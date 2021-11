Fanouškovský samsung nakonec bude. Přijde však až po Novém roce

Samsung musel zareagovat na čínské konkurenty, kteří s úspěchem nabízí telefony se špičkovým procesorem a částečně výbavou top modelů, ale za mnohem nižší ceny. Proto loni představil model Galaxy S20 FE, tedy fanouškovskou edici s o poznání nižší cenou než u plnotučných modelů řady Galaxy S20.

Letos se očekával stejný postup, a to i proto, že Galaxy S20 FE byl úspěšným modelem. Jenže už od konce jara se objevovaly informace, že nedostatek součástek premiéru novinky oddálí. Původně měl být telefon představen v srpnu spolu s novými modely řady Galaxy Z s ohebným displejem. Jenže k tomu nedošlo a následně to chvíli vypadalo, že letošní model s přídomkem FE vůbec nebude. Ostatně, plno modelů Samsungu je aktuálně vyprodaných a do konce roku nebudou (více viz Kupujte, dokud jsou. Některé smartphony už do Vánoc neseženete).

Nyní však portál CoinBRS přišel s informací, že telefon bude mít premiéru 4. ledna příštího roku. Takové datum by odpovídalo veletrhu CES, ale spojitost obou událostí zatím není potvrzená. Portál předložil i oficiální tiskové materiály pro novinku, což dává informaci kredit.

Další zajímavá informace hovoří o dostupnosti telefonu jen v Evropě. Naopak, informace, že výrobce bude mít dvě tradiční verze, jednu s procesorem Qualcomm Snapdragon 888 a druhou s Exynosem 2100, by nasvědčovala dostupnosti i na dalších trzích, především v USA.

To však není podstatné, v Evropě by telefon měl být tak jako tak. Cenu zatím neznáme, portál CoinBRS uvádí, že má být velmi výhodná. Což může znamenat sumu výrazněji pod hranicí 20 000 korun.

Základ telefonu odpovídá Samsungu Galaxy S21, zásadní ústupky zde najdeme jen u fotoaparátu, které má mít tři objektivy s 64Mpix hlavním, širokoúhlým a hloubkovým senzorem. Chybí zoom, který mají plnotučné varianty Galaxy S21. Super AMOLED displej má disponovat úhlopříčkou 6,4 palce, FHD+ rozlišením a obnovovací frekvencí až 120 Hz. Operační paměť má mít hodnotu 6 nebo 12 GB, uživatelská 128 až 256 GB podle verze. Baterie s kapacitou 4 500 mAh bude doplňovat 15W rychlonabíjení.

Pokud se informace potvrdí a telefon bude představen začátkem ledna, tak nastane paradoxní situace, protože někdy v lednu či v únoru by měl Samsung představit novou řadu Galaxy S22. Takže se jeden model předchozí řady začne prodávat téměř současně s řadou novou. I proto se nabízí, že by cenová politika Samsungu mohla být v tomto případě překvapivě výhodná.