Válka gigantů: Huawei kontruje ještě dražším skládacím mobilem

První, co nás napadlo, je slavná hláška z filmu Slunce, seno a pár facek: „Když vy přistavíte, tak mi to poženeme o štok, když vy břizolit, tak my kachličky.“ Obě značky si nedají nic zadarmo. Především Huawei jde za svým cílem velmi odhodlaně. Loni si naplánoval, že prodá 200 milionů smartphonů a prodal je. Letos chce předehnat Samsung a dělá pro to všechno.

Samsung připravuje skládací mobil už hodně dlouho, netají se s tím a tak loni na podzim ukázal prototyp, teď 20. února pak v San Francisku i produkční přístroj. Ale jen na pódiu, blíž se k němu nikdo nedostal. Prodej má začít v dubnu a cena je předběžně stanovená na 2 000 dolarů. To by s daní odpovídalo zhruba 54 000 korunám.

Že se Huawei pustí do něčeho podobného (a mnoho dalších výrobců), bylo dávno jasné. Huawei žádné podrobnosti dopředu nevypouštěl, až v podstatě v pozvánce na veletrh MWC v Barceloně naznačil, jakou konstrukci bude jeho telefon mít.

A je jiná, než jak skládací telefon pojal Samsung. Galaxy Fold, jak se Samsung jmenuje, má ohebný displej uvnitř a ten se tak přehýbá jako papír nebo skoro jako papír. Huawei zvolil technicky jednodušší řešení, flexibilní displej je zvenku a tak se ohýbá vně kloubu telefonu.

Skládací Huawei se jmenuje Mate X a bude stát závratných 60 000 korun. Rozdíl oproti Samsungu už sice není drmatický, ale i tak je to překvapující. Huawei byl v podstatě vždy u adekvátních přístrojů levnější než jeho jihokorejský rival. I to svědčí o jeho rostoucím sebevědomí.

Ale zpět k telefonu. Tím, že má telefon ohebný displej vně, tak připomíná v podstatě první takový telefon, který loni na podzim představila společnost Royole. Koncepce je v podstatě stejná, jen provedení od Huaweie je asi stokrát preciznější, hezčí, kompaktnější a tak dále.

Oproti Royole nemá Mate X obě poloviny stejně dlouhé, levá je kratší. Tomu odpovídá asymetrické provedení zad. Na té delší části je vzadu jakási brada, která skrývá část elektroniky a ovládací prvky. Při zavření menší polovina hezky zapadne k této bradě. Obě části u sebe drží jakási pojistka, pro otevření je potřeba tuto pojistku stisknout. Huawei pak má pro telefon už i funkční pouzdro, které pro běžné použití nabude nutné z telefonu sundávat.

A jak to funguje v reálu? Asi ano, ale vlastní postřehy vám neřekneme. Na rozdíl od Samsungu, který telefon představil v San Francisku jen na pódiu, tak Huawei ho v Barceloně předvedl alespoň staticky za sklem. Jenže focení se ochrance nelíbilo, takže to byla taková přetahovaná. Ale na těch 10 až 20 centimetrů vzdálenosti vypadá telefon docela dobře. Konstrukce se zdá být bytelná, displej nepůsobil tak fóliově jako u Royole. Na chvíli jsme zaznamenali moment, když si před halou jeden vzorek prohlíželo vedení společnosti. Což bylo mimo pódia jediný okamžik, kdy nebyl telefon schovaný.

Spíš zatím nebude odladěný software, i šéf Huaweie Richard Yu měl s ovládáním drobné problémy. Ale na to bude mít Huawei dost času, prodej začne až v polovině roku, zatím bez bližšího upřesnění.

A teď nezbytná dávka parametrů. Huawei se nebojí srovnávat s konkurencí, což na premiéře dokázal mnohými obrázky v prezentaci. V jednom směru má na Samsungem Galaxy Fold výhodu, telefon podporuje 5G. Jenže letos je to spíš výhoda marketingová než reálná přednost a to s ohledem na dostupnost 5G sítí.

Dále je zde superrychlé nabíjení a dvě baterie, v prvním případě má novinka 55W nabíječku. V druhém pak dva články s celkovou kapacitou 4 500 mAh. Ale tak to má i Samsung. Telefon má dva sloty na SIM, jeden až 5G, druhý s LTE. Zavřený telefon má na tloušťku 11 mm a po složení není mezi oběma částmi mezera.

U skládacích telefonů si budeme muset zvykonut na několik údajů o úhlopříčce dipleje. V tomto případě jsou to údaje dokonce tři. V zavřeném stavu má hlavní část displeje úhlopříčku 6,6 palce. U stále zavřeného telefonu má ta kratší strana úhlopříčku 6,38 palce. A po rozevření získáte tablet s úhlopříčkou 8,7 palce. Rozlišení je všech případech FHD+.