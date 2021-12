Vivo překvapuje. Chce skládací smartphone promítající virtuální klávesnici

Skládací smartphony již zdaleka nejsou jen nějakou okrajovou záležitostí. Dokazuje to zejména jihokorejský Samsung, který letos v srpnu představil už třetí generaci zástupců řady Galaxy Z, tedy modely Fold a Flip. Například ani Huawei neskončil pouze u jediné generace. Na stejnou loď letos konečně naskočilo i čínské Xiaomi, další výrobci se skládacími smartphony rovněž koketují. Jako třeba čínské TCL, které již ukázalo i model s dvěma přehyby.

Právě s myšlenkou takového přístroje si nyní pohrává i domácí konkurence v podobě značky Vivo. U Patentového a známkového úřadu Spojených států (USPTO) si totiž nechala patentovat dvojitě skládací smartphone, který je po rozložení tedy třikrát větší než ve své nejkompaktnější podobě srovnatelné s běžnými smartphony. Dokumentace podle nizozemského portálu LetsGoDigital vychází z patentu, o který si Vivo zažádalo v Číně již v roce 2018.

Zvláštností zařízení je speciální systém umožňující jeho skládání, který je náhradou běžně používaného a viditelného pantu. Podle patentové dokumentace je možné tento inovativní systém Viva aplikovat na vnější i vnitřní stranu telefonu, tedy jak na modely s hlavním displejem skrytým uvnitř složeného zařízení, tak na modely s vně umístěným flexibilním displejem. Anebo právě na telefony s dvěma přehyby, které se skládají do tvaru písmene Z.

Uživatel tak navenek nic nevidí, nic tedy nenarušuje celistvost designu zařízení, které v případě provedení s dvěma přehyby vzhledem k jeho charakteru ani nepotřebuje žádný speciální ochranný obal – dvě třetiny displeje jsou po složení zařízení totiž plně chráněny, třetí pak automaticky zastane roli displeje běžného telefonu.

Vivo má však v zásobě ještě jeden trumf vycházející z charakteru takového zařízení. To by totiž při plném rozložení uživateli nabízelo o poznání větší zobrazovací plochu než současné skládací smartphony, poměr stran je navíc po vzoru moderních notebooků 16:9. Pravděpodobně z důvodu zvýšení produktivity tak Vivo plánuje takový telefon opatřit dvojicí projektorů, které na plochu před ním „promítnou“ virtuální qwerty klávesnici citlivou na světlo.

Vysílače a přijímače optického signálu jsou umístěny do spodních rohů telefonu, tedy do vnějších krajů jeho levé a pravé třetiny. V případě, kdy je telefon položen na plocho, tedy třeba na stole, se však uživateli naopak zobrazí běžná virtuální klávesnice na displeji. Nizozemský portál podotýká, že z patentové dokumentace nevyplývá, jakou technologii by Vivo pro projekci virtuální klávesnice využívalo.

Každopádně jde o zajímavou myšlenku, jeden z alternativních způsobů, jak vyslyšet hlasy uživatelů smartphonů volajících po návratu fyzické qwerty klávesnice. Toto přání by jim mohl splnit i třeba Samsung, pokud by tedy dotáhl jeden z loňských patentů do podoby reálného zařízení (více viz Tato skládačka by dělala čest názvu celé řady. Ukrývá i jedno překvapení).

V případě Viva je však víceméně pravděpodobné, že jeho netradiční vize zůstane jen na papíře. Ale třeba se mýlíme, mobilní výrobci nás už přeci jen dokázali v minulosti nejednou překvapit.