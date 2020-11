Tato podivná skládačka od Samsungu by mohla dávat smysl

V současnosti je sice lídrem trhu se skládacími smartphony, ale usnout na vavřínech by se mohlo Samsungu rychle vymstít. Vlastní model chce na trh uvést totiž de facto každý mobilní výrobce, který to myslí v mobilní branži do budoucna vážně – zmeškat tento již rozjetý vlak by mohlo být osudové. A to i v případě Samsungu, o chystaných skládacích smartphonech konkurence se toho totiž příliš neví. Žádný div, však i jihokorejský výrobce podobu své skládací novinky úzkostlivě tajil až do poslední chvíle.

Jaká je ovšem budoucnost těchto zařízení? To nikdo neví. Může to skončit smartphony s jedním kloubem, nebo naopak postoupit k vícekrát ohýbanému zařízení či třeba až k zařízení s rolovacím displejem. Na takovém prý pracují LG i Samsung. Na trh může ovšem dorazit i něco, co by mělo ambici zastoupit všechna elektronická zařízení běžné potřeby – tedy chytrý telefon, tablet i notebook.

Právě takovou vizi má Samsung, respektive jeho divize Samsung Display. Nechala si totiž patentovat smartphone s dvěma přehyby a flexibilním displejem vně složeného zařízení. To není nic neobvyklého, takový koncept již loni v lednu ukázalo čínské Xiaomi (více viz Xiaomi potvrdilo svůj skládací smartphone, poslouží jako mobil i tablet), jak připomíná nizozemský portál LetsGoDigital, který na patent jihokorejské společnosti zveřejněný 6. října upozornil. Jenže vize od Samsung Display vypadá promyšleněji. Dodejme jen, že patentovou přihlášku na design zařízení podala společnost ke korejskému úřadu pro duševní vlastnictví už v září 2018.

Ve složeném stavu by uživateli bylo k dispozici na poměry běžných smartphonů relativně nízké a nezvykle široké zařízení. Po rozložení do tabletového módu by se však displejová plocha zvětšila o přibližně 85 %. Zajímavostí je notebookový mód, kdy jeden z kloubů umožňuje danou část displeje přehnout směrem k uživateli a díky integrovanému stojánku na zádech tak telefon využívat na výšku – ve spodní části displeje by se pak zobrazovala virtuální qwerty klávesnice.

Z patentových nákresů je patrná ještě jedna zajímavost. Jedna z ohebných částí telefonu je totiž posuvná, respektive se v ní posouvá displej. Ten v rozloženém stavu telefonu doléhá ke všem jeho okrajům, po složení je nicméně patrné, že v dané části konstrukce je od bočního okraje výrazně odsunutý. Toto řešení je nutné pravděpodobně kvůli tloušťce zařízení, Samsung Display jím eliminuje nežádoucí pnutí flexibilního displeje.

Poněkud netradičně pojaté jsou i klouby se zakončením v podobě gumových kroužků, které vystupují nad obrysy telefonu. Ty jsou v části, která v tabletovém módu slouží pro zobrazení virtuální klávesnice, zdvojené – patrně kvůli větší odolnosti i lepší fixaci telefonu v potřebné poloze.

Nizozemský portál připravil tradičně také vizualizaci na základě patentových nákresů. Jejím autorem je italský grafik Giuseppe Spinelli vystupující pod pseudonymem Snoreyn. Inspirací mu byly nicméně i současné modely Samsungu, nákresy v patentu totiž postrádají jakákoli ovládací tlačítka a další obvyklé prvky jako třeba dobíjecí port, slot pro SIM či fotoaparát.