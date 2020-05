Internet ztrestal populární aplikaci pro mladé. Její skóre spadlo na dno

Aktuální hodnocení 1,2 hvězdičky z maximálně pěti možných u aplikace TikTok napovídá, že níže už ani skoro klesnout nejde. Je to výsledek v poslední době poměrně častého jevu zvaného „review bombing“ (bombardování negativními recenzemi), který moc dobře zná také například filmová nebo herní komunita. Současný výbuch emocí na internetu je důsledek roztržky mezi dvěma osobnostmi: populárním indickým youtuberem a tvůrcem v aplikaci TikTok.

Celou situaci (jak ji popisuje indický portál India Today) odstartovala roztržka mezi youtuberem Carrym Minatim a influencerem Amirem Siddiquim, kteří si v podstatě začali nadávat, hanit celé své komunity, osočovat se z kradení nápadů a podobně. Jenže ačkoliv se do sebe oba tvůrci opírali prakticky stejnou mírou, výsledkem toho je, že Amir Siddiqui z TikToku stočil rozepři do obvinění z kyberšikany, načež správci YouTube začali mazat obsah jeho oponenta. To pochopitelně naštvalo celou Minatiho širokou základnu příznivců.

Ti ovšem obrátili svůj hněv nikoliv proti cenzuře na serveru YouTube (se kterou jsou dlouhodobě také problémy), ale proti aplikaci TikTok. Část dokonce začala vyzývat i k její blokaci v celé Indii. Bombardování negativními recenzemi rychle srazilo hodnocení TikToku v aplikačním obchodě Googlu z původních 4,6 hvězdy téměř ke dnu. Podíl na tom však nenese jen indická youtubová scéna, ale i společné síly internetových uživatelů jako takových. Ti totiž upozorňují, že problémy aplikace TikTok sahají mnohem dále než jen do slovních přestřelek mezi tvůrci na těchto sociálních platformách.

TikTok se například v minulosti potýkal s obviněními, že jeho uživatelé nahrávají obsah zobrazující násilí proti ženám, že kvůli obsahu cílenému na velmi mladé uživatele láká pedofily či že jeho moderátoři cíleně skrývají obsah od ošklivých či hendikepovaných uživatelů, aby neodstrašili nové příchozí. Vzhledem k tomu, že jde o čínskou aplikaci, se také množí nařčení, že odesílá důvěrná data do Číny. Snahu indických příznivců youtubera tak podpořili i uživatelé diskuzních serverů, jako je například Reddit.

Tak či onak jde historicky asi o největší hněv obrácený proti mobilní aplikaci, společně s nejvyšším propadem hodnocení v dějinách aplikačního obchodu Googlu. Paradoxní na celé situaci je to, že TikTok v aplikačním obchodě AppStore na iOS má stále prakticky stejné hodnocení. Celá kauza jako by se uživatelům Applu vyhnula velikým obloukem.