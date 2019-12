Populární aplikace pro teenagery tajně odesílá data do Číny, tvrdí žaloba

Aplikace TikTok, která umožňuje nahrávat patnáctisekundová videa, je v současnosti extrémně populární mezi mladými uživateli. Po celém světě ji používá osm set milionů lidí. Přitom ještě existuje čínská verze této aplikace s názvem Douyin s dalším obrovským počtem uživatelů.

V první polovině minulého roku šlo o nejstahovanější aplikaci na platformě iOS pro iPhony a předstihla tak aplikace Facebook, YouTube nebo Instagram.

TikTok se dostal do hledáčku amerických úřadů kvůli možnému zneužívání dat uživatelů, která by měla být odesílána do Činy. Úřady nicméně předběhli samotní uživatelé, aplikace tak čelí v USA žalobě. Viní ji z vysávání obrovského množství osobních a soukromých dat a jejich odesílání do Číny.

Podle severu BBC je jednou ze žalobkyní Misty Hongová z Kalifornie, která si aplikaci stáhla, ale nevytvořila si účet. Hongová tvrdí, že TikTok pro ni účet vytvořil automaticky bez jejího vědomí a stejně tak použil její videa, která měla v aplikaci rozpracovaná, ovšem bez úmyslu je publikovat.

Její data měla být odeslána do Číny na servery, které spravují společnosti Alibaba a Tencent. Žaloba dále obsahuje stížnost na profitování z dat přes cílenou reklamu. Společnost ByteDance přitom uvádí, že data uživatelů její aplikace jsou uchovávána na serverech ve Spojených státech a zálohují se v Singapuru.

Americké úřady už vývojáře aplikace TikTok zvažují vyšetřovat. Požadují informace, zda je vývojář aplikace vlastněn čínským státem a jestli je možné, aby bylo zasahováno do obsahu uživatelů. To ByteDance opět popírá a uvádí, že neodstraňuje ani videa, která by mohla Čínu poškodit.

Minulý měsíc byl nicméně zablokován účet americké influencerky Feroze Azizové, která ve zveřejněném videu kritizovala Čínu za zacházení s Ujgury. Video se poté dostalo na další sociální sítě. Až pak se tvůrci aplikace TikTok omluvili – podle bezpečnostního šéfa tvůrce aplikace video být odstraněno nemělo.

Aplikace TikTok ovšem nedovoluje zveřejňovat ani videa o různých světových představitelích, jako jsou například Vladimir Putin, Donald Trump, Barrack Obama nebo Mahátma Gándhí. Eliminována jsou videa kritická vůči tureckému prezidentovi Recepu Erdoganovi či ta obsahující prokurdský obsah. Stejně tak jsou mazána videa obsahující LGBT tematiku, a to i v zemích, kde není nijak problematická.