Nové alcately budou levné a módní. Přidají také na výkonu

Loni zavelel Alcatel na MWC k útoku s levnými smartphony s displeji o poměru stran 18:9. Letos jde dál: panely všech jeho novinek mají poměr stran 19,5:9 a drobný kapkovitý výřez v horní části (až na nejlevnější modely). Jsou to jasná rozlišovací znamení letošních novinek. Ačkoli se v únicích před MWC objevilo celkem šest telefonů, firma nám na setkání před začátkem veletrhu prezentovala jen trojici přístrojů. Je možné, že ostatní modely přijdou později, nebo budou cílit jen na některé trhy.

Pro nás relevantní novinky se jmenují Alcatel 1s, Alcatel 3L a Alcatel 3. V tomto pořadí bude postupně růst jejich cena i úroveň výbavy. Za pozornost ovšem stojí, že Alcatel se tentokrát rozhodl nešetřit na výkonu, což byla jedna z nejčastějších výtek, kterou jsme měli na adresu jinak vcelku povedených loňských modelů.

Nejdůležitější je pro značku model 3, který navazuje na stejnojmenný loňský typ. Ale má mnohem modernější výbavu. Jak jsme již zmínili, je tu displej s poměrem stran 19,5:9 a kapkovitým výřezem, úhlopříčka je 5,9 palce a HD+ rozlišení. Ačkoli není jemnost displeje nijak ohromující, na nás působí dobrým dojmem a rozhodně nebude slabinou telefonu.

Ve výbavě dále najdeme duální foťák (13 + 5 MPix) pro hrátky s hloubkou ostrosti a především osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 439 kombinovaný se třemi, nebo čtyřmi GB operační paměti. To znamená, že by ani tento cenově dostupný model neměl být nijak dýchavičný, obzvlášť s přihlédnutím k nižšímu rozlišení displeje. Alcatel tvrdí, že si právě na výkonu dal záležet.

V ruce působí přístroj sympatickým dojmem, je hezky kompaktní a dobře padne do dlaně. V rámci módních trendů dostal Alcatel 3 pro letošní rok lesklé provedení s barevným přechodem. K dispozici budou dvě verze, jedna s přechodem od fialové do modré, druhá od modré do černé. Cena by se u provedení se 3 GB RAM a 32 GB paměti měla vejít do pěti tisíc korun, u verze se 4 GB a 64 GB vnitřní paměti by to mohlo být lehce přes tuto hranici. Telefon přijde na trh se starším Androidem Oreo, ale update na verzi Pie by měl být dostupný brzy.

I když je Alcatel 3 jistě zajímavý kousek, nás o trochu víc zaujal levnější typ Alcatel 3L, který by se cenou měl pohybovat okolo hranice čtyř tisíc korun. Ústupky jsou tu minimální a někdy vlastně praktické: displej i foťák jsou shodné s dražším typem 3, šetřilo se na procesoru a paměti. Je tu tedy trochu slabší Snapdragon 429 a standardem budou 2 GB RAM a 16 GB vnitřní paměti. I to by ovšem mělo pro bezproblémový chod levnějšího kousku stačit. Telefon má navíc tělo v nelesklém provedení s jemně vroubkovaným povrchem. To je příjemné na omak, nezapatlává se a navíc nebude tak náchylné k poškození. Navíc tato verze, která nejspíš přijde na trh s mírným zpožděním oproti typu 3, už rovnou dostane Android Pie.

Poslední pro nás relevantní novinkou je Alcatel 1s, jednoduchý smartphone s cenou asi 3 tisíce korun. Výřezy a další výstřelky tu nečekejme, displej má úhlopříčku 5,5 palce, HD+ rozlišení a poměr stran 18:9. I tady najdeme duální foťák, čtečku otisků prstů a příjemná bude i přítomnost Androidu Pie. O výkon by se měl postarat osmijádrový čipset od firmy Spreadtrum kombinovaný se 3 GB RAM a celkem 32 GB vnitřní paměti. Na první pocit se zdá, že čip Spreadtrum se podařilo s Androidem vyladit lépe než jinak u levných strojů populární procesory MediaTek. Tak uvidíme, třeba skončí ono trápení se sekajícími se levnými kousky, což je při použití mediateku typické.

Úniky před MWC ukázaly ovšem i další modely. Třeba 1v, který by měl mít čistý Android Pie Go Edition (nicméně tato verze systému zatím není oznámena) a pouhým 1 GB RAM. Na opačný konec spektra by se měly zařadit modely Alcatel 3C a 3v s obřím 6,7palcovým displejem. O těchto telefonech ovšem zástupci TCL žádné informace neposkytli, takže jejich dostupnost zůstává otázkou.