Do práce jezdí o polovinu méně lidí než běžně, ukazují data T-Mobilu

Z domova nyní během všedního dne neodchází 34 procent lidí, což je o 14 procent více než normálně. Čísla dojíždění do zaměstnání poklesla skokově po vyhlášení karantény 15. března. V některých městech se jasně ukázal efekt dočasného uzavření velkých průmyslových komplexů, například v Mladé Boleslavi kleslo dojíždění do práce o 72 procent.



Naopak celková mobilita obyvatel v ČR klesá postupně, každý den o několik procent. „Lidé sice nechodí do práce, ale nezůstávají zřejmě namísto toho zcela doma. Ve volném čase jezdí na nákupy, nebo vyrazí na procházku do přírody,“ uvedl T-Mobile v tiskové zprávě.

Zajímavé je podle tvůrců porovnání mobility obyvatel ve městech nad 50 000 obyvatel. Například ve Zlíně v úterý 16. března neopustilo domovskou buňku jen o 45 procent lidí více než normálně, což znamenalo celkem 23 procent obyvatel města. Naopak nejméně lidé opouštělo domov v Praze, kde se hodnoty takzvaně nevyjíždějících dostávaly na úrovně okolo 30 procent, což znamená až o 80 procent více lidí než obvykle.

Atlas mobility Portál umožňuje přístup ke zpracovávaným a agregovaným lokalizačním údajům SIM z mobilní sítě na úrovni krajů, obcí a městských částí. Za tímto portálem stojí Big datové algoritmy a výpočetní zdroje Národního superpočítačového centra při VŠB - Technické univerzitě Ostrava.



Změnilo se dojíždění zvenčí do velkých měst. Například v úterý 17. března dojelo do Prahy a zdrželo se tam déle než 30 minut o 24 procent méně lidí než předchozí úterý. Data také potvrzují vylidňování center měst. Zatímco v běžném dnu na Václavském náměstí systém zaznamená téměř 70 tisíc SIM karet, nyní je to jen zhruba 15 tisíc.

Atlas mobility sleduje také zahraniční SIM pohybující se v ČR. Jejich počet výrazně klesl, nicméně ne tak, jak by se možná dalo očekávat. K prudkému poklesu oproti normálu došlo mezi 13. a 15. březnem, kdy se počet zahraničních SIM snížil o 33 procent. Zřejmě v souvislosti se zavíráním hranic, kdy Českou republiku zahraniční návštěvníci opouštěli. Poté jejich počet opět trochu narostl, pravděpodobně v souvislosti s tranzitem, a k pátku 20. března opět poklesl o 32 procent.

Počet osob s COVID-19 dle krajů

Zdroj dat: oficiální data za předchozí dny poskytujeme Ministerstvo zdravotnictví na základě hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří, aktuální data aktualizuje redakce iDNES.cz na základě oficiálních zdrojů.