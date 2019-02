Největší mobilní akce roku začala. Huawei ukáže skládací smartphone

Novinek bude v Barceloně tradičně značné množství, zájem odborné veřejnosti se bude ovšem upírat především směrem ke skládacím smartphonům. Takovými modely by se na veletrhu MWC měla pochlubit řada předních výrobců.

Například Huawei jej představuje již dnes, v neděli 24. února. Podle nejnovějšího úniku se bude jmenovat Mate X (více viz Únik za pět minut dvanáct. Takto bude vypadat skládací huawei). Společnost na tuto revoluční novinku lákala už v oficiální pozvánce. Již z té bylo patrné, přestože všechny informace o vlastním skládacím modelu dosud úspěšně tajila, že se vydá zcela jinou cestou než Samsung. Ten svůj skládací smartphone Galaxy Fold představil již ve středu 20. února v americkém San Francisku. Samsung letos dal netradičně přednost samostatné akci, ještě loni stěžejní modely pro daný rok představil v Barceloně den před zahájením veletrhu MWC.

Skládací smartphone chystá i Xiaomi. Ačkoli se konceptem před několika týdny veřejně pochlubilo, na barcelonském veletrhu jej neukázalo. To platí i pro LG, které o vlastním skládacím modelu naopak úspěšně mlčí. Podle posledních informací jej má společnost do Barcelony přivézt, ale uvidí ho jen hrstka lidí za zavřenými dveřmi.

To ovšem neznamená, že by ostatní novinky zůstaly v pozadí. Třeba Nokia má představit očekávaný model 9 PureView s hlavní fotosestavou čítající celkem pět snímačů. Zda i letos dojde na oživení některé někdejší legendy, to je stále otázkou. V předchozích dvou letech právě v Barceloně představila Nokia oživené modely 3310 a 8110. Loni kromě toho sáhla i po legendárním označení Sirocco, které nesla někdejší luxusní Nokie 8800.

Prezentovat se na MWC bude řada dalších více či méně známých mobilních značek. Chybět nebudou ani čínští výrobci, kteří se v posledních pár letech výrazně prosazují na úkor zavedených světových značek. Na řadě stánků pak bude k vidění i spousta mobilního příslušenství.

Vše podstatné z mobilního světa vám přineseme v online reportáži. Další novinky pak také přímo na místě sledují kolegové z Technetu. Nezapomeňte proto sledovat i tento web. Všechny novinky z letošního veletrhu MWC najdete přehledně pod tímto klíčovým slovem.