Bude mít revoluční přední foťák, ovšem designem asi zapadne do průměru

Kdo jiný než proslulý Evan Blass s předstihem ukázal nové LG G8 ThinQ v plné parádě. Design novinky zapadá do současného trendu a nic extra nepřináší.

Displej zakrývá téměř celé čelo telefonu, tedy až na vykrojení v horní části. V prémiovém segmentu je to však krok zpět, výřez se letos nosit nebude. Prémiové modely budou mít jen drobné průstřely v displeji.

Ovšem LG má důvod výřez zachovat. Bude používat revoluční přední fotoaparát s technologií Time of Flight, která umožní odemykat telefon pomocí obličeje. Tato technologie má předčit bezpečnost řešení od Applu a přidat řadu funkcí navíc. A kamerka by se asi do průstřelu nevešla, nebo by musel být příliš velký.

Se speciální kamerkou můžeme oželet čtečku v displeji, odemykání obličejem bude primárním bezpečnostním zámkem telefonu. Přesto čtečku nové top LG mít bude, a to na zádech.

Trochu zklame pouze dvojitý fotoaparát, když se konkurence předhání v co největším počtu čoček pro optický zoom nebo širokoúhlý záběr. Vícenásobný fotoaparát jistě dostane model V50 ThinQ, který se očekává později.

Samotný Blass jako fanoušek smartphonů LG není z designu novinky nadšený a označuje jej za málo konkurenceschopný. Ovšem LG je známo jako velký inovátor, a tak lze mimo revolučního předního fotoaparátu očekávat i další zajímavé prvky výbavy.

LG potřebuje prodejní hit jako sůl, jelikož jeho prodeje smartphonů výrazně poklesly. A řada uživatelů mnoho nových funkcí nepožaduje, důležitý je pro ně design. Nic naplat, že s novými funkcemi později sklidí úspěch jiní.

Výhodou nového LG by měla být tradičně příznivá cena. To však, jak ukazují prodejní výsledky, na zákazníky také nezabírá. Mnoho lidí se totiž řídí heslem „čím dražší, tím lepší“.