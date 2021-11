Nejpropracovanější smartphone současnosti. Test Samsungu Galaxy Z Fold 3

Říkáme to neustále – špičkové samsungy řady Fold rozhodně nejsou pro každého. A to nejen kvůli extrémní ceně, ale také kvůli poměrně specifickému způsobu použití. Těžký a přeci jen docela objemný telefon je totiž něco úplně jiného než kompaktní a příjemné „véčko“ řady Flip. Není to přístroj, který bude chtít v kapse nosit každý a ne každý ocení kombinaci menšího vnějšího displeje a velkého hlavního displeje.

Nicméně i když si stále myslíme, že to skutečně není nejpraktičtější kombinace pro běžné uživatele, v určitých případech a při některých způsobech používání prostě lepší přístroj dnes nenajdete. Galaxy Z Fold 3 je navíc zase o něco lepší než předchozí generace v podobě modelu Galaxy Z Fold 2. Skok možná není tak výrazný jako mezi spíše experimentální první generací a již docela vyladěnou generací druhou, ale posun znát je. A to opět v praktických detailech, u kterých Samsung často naslouchal uživatelům. Za to zaslouží výrobce velkou pochvalu.

V čem je tedy lepší?

Oproti předchůdci Galaxy Z Fold 2 je novinka lepší samozřejmě po hardwarové stránce, to je v podstatě povinnost, na druhou stranu se domníváme, že to není nic, co by zrovna zákazníci zásadně vyžadovali. Ano, je jasné, že „pekelně“ drahý smartphone musí mít nadupaný hardware, nicméně to je jakási samozřejmost a v mnoha případech tu prostě o výkon nejde.

Vylepšeny byly však především praktické detaily a funkce, které se mohou uživatelům skutečně hodit. Takže je tu třeba odolnost vůči vodě podle specifikace IPX8. Samsung negarantuje odolnost vůči prachu, což může být zvláštní, ale hledejte za tím onen kloub: do prostoru kloubu se prach či vlhkost asi dostat mohou, ale jde o to, že voda neprojde dál či jinde dál škodu nenadělá.

Požadavky prachutěsnosti tedy telefon nesplní, ale požadavky odolnosti vůči vodě, tedy že telefon bez negativních následků vydrží 30 minut 1,5 metru pod vodou, splnit zvládne (rozhodně ovšem nezkoušejte pod vodou manipulovat s kloubem). Ne, voděodolnost jsme s telefonem nezkoušeli, nicméně je pravda, že jsme při používání přístroje kdekoli v blízkosti vody trochu klidnější. Už se třeba podstatně méně bojíme ho využívat například při vaření v kuchyni – recepty na velkém displeji a videonávody v režimu částečně otevřeného telefonu se používají skvěle.

Ale to jsme odbočili. Pojďme zpět k mezigeneračním vylepšením. Tím dalším je podpora pera S Pen, které je nutné dokoupit jako extra příslušenství a které je pak potřeba nějak s telefonem nosit – třeba v pouzdru, které telefon chrání, ale zároveň také dost zvětšuje. Nicméně samotná podpora pera může být pro někoho dost zajímavá. Zároveň je to jakési utvrzení uživatele v tom, že onen ohebný displej není tak choulostivý, jak by se mohlo na první pohled zdát. A obecně se nám zdá, že Samsung na odolnosti Galaxy Z Fold 3 zapracoval a při každodenním používání máme z telefonu pocit solidnosti a bytelnosti.



Plusy a mínusy Proč koupit? skvělé displeje

podpora dotykového pera

široké možnosti nastavení chování aplikací

odolnost vůči vodě

špičkové zpracování

Proč nekoupit? velké rozměry a hmotnost

vysoká cena

chybí slot pro microSD

fotoaparát nepatří na špičku Kdy? V prodeji Za kolik? od 46 990 Kč

Přitom zároveň Samsung tu a tam uhladil některé detaily v konstrukci a designu telefonu tak, že novinka vypadá elegantněji než předchůdci. Galaxy Z Fold 3 například přišel o různé dvojité rámečky a „zarážky“, které zmenšovaly mezeru mezi polovinami telefonu v zavřeném stavu, tady je prostě jednoduchý rámeček okolo displeje, který má konstantní tloušťku a výšku a kromě kloubu ho nic neruší. Je to detail, pro mnohé nepodstatný, ale jde o důkaz oné propracovanosti tohoto kousku. Rozměry telefonu oproti předchozí generaci mírně poklesly: v otevřeném stavu na 158,2 × 128,1 × 6,4 mm oproti 159,2 × 128,2 × 6,9 mm při zachování stejné úhlopříčky displeje a celkovém zlepšení výbavy. Trochu také poklesla hmotnost, i když 271 gramů je pořád hodně – proto říkáme, že to není přístroj pro každého.

Vnější displej dostal opět poměr stran 25:9 a má úhlopříčku 6,2 palce (u Galaxy Z Fold 2 udával Samsung 6,23 palce) a mírně jiné rozlišení (823 × 2 268 pixelů). Hlavním vylepšením je tu ovšem podpora adaptivní vysoké obnovovací frekvence až do výše 120 Hz a toto zlepšení u vnějšího displeje vidět je. Hlavní displej měl vysokou obnovovací frekvenci už v předchozí generaci, nyní je tedy konečně obraz krásně plynulý na obou displejích.

A hlavní displej není vylepšený?

Samsung podle všeho nejvíce zapracoval na samotné konstrukci, displej stejně jako celek na nás působí trochu jistějším dojmem. Už třeba proto, že na něm nalepená ochranná fólie je, zdá se, méně náchylná na poškrábání a na svém místě drží lépe než u předchozích generací (Samsung hovoří o 80% navýšení odolnosti). Zatím se nám v ohybu neodlupuje, což se u předchozích modelů stávalo. Zato se nám ovšem velmi rychle odloupla fólie, která z výroby chránila vnější displej.

Samsung dále zvýšil jas hlavního displeje, což je znát při používání na slunci nebo prostě v hodně prosvětlených místnostech. A zajímavou, byť trochu kontroverzní novinkou, je kamera zabudovaná pod displejem. Zatímco první Galaxy Fold měl velký displej v rohu vykrojený, Galaxy Z Fold 2 už měl jen malý průstřel. Galaxy Z Fold 3 nemá ani ten, kamera se skrývá pod displejem. Její maskování není ovšem dokonalé. Samsung totiž tohoto řešení dosáhl tak, že displej má v daném místě menší hustotu pixelů, takže kamera skrz ně „vidí“ a zároveň ji ovšem takto může snadno identifikovat i uživatel.

Je kamera pod displejem k něčemu?

Na první pohled se zdá, že jde o inovaci pro inovaci a něco na tom bude. Na druhou stranu zrovna u Galaxy Z Fold 3 si může Samsung takové řešení bez problémů dovolit. Telefon má kamer až až (celkem pět na třech různých „stranách“) a tak mohl Samsung s jednou z nich experimentovat. Experiment znamená, že aby kamera dobře skrz displej viděla, má rozlišení pouze čtyři megapixely – takže pro focení selfie se rozhodně nehodí. Ale u Galaxy Z Fold 3 k tomu není ani třeba, jsou tu další foťáky a lepší způsoby, jak pořídit pořádné selfie. Na videokonference dané rozlišení bohatě stačí, kamera v tom případě nabídne rozhodně lepší obraz než většina notebooků, takže v tomto ohledu není co řešit. A rozpoznávání obličeje funguje i s touto kamerkou dobře, tedy zase žádný problém.

Jediné, co tak zůstává, je ona ploška na displeji s menší hustotou pixelů, která je prostě vidět. Mohli bychom to kritizovat – ale na druhou stranu Galaxy Z Fold 2 má ve stejném místě klasický průstřel, který je výraznější, kamerku pod displejem je snazší ignorovat. Co však trochu nechápeme, to je důvod, proč ji Samsung umístil tam, kam ji umístil – do středu pravé poloviny displeje. Kamera by měla být trochu více v rohu, byla by to lepší pozice pro videokonference v režimu polootevřeného telefonu a zároveň by zmizela z oblasti, ve které se při přehrávání v režimu na šířku zobrazuje video.



Na druhou stranu, jestli na něco není Galaxy Z Fold 3 zrovna ideální, tak je to právě přehrávání videa. Displej, který má v poměru stran blíže ke čtverci, prostě video nikdy nevyplní celý a efektivně zaplněná plocha je zhruba stejně velká jako třeba u špičkového Galaxy S21 Ultra. A ještě přes ni má uživatel rýhu v podobě onoho ohybu displeje.

Je ohyb displeje problém?

Ne, ve většině případů ne, byť nás trochu překvapilo, že onen zlom Samsung u třetí generace nezamaskoval nijak výrazněji než u té druhé. Zlom je prostě pořád znát, ve videu dovede být skutečně rušivý, ve většině ostatních případů jsme si na něj nicméně velmi dobře zvykli a nevadí nám. Každý uživatel to však může vnímat individuálně, Galaxy Z Fold 3 proto doporučujeme před koupí vyzkoušet.

A k čemu je tedy velký displej dobrý?

U telefonu s cenou vysoko přes 40 000 korun to bude znít zvláštně, ale displej je geniální především pro čtení textu. Ať už na webu nebo třeba při čtení e-knih, možnost vytáhnout z kapsy relativně malé zařízení a rozložit jej do podoby menšího tabletu je návyková. Možná si takto málokdo koupi přístroje ospravedlní, ale jakákoli práce s textem (a tedy i psaní a editace dokumentů) prostě funguje na velkém displeji skvěle. Skvělé je i psaní na velké klávesnici. A to klidně i v režimu, kdy telefon připomíná miniaturní notebook – hezky položený částečně otevřený na stole.

Samozřejmě se displej skvěle hodí pro různý multi-tasking, možnost mít otevřených klidně i několik oken na jednom displeji ovšem možná ne každý intuitivně zvolí. Práce s okny by podle nás navíc mohla být v systému trochu vylepšena, někdy není úplně snadné na první pohled zjistit, jak se třeba okna aplikace otevřeného přes jinou rychle zbavit. V uživatelském prostředí tedy zůstávají některé drobné detaily, které by bylo vhodné doladit. Ale obecně platí, že prostředí Samsung vychytal a u Galaxy Z Fold 3 s One UI 3.1 je radost pracovat.

Menu jsou nyní na velkém displeji přehlednější, Samsung také přinesl řadu „experimentálních“ funkcí Galaxy Labs, kde lze aktivovat některé funkce, jejichž stoprocentní spolehlivostí si zatím Samsung není jistý. Je tu třeba režim Flex, který při používání velkého displeje na šířku zobrazí v horní polovině aplikaci a ve spodní ovládací prvky, které se v ní mohou hodit. V Labs najdeme i onu možnost práce s plovoucími okny aplikací nebo přizpůsobení poměru stran aplikací. Některé programy, „slavný“ je v tomto třeba Instagram, se totiž na displeji otevírají s prázdnými pruhy po stranách, experimentální nastavení jim umožní vyplnit celou obrazovku.



Samsung dále nabízí široké možnosti nastavení chování aplikací při přechodu z jednoho displeje na druhý. Stále však platí, že v případech některých aplikací je pro pokračování činnosti na druhém displeji (po otevření nebo zavření telefonu) potřeba jejich opětovné spuštění. Pro některé uživatele bude také lákavou záležitostí již zmíněná podpora speciálního pera S Pen – to je nutné ovšem k telefonu dokoupit zvlášť. Pero pak lze využívat jen s hlavním, tedy velkým displejem zařízení a není nutné se obávat o to, že by jej poškodilo. Má to samozřejmě své limity, pokud uživatel pero do displeje „zabodne“, tak k poškození asi dojde, nicméně běžné používání na displeji žádné stopy nezanechává. Pero je skvělé nejen pro ruční psaní poznámek, ale hlavně pro kreslení nebo různou jemnou práci s fotografiemi. Umožňuje také využití některých vzdušných gest ve vybraných aplikacích (třeba fotogalerii).

Jak Galaxy Z Fold 3 fotí?

Fotoaparáty byly oproti předchozí generaci vylepšeny jen mírně. Stále je tu sestava tří dvanáctimegapixelových čoček, ke zlepšení došlo u krycích skel optiky (je tu Gorilla Glass DX) a další vylepšení fotografií přináší letošní výkonnější hardware, který si lépe poradí se zpracováním obrazových dat. K posunu kvality tu tak oproti Galaxy Z Fold 2 došlo, ovšem nejde o posun nijak dramaticky zásadní. Nadále platí, že fotoaparáty nejsou prioritou ohebných modelů Samsungu – ty nejšpičkovější optiky dnes zabírají hodně místa a do ohebné konstrukce by tak nebylo jednoduché je zabudovat. Už tak může výstupek fotoaparátů být pro některé uživatele trochu nepříjemný. Ale Samsung ho letos výrazně zmenšil, téměř se vrátil k řešení u první generace modelu Fold.

Nadále však platí, že ohebná konstrukce telefonu umožňuje s fotoaparátem pracovat velmi kreativně – zejména vlastně samotný přístroj využít v řadě situací jako stativ. Hlavní sestava fotoaparátů, která se po rozevření telefonu nachází vedle menšího vnějšího displeje, pak umožňuje také focení kvalitních selfie snímků. V tomto ohledu vlastně patří Galaxy Z Fold 3 k premiantům. Telefonů, které by takto snadno umožňovaly fotit selfie hlavní sestavou foťáků, není mnoho.

I když snímky svou kvalitou v detailech nepatří na absolutní špičku fotomobilů současnosti, musíme říci, že nám jsou celkově sympatické. Podání je docela realistické, vzhledem k použitým snímačům a ohniskovým vzdálenostem pak nemá foťák třeba tak výrazné problémy s ostřením a hloubkou ostrosti jako přístroje s většími čipy. Ano, na nočních snímcích je trochu více šumu a noční režim není tak „zázračný“ jako u některých propracovanějších fotomobilů, ale kvalita snímků je celkově velmi vyvážená. Je to dáno i oním shodným rozlišením dvanáct megapixelů u všech tří objektivů – hlavního, širokoúhlého i zoomového. Jen je škoda, že zoom je stále pouze dvojnásobný, to je podle nás trochu málo.

A co výdrž baterie?

Kapacita akumulátoru Galaxy Z Fold 3 oproti předchůdci mírně klesla, ze 4 500 mAh na 4 400 mAh. V praxi jde však o v podstatě nerozpoznatelný rozdíl a telefon má dostatek energie na perný provoz po celý den. Výdrž jednoho dne na jedno nabití bude pro většinu uživatelů asi typická – Galaxy Z Fold 3 zvládne při úspornějším provozu i více (možná i tři dny), jenže to chce hodně sebezapření. A nechávat telefon s takovým displejem (a za takovou cenu) v podstatě ležet ladem je skoro hřích. Obecně platí, že si uživatelé budou chtít funkce a displeje Galaxy Z Fold 3 co nejvíc užít, s delší než jednodenní výdrží tak v praxi moc nepočítejte.

Telefon má pro nabíjení USB-C konektor, nabíjecí výkon zůstává na 25 W, musíme však upozornit na to, že v balení s telefonem nabíječku nenajdete. Je ji potřeba přikoupit samostatně, nebo třeba v balíčku s perem S Pen a pouzdrem. V balení s telefonem je jen USB-C kabel. Galaxy Z Fold 3 podporuje i bezdrátové dobíjení (výkonem 11 W) a umí bezdrátově dobíjet jiná zařízení (výkonem 4,5 W).



U samotného nabíjení přišel Samsung se zajímavými vylepšeními, které mají prodloužit životnost samotné baterie. V nastavení tak lze omezit maximální výkon nabíjení (přes noc není maximálních 25 W potřeba) i maximální úroveň nabití – ta se může zastavit na 85 %. Baterie je pak méně namáhaná a měla by si svou maximální kapacitu udržet déle, než když ji budete vždy dobíjet maximální rychlostí a do plna.

Mám si ho pořídit?

Pokud vás velký ohebný displej Galaxy Z Fold 3 láká a máte na telefon dostatek peněz, skutečně se ujistěte, že přístroj takové konstrukce využijete. Pro většinu uživatelů je v praxi vhodnější kompaktnější a výrazně levnější véčko Galaxy Z Flip 3. Na druhou stranu Galaxy Z Fold 3 je na trhu pořád poměrně unikátní přístroj, který v podstatě nemá konkurenci. I když se podobné modely s ohebnými displeji objevují, tak v Česku se prodává v podstatě jen řada Fold od Samsungu, modely Mate X od Huaweie totiž trpí nedostupností služeb Google.

Základní Galaxy Z Fold 3 s 256 GB uživatelské paměti (pozor, tu nejde rozšířit) vyjde na 46 990 korun. Za verzi s 512 GB si připlatíte dva tisíce. Jsou to opravdu vysoké částky, na druhou stranu oproti předchozí generaci jde o významné zlevnění. Snad aby Samsung prodeje modelů nekanibalizoval, předchozí generaci v podstatě na trhu nenajdete. Až do 30. listopadu pak lze cenu modelů Fold snížit tím, že Samsungu odprodáte svůj starý telefon. Nejprve však musíte zaplatit kompletní kupní cenu nového modelu, teprve pak vám Samsung vyplatí zpět výkupní cenu starého zařízení a k ní výkupní bonus až 5 000 korun.

Ještě dodejme, že Galaxy Z Fold 3 prodává Samsung ve třech poměrně konzervativních barvách: černé, stříbrné a tmavě zelené, která je tak tmavá, že většinou vypadá skoro jako černá. Barvy jsou elegantní a nadčasové, telefon z řady vystupuje už sám o sobě. Nicméně je podle nás škoda, že Samsung v tomto případě nenabídne i nějakou výraznější barevnou variantu pro „odvážnější“ zákazníky.