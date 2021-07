Inspirace iPhonem a nezvyklá klávesnice. Tak vidí designér nové blackberry

Přípravu nového blackberry, které nemá být jen nejbezpečnějším a nejproduktivnějším zařízením, ale i přístrojem pro každodenní použití, loni v srpnu bez dalších detailů potvrdil výkonný ředitel OnwardMobility Peter Franklin (více viz Legendární mobilní značka příští rok ožije. Bude mít novinku s 5G). Jenže po avizovaném smartphonu, který má disponovat podporou 5G sítí, fyzickou klávesnicí a podle březnového Franklinova vyjádření i prvotřídním fotoaparátem, jako by se slehla zem.

To tradičně ponechává prostor pro vize grafických designérů. Vlastní představu o novém blackberry tak představil například designér Niel D z čínského Kantonu. Už samotný název konceptu, tedy New B Berry, odkazuje na tradiční mobilní značku kanadského původu. S jejími přístroji pak sdílí i hlavní charakteristické prvky jako třeba tvar těla či rozvržení čelní plochy. Nechybí tedy ani pro „ostružinové“ přístroje specifická qwerty klávesnice. Tedy v tomto případě spíše odkaz na ni.



Původní blackberry bylo totiž opatřeno fyzickou qwerty klávesnicí, kterou navíc doplňovaly klávesy se speciálními znaky. Takové ovšem autor designového konceptu zcela zavrhl. To mu umožnilo dosáhnout větších kláves pro pohodlnější psaní běžného textu. Ponechal jen ty nejnutnější funkční klávesy: enter, backspace, mezerník a přepnutí na verzálky. Nechybí samozřejmě ani klávesy pro přepnutí na numerickou klávesnici (patrně doplněnou i o speciální znaky) či emotikony.

Zásadním rozdílem oproti klasickým blackberry je fakt, že v případě New B Berry je tato klávesnice virtuální. Zvláštností pak je, že nejde o obvyklou systémovou klávesnici, která se zobrazí jen v případě spuštění patřičné aplikace. Jejich obrysy jsou zde totiž viditelné nastálo, tedy bez ohledu na spuštěnou aplikaci. Spodní třetina displeje tedy trvale působí, jako by byla poskládána z „dlaždic“. Respektive jako by ji tvořily malé displeje čtvercového tvaru, přičemž spodní čtveřici uprostřed nahrazuje jeden obdélníkový.

V souvislosti s používanou aplikací se mění obsah. Při spuštěné navigaci se navigační pokyny zobrazí právě v této části displeje, stejně jako třeba ovládací prvky zrovna používaného hudebního přehrávače. Zobrazovaný motiv je vždy přerušovaný, mezery mezi jednotlivými klávesami zůstávají vždy přiznané. A to i na domovské obrazovce, tedy v případě tapety na jejím pozadí. Čelní plocha telefonu tak za všech okolností odkazuje na původní blackberry.

Co se designu přístroje týče, tak je zjevná inspirace aktuální generací iPhonu. Boky jsou ploché, kovové a rámečky displeje a zad minimální. Záda jsou skleněná a mají matně zlatou povrchovou úpravu. Kromě černého loga New B Berry jim dominuje jeden rozměrný fotosnímač v levém horním rohu. Čelní fotoaparát je umístěn v průstřelu uprostřed horní části displeje.

Tělo telefonu postrádá jakákoli ovládací tlačítka. Nicméně způsob ovládání hlasitosti či aktivace displeje autor konceptu nenaznačil. Jediným rušivým prvkem na těle zařízení je tak jen dobíjecí USB-C konektor.