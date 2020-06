Chtějí zakázat desítky aplikací z Číny. Včetně TikToku a od Xiaomi

Podle portálu Android Authority má požadavek zákazu vybraných čínských aplikací přímou souvislost s aktuálními nepokoji na indicko-čínské hranici vysoko vHimálaji. Oba státy po potyčkách vojáků na sporné hranici pod Himálajem posílily v této oblasti vojenskou přítomnosti.

Výčet v Indii nežádoucích aplikací zahrnuje například celosvětově oblíbený TikTok od čínské společnosti ByteDance či čínskou sociální síť Weibo. Konkrétně ByteDance byl loni v prosinci v USA obviněn ze zneužití dat. Žalobu podali samotní uživatelé, kteří aplikaci viní, že „vysává“ obrovské množství osobních a soukromých dat, které odesílá do Číny (více viz Populární aplikace pro teenagery tajně odesílá data do Číny, tvrdí žaloba).

Do seznamu se nicméně dostaly i oficiální aplikace Xiaomi, a to Mi Store a Mi Community. Tedy aplikace, které tento mobilní výrobce používá k prodeji dalších produktů vlastního ekosystému či pro zpětnou vazbu uživatelů.

Každá z celkem 53 aplikací bude posuzována samostatně, a to za účelem zjištění míry rizika. To nepředstavuje pouze hrozba úniku citlivých údajů, ale v případě konfliktu i riziko přetížení mobilní sítě. Zatím jde ze strany zpravodajských služeb pouze o doporučení. O tom, zda k blokaci vybraných aplikací dojde, rozhodne indická vláda.

Kompletní výčet aplikací k zablokování: TikTok, Mi Store, Mi Community, Weibo, WeChat, SHAREit, Clash of Kings, DU recorder, YouCam Makeup, 360 Security, DU Battery Saver, DU Browser, DU Cleaner, DU Privacy, Clean Master – Cheetah, CacheClear, DU apps studio, Baidu Translate, Baidu Map, QQ Launcher, QQ Security Centre, QQ Player, QQ Music, QQ Mail, QQ NewsFeed, WeSync, QQ International, ES File Explorer, Mi Video call-Xiaomi, Parallel Space, SelfieCity, Mail Master, Vault-Hide, Vigo Video, Bigo Live, UC News, UC Browser, BeautyPlus, Xender, ClubFactory, Helo, LIKE, Kwai, ROMWE, SHEIN, NewsDog, Wonder Camera, Photo Wonder, APUS Browser, VivaVideo- QU Video Inc, Perfect Corp, CM Browser, Virus Cleaner (Hi Security Lab).