Češi v zajetí technologií. Digitální detox si dopřejí jen zřídkakdy

Novoročních předsevzetí je spousta, od zhubnutí přes zdržení se alkoholu až třeba po dosažení nějakého životního cíle. K těm víceméně tradičním by mělo přibýt i jedno čistě civilizační: dodržování digitálního detoxu. Tedy snažit se zapomenout pravidelně po nějakou dobu na moderní technologie, tedy i na mobily. To se ovšem neobejde bez silné vůle.

Že jim technologie přerůstají přes hlavu a je potřeba si od nich také odpočinout, si připouští zhruba 85 procent Čechů ve věku od 18 do 65 let. Jenže víc než polovina z nich se nedokáže digitálních hraček zbavit. Podle průzkumu společnosti Ipsos uskutečněném pro T-Mobile si totiž od nich dokáže odpočinout pouze 39 procent respondentů. Alespoň jedenkrát za týden si digitální abstinenci naordinuje 28 procent dotázaných, měsíční frekvenci detoxu pak dodržuje 11 procent Čechů.

Podíl digitální abstinence roste spolu s věkem, mladým lidem je tento pojem téměř cizí. „V nejmladší skupině 18 až 26 let odkládá technologické hračky jednou týdně jen 13 procent lidí, u lidí nad 54 let je to naopak 36 procent,“ uvedla tisková mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.

Pro většinu respondentů (61 procent) je tedy myšlenka cíleného odložení mobilu či tabletu téměř nemyslitelná. Zhruba čtvrtina Čechů (27 procent) svou „hračku“ neodloží ani přesto, že si uvědomuje, že by jim to prospělo. Téměř čtvrtina (24 procent) pak o ničem takovém vůbec nepřemýšlí. Zbylých deset procent si digitální detox zvládá naordinovat maximálně jednou ročně během dovolené.

A jak závislost na digitálních technologiích vidí ženy a jak muži? Častěji ji jako problém vnímají ženy (89 procent vs. 81 procent mužů). Vůbec nejvíc nicméně vadí lidem věkové skupiny 56 až 65 let (90 procent oproti průměrným 85 procentům).

„Jde zřejmě o lidi, kteří sledují digitální závislost nejen u sebe, ale i u svých dětí či vnoučat, a tak jsou jejich emoce v této věci silnější,“ uvedla Kemrová.

Pro všechny, kteří o digitálním detoxu uvažovali, ale nemají tak silnou vůli, přináší T-Mobile jeden tip, jak používání smartphonu úspěšně omezit.

„Jestli si s digitálním detoxem sami nevěříte, zkuste některou z velkého množství aplikací do telefonu nebo do počítače,“ uvádí operátor s tím, že v příslušném aplikačním obchodě stačí hledat pod heslem Digital Detox.

Princip těchto „detoxikačních“ aplikací je přitom různý: v některých je při narušení nastavené abstinenční doby nutné plnit výzvy, jiné naopak požadují úhradu „výkupného“. Takové aplikace ocení třeba studenti, kteří se potřebují soustředit na učení, ale odložený mobil je pro ně přitom stále velkým lákadlem.