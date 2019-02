Ohebné telefony budou za polovic. Ale až příští rok, ukazuje konkurent

Koncern TCL prezentuje v rámci veletrhu MWC dva koncepty smartphonů s ohebným displejem. Podle slov zástupců společnosti, která je u nás známá výrobou televizorů a chytrých telefonů Alcatel, umí firma vše zvládnout vlastními silami a ohebné modely by mohla uvést na trh už v dohledné době. Jenže se tak nestane. Zatím je technologie příliš drahá a TCL je tradičně firma, která dbá na dostupnost svých produktů pro širší publikum.

TCL tak skládací smartphony uvede až ve chvíli, kdy bude schopno technologii nabídnout za výrazně lepších podmínek než dnešní průkopníci. Zatímco již představené modely Samsung Galaxy Fold a Huawei Mate X vyjdou na více než dva tisíce dolarů, TCL podle slov zástupců firmy cíli na zhruba poloviční hranici.

„Určitě cílíme na hranici pod tisíc dolarů,“ potvrdil jeden ze zástupců firmy. Naopak ceny pod 500 dolarů jsou podle něj zatím nerealistické, alespoň v horizontu let 2020 a 2021.

Z toho vychází, že ohebných modelů od TCL se nejspíš dočkáme někdy příští rok. „Letos to určitě nebude,“ potvrzuje zástupce firmy. Jasné také není, jakou značku takové smartphony ponesou. TCL na světových trzích vystupuje i pod svým jménem, ale v našich končinách jsou známější smartphony Alcatel a také BlackBerry. Firma by však mohla využít ohebné modely k tomu, aby se i evropskému publiku prezentovala pod vlastní značkou. Ostatně, koncepty na sobě logo TCL mají.

Co se samotných přístrojů týče, TCL ukazuje dva. Jeden rozevírací do podoby tabletu s displejem schovaným v zavřeném stavu uvnitř (a vnějšími ovládacími prvky) a druhý v podobě klasického véčka, kde po přeložení jedna část mírně tu druhou přesahuje, takže jsou opět dostupné některé ovládací prvky a informace. TCL tedy už od začátku uvažuje, že by do hry navrátila kdysi tak populární véčka. Jestli firma uvede oba koncepty, vybere si jeden, nebo přijde s něčím jiným, to zatím zůstává otázkou.

Oba přístroje vypadají velmi elegantně a působí kompaktním dojmem, byť displej se neskládá v tak ostrém úhlu jako u Galaxy Fold, takže zejména véčko je po složení trochu tlustší. Ale zdaleka to není tak „kruté“ jako u Royole Flexpai. Navíc má TCL čas řešení doladit a ve výsledku mohou být jeho sériové přístroje ještě kompaktnější.

Jistotou je použití kloubu, který u konceptů vidíme. Jmenuje se DragonHinge a je to jakási kombinace plastů a gumy, která se na vnějšku roztahuje trochu jako „husí krky“, známé to ohebné duté trubky. TCL má provedení kloubu patentované.

Značka svými koncepty ukazuje, že do praxe přijdou ohebné smartphony velmi rychle. Letos sice půjde spíše o technologické demonstrátory a průkopníky, kteří uvedou své modely na trh s velmi vysokými cenami. Ale příští rok už by mělo jít o přístroje pro trochu širší publikum s cenami alespoň na úrovni dnešních běžných vlajkových modelů.