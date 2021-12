Konec všem nadějím. Samsung končí s řadou Galaxy Note

Již koncem července ředitel mobilní divize Samsungu Tae Moon Roh potvrdil, že nový Galaxy Note letos nebude. Společnost podle jeho slov dala přednost rozšíření tradičních funkcí „zápisníků“ na další zařízení (více viz Letos nové mobily řady Note nečekejte, potvrdil Samsung). Existovala ovšem naděje, že jde jen o výjimečnou záležitost, kdy Samsung potřebuje na trhu více prosadit modernější, ale i dražší skládací smartphony.

Nicméně podle jihokorejského portálu ET News je víceméně pravděpodobné, že řada Galaxy Note to má doslova už za pár. Samsung totiž údajně plánuje ukončit výrobu loňského modelu Note 20, a to ještě do konce letošního roku. O to smutnější zprávou pro příznivce této modelové řady je, že ani v následujícím roce nemá společnost v plánu uvést na trh nový model. Jistou náhradou má být očekávaný vrcholný Galaxy S22 Ultra, má totiž disponovat slotem pro dotykové pero.

Samsung tak zjevně neobměkčili ani fanoušci, kteří svým podpisem podpořili petici portálu SamMobile vyzývající jihokorejského výrobce k zachování řady Galaxy Note, respektive k představení nového zástupce v první polovině příštího roku (více viz Miliony fanoušků ho milují. Vraťte nám note, vyzývají peticí Samsung). Petice od svého založení na začátku srpna nasbírala více než 40 tisíc podpisů. Někteří podepsaní s nostalgií vzpomínají na svůj první note, jiní poukazují, že i v současnosti používají jednu ze starších generací. Najdou se i hrozby, že v případě ukončení této modelové řady budou nuceni porozhlédnout se po nabídce konkurence.

O svou hlavní výsadu, díky níž by měla šanci zůstat na výsluní, přišla řada Galaxy Note již začátkem letošního roku. Charakteristickým prvkem notů bylo totiž dotykové pero S Pen. Od letoška jej však podporují modely Galaxy S21 Ultra (více viz Má to být náhrada notů. Vyzkoušeli jsme, jak u Galaxy S21 funguje pero) a v srpnu představený Galaxy Z Fold 3.

Pokud skutečně Samsung udělá definitivní čáru za řadou Galaxy Note, nebude to asi příliš velké překvapení. Stejně jako řada jiných mobilních výrobců se totiž potýká s nedostatkem čipů, jde o celosvětový problém trápící firmy z různých průmyslových odvětví.

Samsung tak není jedinou společností, která se musí rozhodnout, která z cest je za takových okolností ještě snesitelná. V tomto případě je patrné, že přednost dostala řada Galaxy Z, tedy skládací smartphony. Ty se navíc letos díky nasazení nižších cen staly pro uživatele dostupnějšími, firmě i přesto přinášejí stále vysoké marže. Jedním z rozhodujících faktorů byla pro Samsung i prodejní čísla: zatímco u řady Galaxy Note meziročně klesala, v případě řady Galaxy Z mají naopak rostoucí trend.

Mnozí mobilní výrobci se nicméně v současnosti nacházejí v situaci, kdy dlouhodobě nemají jinou možnost, než některé modely upřednostňovat na úkor jiných. Právě třeba Samsung takto musel opakovaně odložit i uvedení modelu Galaxy S21 FE (více viz První mobilní oběť nedostatku čipů. Samsung má odložit důležitý model). Fanoušci značky se ho však dočkají, se zhruba půlročním zpožděním by měl být představen začátkem příštího roku. Na vině je právě zejména nedostatek součástek (více viz Fanouškovský samsung nakonec bude. Přijde však až po Novém roce).