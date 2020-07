Americká mládež propadne v pláč. Chtějí jim zakázat klíčovou aplikaci

„USA berou tuto problematiku velmi vážně,“ uvedl podle portálu Android Authority americký ministr zahraničí Mike Pompeo s tím, že úřady mají snahu zakázat aplikace čínských sociálních sítí, a to včetně TikToku. V rozhovoru pro stanici Fox News Pompeo potvrdil, že se americká administrativa možným rizikem vyplývajícím z používání čínských aplikací aktuálně zabývá.

Ministr je přesvědčen, že jejich uživatelé dávají všanc svá soukromá data. Rozhodně tak Američanům nedoporučuje, aby si konkrétně TikTok stahovali a instalovali do svých smartphonů. „Pouze pokud chcete dát své soukromé informace do rukou Komunistické strany Číny,“ varoval.

Portál Android Authority je přesvědčen, že Pompeův postoj vychází z přetrvávajícího obchodního napětí mezi USA a Čínou. Mimo jiné podotkl, že doposud se pozornost amerických úřadů upírala pouze směrem k čínským výrobcům smartphonů, zatímco čínské aplikace zůstaly de facto bez povšimnutí.

Patrně jedinou výjimkou je v současnosti právě TikTok. Americká vláda tuto aplikaci již podrobuje bezpečnostní kontrole, té neunikne ani její mateřská vývojářská společnosti ByteDance. Američtí zákonodárci se totiž domnívají, že aplikace odesílá uživatelská data na vzdálené servery v Číně a společnost pak podle jejich přesvědčení nemá jinou možnost, než takové informace sdílet s čínskou vládou. V Číně totiž platí zákon o zpravodajské službě, který ukládá společnostem povinnou spolupráci na špionážních aktivitách.

TikTok ovšem nařčení ze sdílení soukromých dat s čínskými úřady vytrvale odmítá. Podle vyjádření mluvčího americké pobočky je zajištění bezpečného uživatelského prostředí prioritou. „Čínské vládě jsme nikdy neposkytli uživatelská data,“ dodal s tím, že by je společnost nepředala ani v případě, že by o to byla požádána. V reakci rovněž podotkl, že v čele americké pobočky stojí Američan, další „místní“ jsou pak na více či méně důležitých pozicích.

Americké ministerstvo obrany nicméně již v lednu všem zaměstnancům zakázalo instalovat si „problémovou“ aplikaci do svých zařízení. Tento zákaz platí minimálně do ukončení probíhající kontroly.

Dodejme, že společnost ByteDance čelí ve Spojených státech od loňského prosince žalobě ze zneužití dat. Ta nicméně nevzešla od zákonodárců, nýbrž od samotných uživatelů. Ti mateřskou společnost TikToku viní z vysávání obrovského množství osobních a soukromých dat a jejich odesílání do Číny (více viz Populární aplikace pro teenagery tajně odesílá data do Číny, tvrdí žaloba).