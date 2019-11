Chcete se dobře vyspat? Včas odložte smartphone, radí neuroložka

„Čím vyšší je intenzita světla na obrazovkách smartphonů a čím déle jste mu vystaveni, tím je pravděpodobnější, že budete mít poruchy spánku a sníží se jeho kvalita,“ uvedla lékařka pro jihokorejský portál The Korea Herald s tím, že vystavení se světlu vyzařovanému displejem ve večerních hodinách negativně ovlivňuje produkci spánkového hormonu melatoninu.

Zároveň varovala, že z dlouhodobého používání smartphonu těsně před spánkem se může vyvinout chronická porucha, takzvaný syndrom opožděné fáze spánku. Jde o chronické narušení biologických hodin člověka. Léčba vyžaduje podstupování terapií, které mají pacientům pomoci omezit používání smartphonu v nočních hodinách.

Kromě včasného odložení smartphonu, které by podle Lee Hyang-woon měli uživatelé dodržovat minimálně dvě hodiny před spánkem, mohou pomoci také speciální brýle či systémové filtry modrého světla, které displeje mobilních telefonů vyzařují.

Neuroložka specializující se na spánkové poruchy mimo jiné podotkla, že počet pacientů stěžujících si na potíže spojené s používáním smartphonů před spaním v posledních letech narostl. Dodala, že tyto stavy jsou častější u dospívajících.

Věková hranice závislých na smartphonech se stále snižuje

Již od roku 2014 se jihokorejské ministerstvo pro rovnost žen a mužů a rodinu věnuje prevenci závislosti mladistvých na smartphonech. Například v roce 2018 navštívilo poradenská centra zhruba 40 tisíc dospívajících nadměrně závislých na svém telefonu. Věková hranice se navíc rok od roku snižuje.

Vedoucí oddělení ochrany mládeže jihokorejského ministerstva Kim Sung-byuk v této souvislosti upozornil na varování odborníků, podle nichž by displejům mobilních telefonů neměly být v žádném případě vystavovány děti mladší dvou let. U těch starších (do pěti let) by pak čas strávený s mobilem v ruce neměl přesáhnout hodinu denně, navíc by to mělo být pod dohledem rodičů.

S nadměrným používáním mobilů je spojena celá řada negativních dopadů na lidské zdraví. Kromě již výše zmíněné nespavosti je to například syndrom esemeskového krku, který se projevuje bolestí krční páteře v důsledku častého sklonění hlavy k telefonu. Počet pacientů s tímto syndromem se podle jihokorejských statistik za posledních pět let téměř zdvojnásobil.

Nadměrné používání mobilů podle specialistů může navíc unavovat a vysušovat oči, hovoří se o takzvaném syndromu suchého oka. Závislí na mobilech také často trpí syndromem karpálního tunelu. Výdaje na léčbu těchto civilizačních nemocí tak kvůli zvyšujícímu se počtu pacientů stále narůstají.

Zatímco v roce 2014 náklady činily 295,3 miliardy jihokorejských wonů (téměř 6 miliard korun), tak loni bylo na léčbu vynaloženo více než 433 miliard wonů (zhruba 8,5 miliard korun). Kvůli zdravotním problémům způsobených nadměrným používáním smartphonu muselo v roce 2018 vyhledat pomoc téměř 5,5 milionů Jihokorejců.

Chodíte spát s mobilem v ruce?