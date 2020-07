Válka proti čínským aplikacím pokračuje, chtějí jich zakázat stovky

Minulý měsíc se na indické „černé listině“ aplikací ocitly nástroje jako WeChat, Weibo, TikTok či služby čínského Xiaomi. Ty tak zmizely z indických aplikačních obchodů, jenže to evidentně stále nestačí. S vyostřujícími se vztahy mezi oběma zeměmi, které již zažily i ozbrojené střety na hranicích, si Indie žádá další kroky a zákazy.

Jižní soused Číny proto zakáže dalších 275 aplikací. Zákaz je opět odůvodněný bezpečnostním rizikem, které s sebou čínské aplikace nesou. Indie v tom navíc není sama. Obavy ze špehování ze strany Číny už nějakou dobu mají i Spojené státy, které rovněž zvažují zákaz populární aplikace TikTok (více v článku Čína vás špehuje, varuje Trump. Američany vyzývá k blokaci aplikace TikTok).

Mezi nově zablokované aplikace bude patřit navíc vysoce populární hra Playerunknown’s Battlegrounds (známá pod zkratkou PUBG), hudební aplikace Resso, klient pro nákupní server Aliexpress nebo nástroj na sdílení fotografií ULike.

Indie chce také proces dohledu nad potenciálně nebezpečnými aplikacemi zpřísnit a vytvořit speciální komisi. Díky ní by mohlo být zakazování podobných aplikací do budoucna snadnější a rychlejší. Čínské služby se samozřejmě těmto krokům brání, například právě TikTok v dopise indické vládě uvedl, že čínské úřady od platformy nikdy nežádaly data indických uživatelů a že firma by případné žádosti tohoto druhu nevyhověla.