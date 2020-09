T-Mobile úvazky nevyžaduje, ale přidá k nim 24 GB dat a slevy na mobily

T-Mobile už rok u svých tarifů nevyžaduje úvazky, respektive se závazkem nevylepšuje ceny tarifů, jak tomu bylo dříve. Přesto lze tarif se závazkem pořídit, pokud se zákazník rozhodne pořídit si telefon za zvýhodněnou cenu.

T-Mobile na vybrané telefony, kterých je v jeho nabídce většina, dává v tomto případě slevy. Jejich výše záleží na konkrétním přístroji a především pak na tarifu, který si zákazník vybral. Logicky čím dražší tarif, tím jsou slevy vyšší. Maximem je 5 000 korun, a u vyšších tarifů lze na takovou slevu dosáhnout nejenom u dražších modelů.

U levnějších tarifů s datovým balíčkem, například u Můj Tarif M 3 GB s cenou 635 korun, se lze dostat na slevu 4 000 korun, a to například i u Samsungů A21s nebo A41. U vyšších tarifů jsou pak slevy výraznější. Se slevou lze pořídit třeba i iPhony včetně populárního SE. Operátor umožňuje sestavovat tarify zcela individuálně z jednotlivých komponent, takže možných variant je celá řada.

Od 1. září pak všem zákazníkům bez ohledu na tarif operátor přidá druhý bonus. A to celkem 24 GB dat, která se čerpají po celou dobu dvouletého úvazku. To znamená, že každý měsíc dostane zákazník 1 GB dat k dispozici navíc zdarma. Logicky to je bonus atraktivní primárně pro tarify s datovým balíčkem. U nejdražších bez datového limitu to příliš smysl nedává.

Pokud by si teoreticky zákazník musel každý měsíc 1 GB dat dokupovat, stálo by ho to po celou dobu úvazku 1 800 korun, protože u tarifů s datovým balíčkem 1 GB dat vyjde při jednorázovém nákupu na 75 korun. Při aktivaci tarifu na webu operátora nebo v aplikaci pak T-Mobile poskytuje další bonus, a to neomezená data na první měsíc.