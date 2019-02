Mají šikovné inovace, které vás pravděpodobně nebudou zajímat

LG vymýšlí, jak se vrátit zpátky do hry na poli chytrých telefonů. Prodejně mu to moc nejde, v nabité čínské konkurenci dovedou jeho telefony jen těžko vystoupit z davu. A tak pro letošní rok LG šláplo „do pedálů“ a představilo technické novinky, jaké má málokdo.

Jenže to je zároveň trochu potíž: technické zajímavosti od LG mohou nadchnout nás coby fanoušky technologií, ale ne běžného zákazníka, který se spíš orientuje podle módních trendů a některých důležitějších prvků výbavy. A také podle ceny. Ty by u novinek nemusely být špatné, ale čínská konkurence umí být levnější.

Nové ovládání

Hlavní novinkou je LG G8 ThinQ, o kterém se mluvilo jako o prvním smartphonu s bezdotykovým ovládání. Těmto očekáváním LG tentokrát dostálo, ale technická novinka působí zatím trochu rozpačitě. Ovládání umožňuje TOF kamera, která je tu ukryta vedle klasické selfie kamery ve výřezu displeje (mimochodem, právě výřezem LG za konkurencí zaostává).

Kamera rozpozná určitá gesta, ale ovládání zatím na vystavených vzorcích fungovalo jak kdy. Aby mohl uživatel provést gesto, je třeba nejprve asi dvacet centimetrů nad telefon přiložit dlaň, ten ji rozpozná a lze začít gesto: tady je třeba spojit prsty, jako by uživatel chtěl uchopit nějaký ovládací knoflík. Kroucením s tímto virtuálním knoflíkem lze ovládat hlasitost, pokud zrovna běží odpovídající aplikace (a to i na pozadí).

Tahem doleva nebo doprava lze spustit jednu z vybraných aplikací. Bohužel tato gesta budou vyžadovat dost cviku nebo ještě ladění této technologie. Se zaregistrováním ruky telefon problém neměl, udělat však správné gesto vyžadovalo opravdu silnou trpělivost. Zatím je to tedy hezká inovace na papíře, v praxi, když si takto třeba budete chtít zesílit hlasitost přehrávání hudby při vaření, to bude spíš k vzteku.

Čelní TOF kamera je však důležitější i z jiných důvodů. Nově pomáhá rozpoznávání obličeje, a to by tak mělo být bezpečnější než dosavadní řešení včetně toho, co používá pro 3D skenování Apple. A je tu ještě jedna nová možnost odemykání – a to nataženou dlaní. Telefon rozezná strukturu krevního řečiště v dlani, taková identifikace uživatele je prý daleko bezpečnější než otisk prstu. Tato věc přitom LG fungovala dobře, takže alespoň tady jde o příjemnou inovaci.

Další novinkou je využití displeje jako reproduktoru: zatím to však neposlouží pro telefonování, při přehrávání hudby nám pak displej celý telefon poměrně výrazně rozvibroval a rozrezonoval, což opět nemusí být moc praktické.

Špičková výbava

Po stránce výbavy je LG G8 špičkový smartphone, který bude mít čipset Qualcomm Snapdragon 855 a asi 6 GB RAM. Konkrétní verze a provedení se může lišit podle trhu. Existovat budou varianty G8 se třemi fotoaparáty i obyčejnější verze se dvěma foťáky. Lišit se mohou i displeje: je tu možnost 6,1palcového panelu s rozlišením 3 120 x 1 440 pixelů i obyčejnějšího panelu s 2 248 x 1 080 pixely, ale úhlopříčkou 6,2 palce. V obou případech jde o AMOLED.

Telefony se mohou lišit i v dalších drobnostech výbavy. Jeden z modelů LG označuje jako G8 a jeden jako G8s, zatím musíme čekat, jaká konkrétní nabídka z toho vykrystalizuje i na našem trhu. Není vyloučeno, že se mohou kombinace různých prvků trh od trhu lišit. Záleží, co kam LG pošle a co si jaký region objedná. Vzhledem k tomu, že firma moc smartphonů nevyrobí, si může „zakázkovější výrobu“ dovolit.

Sázka na 5G

Druhou novinkou, kterou LG na MWC představilo, byl model V50 ThinQ 5G. Jak již název napovídá, tento telefon vsadil na podporu nových 5G sítí. Nabízet se bude výhradně tam, kde už 5G konektivita bude: prvním operátorem, který V50 ThinQ 5G dostane, bude americký Sprint, výrobce má připraveny verze i pro další operátory včetně evropských. Mezi nimi nechybí ani Vodafone, který by rád nějaký testovací režim 5G spustil letos i v Česku. V50 ThinQ by se mu možná na ukázku schopnosti technologie mohlo hodit, takže se nechme překvapit, jak to s tímto modelem u nás bude.

Jinak je to opět špičkový přístroj se Snapdragonem 855 a 6 GB RAM, displej má úhlopříčku 6,4 palce a rozlišení 3 120 x 1 440 pixelů. Sestava foťáků tu je trojitá. Vpředu pak chybí TOF kamera, takže každé ze dvou LG přichází s jinou inovací.

V50 ThinQ 5G má ještě další zvláštnost. Snad aby nebylo zájemcům líto, že LG nemá ohebný smartphone, půjde k V50 ThinQ přikoupit i příslušenství DualScreen, které z přístroje udělá telefon se dvěma displeji. Opět je to záležitost spíše pro specifické publikum. Ohebné displeje totiž zaujmou fanoušky technologií, DualScreen si pořídí jen ten, kdo pro něj najde skutečné využití.