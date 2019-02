Budou to nejdelší smartphony na trhu. A nevypadají vůbec špatně

Před MWC se intenzivně spekulovalo o tom, že Sony představí špičkový model s displejem o poměru stran 21:9. Dokonce unikly i jeho obrázky, ale jak se ukázalo, byl to nakonec docela zajímavý trik. Úniky totiž ukazovaly modely, které jsou pro Sony až druhé v řadě: typy Xperia 10 a 10 Plus, jež budou patřit k cenově dostupnějším modelům – nahradí nejspíš současné modely řady XA.

Kromě displejů to ovšem vypadalo, že Sony bude letos mít novinky především ve znamení názvosloví. Zkouší to už se třetím způsobem. Původně nesly špičkové Xperie označení Z s pořadovým číslem generace, doteď to pak bylo XZ s „dodatkovým“ číslem. Nově přichází čistě číselné označení bez písmene modelové řady.

Špičkový model Xperia 1 se navíc podařilo Sony docela utajit. Nejspíš i za cenu toho, že samotný produkt není zatím úplně dotažený: u Sony nám ho do ruky nepůjčili, telefony jsou na stánku přidělané napevno a nelze u nich ani procházet menu, běží na nich jen demo od Sony. Zní to jako trochu hloupý nápad, na druhou stranu moment překvapení trochu zafungoval.

Teď jen záleží na tom, zda Sony stihne novinku rychle doladit (jeho minulé generace se vždy chlubily skvěle odladěným softwarem) a pustit do prodeje. Podle všeho se má telefon na trhu objevit v závěru jara.

Xperia 1 rozhodně nebude smartphone jako každý jiný. Už samotný displej s poměrem stran 21:9 je nezvyklý, Sony se tu navíc opět prezentuje minimalistickým designem s jednoduchými křivkami a minimem rušivých prvků. Navíc jsou tu skutečně minimální rámečky a Xperia 1 tak vypadá opravdu luxusně. Škoda, že jsme si ji nemohli prohlédnout důkladněji.

Otázkou je, jak moc dovede telefon zaujmout svým displejem, který se chlubí mimo jiné i tím, že je to první 4K OLED panel v mobilu. Úhlopříčka je 6,5 palce, přitom telefon vypadá, že dobře padne do dlaně, a to právě díky svému úzkému tělu. Sony vyzdvihuje, že úzký a vysoký displej se může hodit k multitaskingu, ve spodní části vlastně běží aplikace v klasickém formátu a v horní části displeje je menší okno se spuštěnou jinou aplikací. To skutečně může být praktické řešení.

VIDEO: Sony Xperia 10

Xperia 1 se jinak chlubí špičkovou výbavou podle aktuální módy: je tu Snapdragon 855 se 6 GB RAM, bezdrátové dobíjení nebo odolnost vůči vodě a prachu. Xperia 1 je také první sony se třemi fotoaparáty hlavní sestavy: je tu klasický snímač, širokoúhlý a zoom. Sony ovšem jen dohání to, co už soupeři představili, tak můžeme jen doufat, že tentokrát se mu skutečně podaří foťáky vyladit a konečně si troufne ohrozit i nejlepší fotomobily.



Levnější alternativou k Xperii 1 budou modely Xperia 10 a 10 Plus. Při pohledu do seznamu výbavy zjistíme, že se tyto liší hlavně velikostí displeje. Menší typ 10 má šestipalcový panel s poměrem stran 21:9, větší 10 Plus panel se 6,5 palci. Rozlišení je v obou případech 1 080 x 2 520 pixelů a jsou to IPS displeje. Typ 10 Plus Snapdragon 636 v kombinaci se 4 GB RAM, model 10 má stejný objem paměti, ale je tu Snapdragon 630.

VIDEO: Sony Xperia 10 Plus

Liší se i sestava duálního fotoaparátu: typ 10 má třináctimegapixelový hlavní foťák a pětimegapixelový pro širokoúhlé záběry, model 10 Plus má dvanáctimegapixelový hlavní fotoaparát a osmimegapixelový s dvojnásobným zoomem. Prodej by mohl odstartovat brzy, tyto modely znají své české ceny: menší typ 10 bude stát 8 999 korun, větší 10 Plus vyjde na 10 999 korun.