Tak má vypadat skvělý poměr ceny a výkonu. Test smartphonu Poco X3 Pro

Značka Poco byla v minulosti spjata zejména s modely vyšší střední třídy, které uměly nabídnout maximum výkonu za rozumné peníze. Od té doby se však transformovala na v podstatě řadovou značku, která má jak ty opravdu výkonné modely, tak i levnější kousky. Model X3 Pro ovšem znatelně vybočuje z řady.

Při pohledu na jeho cenu bychom očekávali nějaký ten průměrně vybavený smartphone s třeba jedním zajímavým esem v rukávě. Jenže místo toho tu máme model, který si v mnoha ohledech poradí i s daleko dražší konkurencí. Skoro až máme pocit, že tak dobrá výbava s tak nízkou cenou musí mít nějaký háček.



Bude se mi Poco X3 Pro líbit?

V tomto případě nelze očekávat žádné designové zázraky, byť se výrobce přinejmenším snažil alespoň pracovat s tím, co si může dovolit. Telefon sám o sobě je poměrně velký (165.3 x 76.8 x 9.4 mm) a i přes svou plastovou konstrukci spíše těžší (215 gramů). Povšimněte si téměř jednoho centimetru na šířku, telefon je zkrátka trochu macek.



Design zadního krytu alespoň není nudně jednolitý, ale obsahuje jak barevné a velké logo výrobce uprostřed, tak i kombinaci několika tmavých barev rozdělenou do tří segmentů: dva matné po bocích a jeden lesklý uprostřed. Telefon zkrátka cílí na mladé a je poznat, že jeho design potěší zejména je.

Modul s fotoaparáty má na jednu stranu zajímavý atypický tvar, ovšem v rámci nabídky výrobců Poco a Xiaomi (které Poco vlastní) jej už vidíme poněkolikáté. Nad povrch zad je trochu vystouplý, za vyloženě masivní bychom ho však neoznačovali.

Co nabídne displej telefonu?

V této cenové kategorii až na jednu věc nic nevybočuje z řady. Máme tu IPS panel s úhlopříčkou 6,67 palce, Full HD+ rozlišení (1 080 x 2 400 pixelů) a podporu HDR10+. I na průstřel displeje pro čelní fotoaparát si už celkem zvykáme. V tomto ohledu vám telefon zkrátka nabídne to samé, co spousta jiných.

Co jej ovšem právě za jeho cenu odlišuje od konkurence, je rychlá 120Hz obnovovací frekvence. Ano, je pravda, že už i u levnějších modelů ji můžete najít (a ještě rozšířenější a dostupnější jsou 90Hz panely), ovšem zdaleka to neplatí za samozřejmost. To je zkrátka velké plus pro Poco X3 Pro, který si užijí jak běžní uživatelé, tak hlavně hráči her.

Co výkon a výbava?

Naprosto bez okolků je hlavním tahounem výbavy tohoto smartphonu procesor Snapdragon 860. Možná vás napadne, co dělá procesor z nejlepší (osmičkové) řady Qualcommu v takto levném modelu. Samotné nás to poměrně překvapuje, ačkoliv po stránce architektury už tento procesor nepatří mezi absolutní špičku: v podstatě totiž jde o model Snapdragon 855+ s drobnými vylepšeními.

Když se však pozastavíme nad faktem, že v podstatě jde o dva roky starý procesorový top model (chlubily se jím například modely Samsung Galaxy S10, Google Pixel 4, Xiaomi Mi 9 nebo OnePlus 7 Pro), je to ve střední třídě stále naprosto parádní nabídka. K dispozici je zde dále 6 nebo 8 GB operační paměti.

Ve výkonnostním testu AnTuTu dosáhl telefon parádního výsledku, s 540 tisíci body v podstatě utekl veškeré konkurenci s podobnou cenou. Nejvíc samozřejmě výkonný procesor a rychlá obnovovací frekvence displeje potěší hráče, pro které je také telefon jako dělaný.

Úložiště pro data koresponduje s variantami operační paměti a máte na výběr buď 128, nebo 256 GB. A kdyby vám ani to nestačilo, je zde také slot na paměťové karty microSD. Bohužel ale sdílí místo se druhou SIM, takže si musíte vybrat: větší paměť, nebo dvě aktivní SIM zároveň.

Po stránce konektivity tu máte jak USB-C, tak i sluchátkový jack. Jedním z kompromisů ve výbavě pak je absence podpory sítí 5G, to je ovšem zkrátka daň za jinak výborný procesor. Dále zde najdete také Bluetooth 5.1 a NFC pro mobilní platby. Bonusem je infračervený port. Čtečku otisků prstů najdete v bočním tlačítku a funguje poměrně spolehlivě a rychle.



Software telefonu je postaven na základech operačního systému Android 11 s grafickou nadstavbou MIUI 12.1. Zatímco některé jiné modely značky Poco se alespoň systémově snaží trochu odlišit od jiných modelů sourozeneckého Xiaomi, zde se výrobce moc nenadřel a zkrátka použil to, co najdete u modelů Xiaomi.

S tím se bohužel pojí i aplikační balast, který zde je ve stejně otravné míře jako právě u sourozenecké značky. V základu zde najdete hned šest poměrně zbytečných her, klienta pro obchody Aliexpress či Amazon, sociální sítě LinkedIn či Facebook, aplikaci Netflixu a celou hromadu nástrojů jako kompas, skener nebo službu pro sdílení souborů. Vedle toho vám podsložky aplikací rovnou i doporučují další aplikace, které byste si mohli stáhnout, což už je téměř až drzá funkce, kterou zde vidíme vůbec poprvé.

Co výdrž baterie?

Výdrž je další aspekt, ve kterém má Poco X3 Pro šanci oslnit. Integrovaný akumulátor má kapacitu 5 160 mAh, což je nadprůměrná hodnota. Dále také disponuje 33 W rychlým nabíjením a adaptér je součástí balení. Na výdrži se samozřejmě podepíše, jakým stylem telefon používáte: jestli ždímáte ve hrách 120Hz obnovovací frekvenci, nebo si jen sem tam prohlédnete oblíbenou sociální síť.

Nám telefon dovedl podávat poměrně konzistentně výdrž alespoň den a půl až dva dny, nicméně jsme jej tolik nezatěžovali. Hráči mohou očekávat, že baterii bude třeba nabít i dříve. Rychlé nabíjení dovede s výkonem 33 W doplnit za půl hodiny asi polovinu kapacity baterie, na plný stav musíte počkat asi hodinu a čtvrt.

Jak telefon fotí?

Zde se dostáváme k hlavnímu kompromisu ve výbavě, kterým je bezpochyby právě fotoaparát. Čtveřice snímačů na zádech může budit zájem, ovšem už při pohledu na papírové specifikace musí být jasné, že to nebude žádný fotografický hit.



Hlavní senzor má rozlišení 48 Mpix a světelnost F/1,8, širokoúhlý pak už má jen 8 Mpix (úhel záběru 119 stupňů) a světelnost f/2,2. Další dva jsou pouze do počtu, oba mají rozlišení 2 Mpix a mají sloužit pro lepší hloubku ostrosti a focení makro snímků.

V zásadě se dá říci, že focení hlavním snímačem postačí většině běžných uživatelů, kteří od fotoaparátu nečekají zázraky. Za příznivého světla bude telefon pořizovat slušné snímky vhodné třeba na sociální sítě, za šera si pak pomůžete nočním režimem, který však má také své limity. Spojování sousedních buněk snímače pomáhá (telefon v základu fotí v rozlišení 12 Mpix), ale ne nijak drasticky.

Širokoúhlý snímač už tolik uplatnění nenachází, je to jeden z těch, co jsou v podstatě jen jako doplňková věc, kterou nejspíše nebudete chtít používat moc často. I za dobrého světla nemají snímky valnou ostrost a s horšími světelnými podmínkami pak nastupuje šum.

Je zkrátka vidět, že tento telefon si nechal fotoaparát jako hlavní prvek, na kterém může šetřit. I tak se najdou i modely s většími kompromisy, ne každý v této cenové kategorii například disponuje širokoúhlým senzorem. Ačkoliv tak fotoaparát je spíše slabinou tohoto modelu, oproti jiným to stále není tak velký kompromis.



Mám si Poco X3 Pro pořídit?

Poco nás stále dokola přesvědčuje o tom, že umí vyrábět smartphony, u kterých je až podezřele dobrý poměr výkonu a ceny. Za tento telefon chce 5 799 korun v případě 6/128GB verze, případně 6 799 korun za 8/256GB variantu. A to má až na fotoaparát v podstatě srovnatelnou, ne-li lepší výbavu než dva roky starý top model.

Upřímně máme v tomto případě problém vymyslet nějakou obstojnou alternativu. Po stránce výkonu zkrátka konkurenti úplně chybí, první srovnatelně výkonné či výkonnější telefony se prodávají až za zhruba 9 tisíc korun a výš. A o to jde přitom v tomto modelu především.



Nedostatkem může být třeba chybějící 5G, v takovém případě se nabízí třeba model XIaomi Redmi Note 10 5G nebo Realme 7 5G, to má dokonce i srovnatelný 120Hz displej a prakticky stejnou baterii. Fotit ovšem bude v této cenové kategorii také vše vesměs stejně, takže pokud hledáte nějaký lépe fotící mobil, pak si budete také muset trochu připlatit, třeba za model Samsung A52, který je aktuálně za 8 tisíc korun.