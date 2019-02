Telefony za slušné peníze. Nové nokie jsou levné i s dobrou výbavou

Hlavní hvězdou tiskové konference Nokie byl fotomobil 9 PureView (více viz Nokia se pochlubila úžasným fotoaparátem, má nejvíc objektivů na světě), ale firma představila i tři další smartphony a jeden obyčejný telefon. Tentokrát nedošlo na žádné mobilní retro, u Nokie asi usoudili, že by to již nebylo originální, my se domníváme, že je to trochu škoda.

Ale nevadí a představení novinek Nokia můžeme rovnou začít od té nejobyčejnější: od „hloupého“ telefonu Nokia 210. To je opravdu základní přístroj, což potvrzuje jeho cena od 35 dolarů (necelých 800 korun). Nokia 210 používá klasický systém Nokia S30, který tedy neoplývá žádnými chytrými funkcemi. Tomu odpovídá i výbava přístroje z hlediska konektivity: maximem tu je podpora EDGE datových přenosů, které mohou nouzově posloužit k nějakému tomu vyhledání informací na internetu, víc ovšem nečekejme.

Telefon působí v ruce hodně laciným dojmem, ten však vylepšují barevná provedení: černé je vyloženě nehezké, červená a hlavně šedá ovšem obyčejné nokii podle nás docela sluší. Telefon si na nic nehraje a v těchto barvách na nás působí sympaticky.

VIDEO: Nokia 210

Nokia se trochu poučila ze svých jiných obyčejných modelů: displej je docela veliký (2,4 palce) a dobře čitelný, tlačítka klávesnice od sebe dobře odlišená a se vcelku jistým stiskem (byť stará 3310 nebo třeba 6310 to není). Jen ten ovládací kříž je podle nás stále zoufale titěrný, takže to pořád není ono pro starší uživatele. Ale 210 je v tomto ohledu lepší než dosavadní nabídka firmy.



Opět levný Android

Další levnou novinkou je nový zástupce řady 1, konkrétně Nokia 1 Plus. Ta navazuje na loňskou obyčejnou „jedničku“, oproti ní je ovšem v mnohém velmi napřed. Ne, nečekejme funkce jako NFC nebo čtečku otisků, ale ve všem ostatním je novinka lepší a z dnešního hlediska použitelnější. Je tu velký displej s úhlopříčkou 5,45 palce a poměrem stran 18:9. Rozlišení je 480 x 960 pixelů: nic divokého, ale stačí, displej působí vcelku dobrým dojmem, když si uvědomíme, že je to smartphone s cenou snad hluboko pod tři tisíce korun.

VIDEO: Nokia 1 Plus

Dále ve výbavě potěší o hodně vylepšený foťák: je osmimegapixelový, má automatické ostření a nechybí mu diodový blesk. I na první dojem se zdálo, že by foťák mohl být docela slušně použitelný. Takže zbývá vyřešit, jak na tom bude Nokia 1 Plus z hlediska funkčnosti: Android Pie Go Edition by si sice s 1 GB RAM měl rozumět, ale procesor MediaTek, který přístroj pohání, dovede být někdy neuvěřitelně dýchavičný. Záleží tedy, jak se podaří Nokii celek odladit.



Co se nám na typu 1 Plus docela líbí, je jeho zpracování. Telefon si opět na nic nehraje, ale provedení s vroubkovaným krytem rozhodně nepůsobí nijak lacině a je z praktického hlediska daleko lepší než různé lesklé kryty.

Pravá střední třída

To ostatně platí obzvlášť v porovnání s novou Nokií 3.2, což je model střední třídy, který chce zaujmou obřím displejem. Toto by měl být stále vcelku levný telefon (od 139 dolarů, tedy něco málo přes 3 000 korun – otázkou je, co s tím udělá české DPH), vypadá nicméně opravdu levně. Lesklý plastový kryt těla není žádná designová lahůdka.

VIDEO: Nokia 3.2

Nokia 3.2 tak asi bude pro většinu uživatelů zbytečným kompromisem: velký displej s úhlopříčkou 6,2 palce má rozlišení 720 x 1 520 pixelů a kapkovitý výřez. Na dané úhlopříčce už není takové rozlišení ono a za čtyři tisíce půjdou koupit smartphony i s lepším panelem. Jinak může Nokia 3.2 z hlediska výbavy zaujmout, je tu Snapdragon 429, telefon ovšem začíná na 2 GB RAM, verze se 3 GB bude za příplatek. Foťák je tu jednoduchý třináctimegapixelový.



Vzhledem k poměru výbavy a ceny tak podle nás bude daleko zajímavější o něco dražší model Nokia 4.2. I ten má displej s moderním kapkovitým výřezem, ale ve výbavě už nedělá tak zbytečné kompromisy. Ano, rozlišení displeje zůstává na hodnotě 720 x 1 520 pixelů, ale na úhlopříčce 5,71 palce je to přijatelnější než u 3.2. Foťák je tu duální (13+2 megapixely), nechybí tu třeba NFC.

Nokia 4.2 zaujme i svým zpracováním: rám je kovový, záda ze skla, telefon působí opravdu moderním dojmem a líbí se nám. Celkově je to tedy moderní smartphone střední třídy, který podle nás má šanci na úspěch. Jen musíme doufat, že Nokia tento model „nezabije“ tím, že by u nás nenabízela lepší variantu se 3 GB RAM a 32 GB vnitřní paměti (základ je opět 2 a 16 GB, což je v dané třídě troufalost). Výkonnější varianta by měla začínat na 199 dolarech, tedy v přepočtu asi 4 500 korunách.

Zatímco dostupnost v Evropě známe, tu českou zatím Nokia tají, včetně konkrétních cen.