Další skládací smartphone se ukáže i neukáže. Už za měsíc

O tom, že vlastní skládací smartphone připravuje i společnost LG, informoval už začátkem loňského listopadu známý únikář Evan Blass. Podle jiného zdroje obeznámeného s plány mobilní divize LG bychom se telefonu měli dočkat už na nadcházejícím veletrhu MWC v Barceloně.

Tedy jak kdo. Podle všeho totiž novinka zůstane i nadále v utajení. Jak informuje jihokorejský server The Korea Herald, skládací LG si budou moci prohlédnout pouze klíčoví obchodní klienti společnosti, tedy například zástupci mobilních operátorů.

Nicméně podle zdroje je společnost ve vývoji skládacího smartphonu už tak daleko, že bychom se mohli brzy dočkat prvních oficiálních informací. Držení podrobností v tajnosti není v tomto případě nic neobvyklého. Skládací smartphony mají být revolučním produktem, každý si tak chrání své know-how. Převratný smartphone totiž připravuje více výrobců v čele se Samsungem.

Ten byl prvním velkým výrobcem, který svůj skládací smartphone veřejně ukázal. Tedy přesněji ukázal jeho funkční prototyp, a to mimo záři reflektorů. Vidět tak byly jen vnější obrysy a rozměrný vnitřní displej, což bylo nicméně k demonstraci přednosti takového zařízení dostačující. Samsung tedy patrně pracuje na telefonu s dvěma samostatnými displeji, prototyp byl osazen menším vnějším a rozměrným vnitřním, který se zpřístupní po rozevření telefonu. Více jsme zatím z novinky neviděli. To ovšem neznamená, že by ji firma držela v přísné tajnosti.

VIDEO: Samsung ukázal smartphone s ohebným displejem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nejen LG, ale i další výrobci by tak neměli otálet. Sice jim možná unikne pomyslné prvenství, Samsung by měl totiž skládací smartphone oficiálně představit 20. února na akci v San Francisku (více viz Tajemné billboardy lákají na nový samsung. Dočkáme se v únoru), ale i vzhledem k očekávaným vysokým cenám takových smartphonů by se ostatní hráči na tomto poli mohli zbytečným protahováním připravit o odbyt svých zařízení. Tedy v případě, že se neblýsknou vlastní invencí.

Samsung, LG, Huawei, nebo Xiaomi? Kdo bude první?

LG nebude první společností, která očekávaný letošní hit na poli smartphonů ukáže s předstihem hrstce lidí za zavřenými dveřmi. Stejně to údajně udělal i Samsung, který měl potají předvést svůj skládací smartphone klíčovým klientům už zkraje roku na veletrhu CES v Las Vegas. Navíc prý informoval, že novinku uvede na trh v první polovině letošního roku (více viz Skládací samsung dorazí v první polovině roku. Bude těžko dostupný).



Výjimkou by v tomto směru mělo být například Xiaomi, které se v minulých dnech pochlubilo prototypem skládacího telefonu. Od řešení Samsungu se výrazně odlišuje. Jeho funkčnost prezentoval ve videu přímo spoluzakladatel společnosti Bin Lin (více viz Xiaomi potvrdilo svůj skládací smartphone, poslouží jako mobil i tablet).

Skládací Xiaomi si vystačí s jediným displejem, uživatel ho z tabletu v zařízení rozměrů většího smartphonu promění přehnutím jeho okrajů vzad. Vypadá to parádně, ale takový smartphone bude podstatně náchylnější na poškození displeje než ten od Samsungu. Jenže Xiaomi hraje do not fakt, že by jeho ohebný stroj měl být cenově dostupnější.

VIDEO: Xiaomi potvrdilo svůj skládací smartphone Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

A vlastní cestou má jít i LG. Podle zdroje se má zařízení překládat vejpůl displejem ven, zatímco v případě Samsungu se zařízení zaklapne a rozměrný displej je chráněn před poškozením. LG se obejde bez nutnosti použití druhého displeje, což by se mohlo příznivě promítnout v ceně zařízení. Jenže stejně jako Xiaomi bude mnohem náchylnější na poškození. Ve složeném stavu nemá být smartphone LG větší než 4,58palcový Samsung.



Společnost podle serveru The Korea Herald odmítla komentovat jakékoli spekulace o skládacím smartphonu. Zástupce LG nicméně potvrdil, že firma bude mít na barcelonském veletrhu MWC i soukromý stánek, kam se běžný návštěvník nedostane.

Z chystaných barcelonských novinek zástupce LG potvrdil pouze novou generaci modelové řady G. Ta má nést označení G8 ThinQ a mělo by jít o zajímavou alternativu k trhem ještě neověřeným skládacím smartphonům. Konstrukce „gé osmičky“ by měla umožnit připevnění druhého displeje. Po spojení s telefonem tak vytvoří zobrazovací plochu, jakou má tablet (více viz Chytřejší řešení než ohebný displej? K LG G8 bude možné připojit druhý).

LG nebude jediným výrobcem, který do Barcelony údajně přiveze svůj skládací mobil. Pochlubit by se na veletrhu MWC měly i společnosti Huawei či Motorola. Přitom i Motorola, spadající pod čínské Lenovo, by měla jít vlastní cestou. Podle posledních informací hodlá reinkarnovat někdejší úspěšný model RAZR. I v moderní podobě by mělo jít o telefon už zapomenuté véčkové konstrukce (více viz Ikonická Motorola RAZR se vrátí. Žiletka překvapí konstrukcí a cenou).

Dodejme, že už loni v listopadu velkým společnostem modelem FlexPai vypálila rybník neznámá čínská firma Royole. Společnost zabývající se výrobou flexibilních displejů má ovšem ještě co dohánět. FlexPai je po technické stránce sice působivý přístroj, ale zatím dost nepraktický. Proti je i vysoká cena, která v přepočtu atakuje hranici 42 tisíc korun. Telefon jsme si mohli vyzkoušet na letošním lasvegaském CESu, naše dojmy se dočtete v článku Vyzkoušeli jsme první ohebný smartphone na světě. Technika je působivá.

VIDEO: Skládací smartphone ukázala v minulých dnech neznámá čínská společnost Royole Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdo má nejlépe řešenou konstrukci skládacího smartphonu? celkem hlasů: 179