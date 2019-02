Nokia se pochlubila úžasným fotoaparátem, má nejvíc objektivů na světě

Kdo není u špičkových telefonů spokojen s aktuálními trendy, jako jsou drobné výřezy nebo „průstřely“ displeje spolu s minimálními rámečky, ten bude z Nokie 9 PureView nadšen. Elegantní smartphone s bytelným kovovým rámem a skleněnými zády totiž vypadá, jako by přišel někdy z roku 2017. Rámečky tu nejsou nijak přehnané, ale pod a nad displejem je poměrně dost prostoru, displej je prostý jakýchkoli výřezů, v rozích je jen zaoblený.

Trochu nám tak Nokia 9 PureView připomíná loňský model Nokia 7 Plus, který už tehdy mířil do střední třídy bez výstřelků. Elegantní modrá barva novinky jen podtrhne její umírněné provedení. Pořádný „odvaz“, to je u nového smartphonu s kdysi legendární značkou PureView jen samotný fotoaparát.

Na jeho konkrétní provedení jsme čekali dlouho, vždyť o příchodu špičkového fotomobilu se spoustou čoček se v souvislosti s Nokií mluví už dva roky. A konečný výsledek je i přesto velmi překvapivý. Mohli jsme totiž očekávat, že pětice čoček na zadní straně 9 PureView bude mít různorodé provedení. Jenže optika i snímače tu jsou ve všech pěti případech stejné, s jediným rozdílem. Tři fotoaparáty ukrývají jen černobílý snímač, dva jsou barevné.

Nokia tvrdí, že díky této sestavě dokáže zachytit i víc než trojnásobek informací o světle než s běžným provedením fotoaparátu. A to je právě klíč k parádním snímkům. Parametry sestav jsou totiž jinak vcelku obvyklé: rozlišení 12 megapixelů, světelnost f/1.8 a velikost pixelu 1,25 mikrometru. K těmto pěti objektivům tu pak je ještě jeden doplněk v podobě TOF kamery pro snímání hloubky ostrosti.

Nokia 9 PureView vždy fotí všemi snímači zároveň a telefon z pořízených informací teprve následně skládá výsledný snímek. Účinky takzvané výpočetní fotografie, kterou ve velkém používají třeba Google u svých pixelů, Apple u iPhonu nebo Huawei u špičkových smartphonů, může uživatel vidět hned na první pohled. Pokud totiž ihned po pořízení snímku otevřete galerii, bude tu dost nevzhledný obrázek, ovšem dole v rohu u něj svítí hláška, že telefon stále ještě snímek počítá.

Je třeba počkat několik sekund a teprve pak se objeví výsledek, který je s tím, co bylo na displeji před chvílí, naprosto neporovnatelný. Skládání obrazových dat z pěti zdrojů dělá doslova divy.

Telefon k tomu, aby vytvořil co nejlepší snímek, používá prakticky veškerý svůj výpočetní výkon. Nokia i proto použila starší procesor Snapdragon 845, u kterého využila pro výpočet snímků v podstatě vše, co tento procesor nabízí: všechna jádra, grafiku i další doplňující periferie. Naroubovat tento systém na nový Snapdragon 855 by asi chvíli trvalo a PureView bychom se tak dočkali s dalším zpožděním.

I proto můžeme použití staršího procesoru Nokii odpustit: v běhu smartphonu to znát není (to ukázala i loňská 8 Sirocco se Snapdragon 835), při počítání snímků pak stejně telefon dostane zabrat. Jsme zvědavi, jaká bude při intenzivním fotografování výdrž PureView. Telefon může v případě potřeby ukládat data v režimu RAW a v přístroji bude dostupný i editor vyvinutý s Adobe, který umožní detailní editaci pořízeného snímku podle požadavků uživatele. I bez RAW dat pak lze u snímků díky údajům z TOF kamery měnit kdykoli přirozeně hloubku ostrosti.

Kromě těchto „kejklí“ s fotografiemi dovede Nokia 9 PureView zaujmout i pár dalšími detaily: například čtečkou otisků prstů v displeji nebo 5,99palcovým displejem s rozlišením 2 880 x 1 440 pixelů. Telefon bude v prodeji v jediné verzi se 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti.

Za pozornost stojí i cena. Při prezentaci padla částka 699 dolarů, zahraniční média pak informují o evropské ceně 649 eur. To je v přepočtu asi 16 500 korun a taková cena je, i přes přítomnost staršího procesoru, v souvislosti s cenami aktuálních vlajkových lodí značek hodně lákavá. Obzvlášť s přihlédnutím ke schopnostem fotoaparátu, u kterého už se nemůžeme dočkat, až si ho vyzkoušíme.