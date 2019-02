Huawei chce Samsungu ukrást slávu. Skládačku ukáže jen o 4 dny později

Za necelé tři týdny Huawei v Barceloně ukáže svůj skládací telefon s ohebným displejem. Je dost možné, že tím reaguje na Samsung, který by měl představit skládací mobil o pár dní (konkrétně o čtyři) dříve v San Francisku v rámci premiéry řady Galaxy S10.

Původně Huawei v Barceloně žádnou mobilní novinku ukázat neměl, premiéra nové řady P (pravděpodobně P30) se odehraje až v druhé polovině března na samostatné akci.

Nakonec se však dočkáme krátce po sobě dvou skládacích telefonů od hlavních rivalů. Ovšem pozor, ani v jednom případě není jasné, jestli výrobci ukážou už produkční verzi a zda si ji budeme moci vyzkoušet. Pravděpodobnější je zatím jen statická premiéra.

Zatím ani jeden výrobce vzhled svého přístroje neukázal, respektive Samsung předvedl už v listopadu mulu, tedy záměrně zamaskovaný prototyp. Ale nedávno uniklo video firmy, kde skládací mobil vidět je. Samsung uvádí skládací telefon i na tajemných bilboardech.

U Huaweie toho víme ještě méně, v podstatě můžeme pracovat jen s obrázkem na pozvánce na barcelonskou tiskovou konferenci.

Ale i z těchto střípků lze vydedukovat, že oba výrobci představí něco trochu odlišného. U Samsungu by to měl být telefon s vnitřním flexibilním displejem a druhým na vnějšku, aby bylo možné telefon používat i v zavřeném stavu. Naopak Huawei by podle obrázku měl představit telefon s vnějším ohebným displejem.

Podobně koncipovaným přístrojem se už několik měsíců chlubí čínská společnost Royole a na veletrhu CES jsme si funkční vzorek mohli prohlédnout. Model FlexPai je ošklivý, zpracování je mizerné, ale koncepce je funkční. Přesto si myslíme, že praktičtější je vnitřní ohebný displej než vnější, jak je tomu u Royole. A asi bude i u skládacího Huaweie.

Ale vše může být ještě jinak, třeba bude možné Huawei překládat na obě strany. Z technologického hlediska je však vnitřní displej komplikovanější, protože se ohýbá do ostřejšího úhlu než vnější flexibilní displej. Samsung má technologii zjevně zvládnutou, otázkou je, jestli to dokázal i Huawei, nebo se bude spoléhat na externího dodavatele.