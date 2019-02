Skvělá cena. Lepší nabídku než Xiaomi Mi 9 budete hledat těžko

Schválně si zkuste tipnout, kolik by mohl výrobce chtít za úplně nový model smartphonu, který má aktuálně nevýkonnější procesor na trhu, třetí nejlepší fotoaparát a jehož další výbava patří na špičku.

Pokud bychom to vzali telemarketingově, tak nestojí ani 20 000 korun jako adekvátní konkurence, nestojí ani 15 000 Kč, což by byla stále výborná cena, ale bude vám na něj stačit jen 12 990 korun.

Ta cena je opravdu překvapivě nízká, protože Mi 9 není žádný kompromisní přístroj, kde se na nějaké jeho části šetřilo. Naopak, má aktuální výbavu s inovativními prvky a může se měřit s telefony o 10 000 korun dražšími. Jestli mají ostatní tak velkou marži, nebo Xiaomi jede na hraně rentability, netušíme. Ale zákazníkům to v podstatě může být jedno.

Xiaomi Mi 9 představilo 20. února v Číně, evropská, či spíš globální premiéra byla o pár dní později v Barceloně. Do prodeje se telefon dostane v březnu a výše uvedená cena 12 990 Kč platí pro variantu s 6 GB operační a 64 GB uživatelské paměti. Za dvojnásobek místa na data se bude připlácet tisícikoruna.

A co za tyto peníze dostanete? Velký AMOLED displej s úhlopříčkou 6,4 palce, který dodává Samsung. Rozlišení je FHD+, rámečky okolo jsou minimální a přední kamerka je v malém kapkovitém výřezu na horní hraně displeje. A pozor, čtečka otisků je integrovaná v displeji.

Jestliže zpředu nic výjimečného na telefonu vidět není, tak zezadu se zde opět setkáváme s jakoby odhalenými vnitřnostmi. Ve skutečnosti je to jen kašírka, do telefonu vidět není. Ale pro někoho to může být zajímavé ozvláštnění designu. Tuctové to rozhodně není, i když Xiaomi tento design použilo už u loňského Mi 8 Pro. Nyní je však provedení decentnější. Ovšem pozor, standardní verze budou mít běžný neprůhledný zadní kryt.

Vzadu je pak trojice objektivů. Základní, širokoúhlý a zoom. Hlavní snímač má 48 MPix, je od Sony a senzor má plochu půl palce. Světelnost je slušná f/1,75. Širokoúhlý objektiv má rozlišení 16 MPix, zoom pak 13 MPix. Světelnost je u obou f/2,2. Podle žebříčku fotomobilů DxO Mark je Xiomi Mi 9 aktuálně třetí nejlepší fotomobil na trhu, hned za modely Huawei P20 Pro, Huawei Mate 20 Pro a novým Samsungem S10+. V kategorii natáčení videa je xiaomi nejlepší.

Telefon používá procesor Snapdragon 855, tedy to aktuálně nejvýkonnější, co je pro Androidy na trhu. Paměť je buď v kombinaci 6+64 nebo 6+128 GB. V Asii se bude prodávat i verze s 8 GB operační paměti, k nám asi nedorazí.

Zpracování je výborné, použité materiály působí velmi dobrým dojmem. Nedostatky? Tělo nemá odolnost proti průniku vody a chybí klasický konektor na sluchátka. Ale ten chybí dnes kde komu. Celkově prostě výborná nabídka.