprint novinek pak završí večer LG. Veřejným tajemstvím je, že na MWC představí svůj špičkový model G8, který bude mít přední kameru typu TOF. Tento snímač cítí hloubku ostrosti a LG by mělo tuto vlastnost využít pro ovládání přístroje bezdotykovými gesty (více viz Bude mít revoluční přední foťák, ovšem designem asi zapadne do průměru). Možná dojde i na schování reproduktoru sluchátka do displeje, pokud ne, představí tuto techniku LG samostatně (více viz Chystá se opravdu velká inovace. LG vymyslelo převratný displeduktor). I od této korejské značky se očekává letos představení ohebného smartphonu, v Barceloně to však nejspíš nebude – pokud ano, ukážou ho představitelé firmy jen vybraným lidem „za zavřenými dveřmi“ (více viz Další skládací smartphone se ukáže i neukáže. Už za měsíc).

V pondělí ráno se oficiálně otevřou brány veletrhu a své novinky v následujících hodinách a dnech představí řada dalších značek. Víme například, že Sony ukáže své špičkové modely pro letošní rok, nést by měly označení XZ4 a hlavní inovace by se měly nejspíš týkat fotoaparátů (více viz Obří displej, baterie i rekordní rozlišení snímače. Lákadla Xperie XZ4).

Jistá naděje na další ohebný kousek tu nicméně je: svou tiskovou konferenci má naplánovánu i Xiaomi. A pokud nepůjde o opakovanou premiéru modelu Mi 9, který společnost představila ve středu 20. února v Číně (a který si na MWC jistě prohlédneme), tak je tu naděje na skládací model. Videa s ním už na internet unikla a zařízení vypadá vcelku připravené do výroby (více viz Xiaomi potvrdilo svůj skládací smartphone, poslouží jako mobil i tablet).

VIDEO: Xiaomi potvrdilo svůj skládací smartphone Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nové modely ukáže v Barceloně i spousta dalších značek. Uvidíme tu třeba nové smartphony od Lenova, nebo spíš Motoroly. I u této značky se šušká o smartphonu s ohebným displejem, dokonce by mělo jít o návrat značky Razr (více viz Ikonická Motorola RAZR se vrátí. Žiletka překvapí konstrukcí a cenou), ale v Barceloně na něco takového nejspíš nedojde. Pokud ano, bylo by to obrovské překvapení. Novinky uvidíme ovšem i u dalších výrobců, navíc bude veletrh příležitostí, jak se seznámit s nedávno představenými modely u nás stále ještě trochu exotických značek jako třeba Oppo (více viz Cenová revoluce, mobil se snímačem otisků v displeji za šest tisíc korun).



Nových přístrojů bude záplava, a to zdaleka není vše, co veletrh MWC přináší. Řeč tu bude samozřejmě i o 5G sítích a dalších novinkách z mobilní oblasti. Máme se tedy určitě na co těšit. Zpravodajství na stránkách Mobil.iDNES.cz a Technet.cz si tak nenechte ujít, novinky najdete přehledně pod tímto klíčovým slovem.