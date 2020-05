Překvapení: čínští výrobci smartphonů nedominují světu

V současné době v prvním letošním čtvrtletí jsou mezi pěti největšími výrobci smartphonů hned tři čínské značky. Konkrétně Huawei je druhý a stahuje náskok zatím vládnoucího Samsungu. Čtvrté je Xiaomi a páté Oppo. Třetí místo patří Applu, to pro pořádek.

Z uvedené čínské trojice největších výrobců si Huawei do svých čísel počítá i značku Honor. Xiaomi pak jistě počítá nedávno osamostatněnou značku Redmi a možná i značky Pocophone a Black Shark, které do koncernu také patří. Jen Oppo kope čistě samo za sebe. Patří do koncernu BBK Electronics spolu s Vivem, OnePlus, Realme nebo iQOO.

Jenže BBK Electronics tradičně uvádí prodeje vždy za každou značku samostatně. Minimálně Vivo se pohybuje na hraně velké pětky, nyní je šestým největším výrobcem smartphonů.

Skoro samá Čína

Mezi další velké výrobce smartphonů patří další čínské značky: TCL nebo Lenovo. První z nich utlumuje logo Alcatelu, které má licencované a končí s další licencí na BlackBerry, což asi bude platit i pro Palm, který je v podstatě neviditelný. Lenovo sice prodává mobily i pod svou značkou, větší důraz však klade na tradiční logo Motoroly. Když k tomu přidáme čínské ZTE a jeho částečný podíl v Nubii, máme největší čínské výrobce pohromadě a vlastně i většinu největších světových značek smartphonů.

A v praxi to tak je. Dříve slavná jména jako Sony, Nokia (novodobá) nebo LG dnes spíš paběrkují, nemluvě o téměř mrtvém HTC. Google se svojí řadou Pixel také nepatří mezi velké globální producenty mobilů.



Čínské značky nejsou tak dominantní

Z výše uvedeného by se dalo vyčíst, že čínští výrobci jsou zcela dominantní. Jenže podle aktuálních dat to neplatí. Analytická společnost Strategy Analytics udává, že se v prvním letošním čtvrtletí ve světě prodalo 274,8 milionu smartphonů. To je mimochodem nejméně za celou éru moderních smartphonů.

A pak tu máme data serveru Digitimes, který se specializuje na asijskou produkci elektroniky. Podle něj čínští výrobci prodali v prvním kvartálu letošního roku 108 milionů smartphonů. To tedy není ani polovina všech celosvětově prodaných smartphonů. Celkově spadly tyto prodeje zejména kvůli koronavirové krizi o 17 procent. Prodeje čínských smartphonů se propadly ještě více o 26,2 procenta.

Mimočínské značky tak mají prozatím nad těmi čínskými navrch. Což je překvapivé. Známe čísla Samsungu, ten v prvním kvartálu prodal 58,3 milionu chytrých telefonů a víme, že Apple prodal 39,2 milionu iPhonů. To je dohromady 97,5 milionu smartphonů, tedy skoro stejně jako všech od čínských výrobců.

Záhada zbytku

Jenže kdo jsou tedy ti mimočínští výrobci, kteří prodali zbývajících 69,3 milionu smartphonů? Problémem jsou data, která pro tyto menší značky nejsou obvykle veřejně dostupná. Výše uvedené tradiční značky to nejsou. Třeba prodeje LG se pohybují okolo milionu kusů za kvartál.

HMD, tedy Nokia, počty prodaných přístrojů neuvádí, ale i kdyby to bylo výborné číslo, jako v druhém čtvrtletí minulého roku, tak se nedostaneme přes pět milionů kusů. Google prodává pixely jen na vybraných trzích a opět to jsou maximálně jednotky milionů kusů. O HTC nemá cenu vůbec mluvit a Sony se pohybuje už jen ve stovkách tisíc prodaných kusů.

Lokální značky s čínskými majiteli

Poměrně velkou část světových prodejů smartphonů tak budou držet lokální značky, které působí třeba jen na indickém trhu nebo v Indonésii. V Evropě jsou obvykle neznámé, nebo přesněji, jsou neznámé nám v Česku. Mnohé mají čínské majitele a často telefony samy nevyrábí, ale produkují je čínské fabriky, které se na takový byznys specializují. Mnohé modely jsou univerzální a tak je s drobnými nuancemi najdeme v katalogu různých značek.

Na evropském trhu je celkem silná značka Wiko a ve Spojených státech BLU. Původně francouzskou značku Wiko vlastní čínský výrobce Timmo Mobile, který vyrábí smartphony na míru i pro zmiňované BLU nebo velkou indickou značku Micromax. Takových ODM čínských výrobců je mnoho. Mohou ale smartphony pro různé značky vyvíjet a vyrábět třeba i v Indii nebo Vietnamu.

Většina se stejně vyrábí v Číně

Ve statistikách tak tyto značky figurují jako „nečínské“, přestože mnohé mají čínské vlastníky, ale firmy jsou zapsané v jiných zemích a v samotné Číně se neprodávají.

Ostatně, většina smartphonů se vyrábí v Číně, a to bez ohledu na značku. Výjimku tvoří především Samsung, který z Číny odebírá jen komponenty a některé levné modely (pro asijské trhy) si nechává vyrábět v Číně na zakázku. Sám produkuje především ve Vietnamu, továrny má i v doma v Jižní Koreji nebo v Indii.

Naopak Apple si nechává vyrábět telefony v Číně, přestože výrobce Foxconn je tchajwanská firma. Část produkce pak Apple nechal přesunout do Indie, která se stává dalším velkým výrobcem smartphonů. Sony má fabriky v Thajsku, někteří výrobci mají závody v Malajsii a třeba Lenovo má velkou továrnu v Brazílii. V Evropě pak vyrábí německý Gigaset, ale to je velmi malý výrobce.

Drtivá většina telefonů však nese na sobě nápis Made in China.