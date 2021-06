Dva nejlevnější 5G smartphony. Test Poco M3 Pro 5G a Redmi Note 10 5G

V souboji o nejlevnější 5G smartphone na českém trhu se potkávají nejčastěji dva modely: Xiaomi Redmi Note 10 5G a Poco M3 Pro 5G. Pokud jim to náhodou sem tam nepřekazí nějaká slevová akce například konkurenčního Realme, jsou to skutečně dva nejlevnější smartphony s podporou sít páté generace na trhu.



Na otázku, který z nich si tedy vybrat, pokud máte zájem o nějaký ten cenově dostupný 5G model, se odpovídá poměrně snadno. Jsou to totiž prakticky dva identické telefony od stejného výrobce (Poco patří pod Xiaomi) a jediné, čím se liší, je vlastně design. Hardware mají totožný, odlišnosti v softwaru jsou pak naprosto minimální. Vzít se tedy vyplatí rozhodně ten, který je z nich aktuálně levnější. Co za své peníze dostanete?

Jaký je rozdíl v designu

Toto je jediný aspekt, v jehož případě se dá mluvit o nějakém reálném rozdílu mezi oběma telefony. A ani tak toho není moc. V první řadě mají oba telefony identickou hmotnost (190 gramů) a shodné rozměry (161,8 x 75,3 x 8,9 mm). V obou případech jsou použité materiály zejména plast (záda, boky) a tvrzené sklo (čelní strana). Už to je první jasnou ukázkou, jak moc si jsou oba telefony podobné.



Hlavním rozdílem je tedy povrchová úprava: zatímco Xiaomi Redmi Note 10 5G má záda s matnou úpravou, tak v případě Poco M3 Pro 5G jsou lesklá. Xiaomi se vám od otisků prstů nebude tolik „patlat“, byť jsme viděli i telefony, jejichž matná záda dokážou šmouhy maskovat výrazně lépe. Zde i tak trochu vidět jsou, ale o poznání méně než u sourozeneckého poca.

Poco M3 Pro 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G

Xiaomi tedy sice vyhrává v povrchové úpravě, ovšem jinak má poněkud konzervativnější jednobarevný vzhled. Poco se alespoň snaží přidat trochu originality tmavým pruhem okolo fotoaparátu, který jej tak už na první pohled odlišuje. Nenechte se ovšem zmást, samotné moduly s fotoaparáty jsou rovněž úplně stejné.

Poco má k dispozici tři barevné varianty: modrou, žlutou a šedou. Xiaomi doputovalo na český trh hned ve čtyřech barvách: stříbrné, šedé, modré a zelené. Zdá se však, že spousta prodejců nemusí mít dostupné všechny barevné verze.



Oba modely mají čtečku otisků prstů na bocích v tlačítku pro aktivaci displeje, dále z fyzických konektorů zde najdete ještě sluchátkový jack a USB-C. Opět upozorňujeme, že veškeré tyto prvky společně s reproduktory, mikrofony a infraportem jsou u obou modelů na stejných místech.

Jak se povedl displej?

Pozn. redakce: V tuto chvíli už můžeme bez okolků začít používat jednotné číslo, protože po stránce zbytku specifikací jde už o jeden a ten samý telefon.

Oba telefony disponují 6,5palcovým IPS panelem. Jeho rozlišení je poměrně standardních 1 080 x 2 400 pixelů, poměr stran je pak 20:9. V této cenové kategorii se už sice také začínají objevovat i AMOLED panely, ovšem ještě je trochu brzy je párovat s dalšími nadstandardními prvky výbavy, jako jsou například rychlá obnovovací frekvence displeje či podpora 5G.

Poco M3 Pro 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G

Právě rychlejší obnovovací frekvence se uživatelé v tomto případě dočkali. IPS displej disponuje sice jen 90 Hz, ale stále to je znatelná výhoda oproti 60Hz panelům. Ocení to jak hráči, tak i všichni ostatní, kterým jsou jemnější systémové animace příjemnější.

Displej má slušný maximální jas a nebudete mít větší problémy telefony používat třeba venku za jasného dne. No a nechybí ani moderní průstřel displeje, který je umístěn ve středové části u horního okraje. Patří spíše k těm větším, ale rušivý není, zvyknete si celkem snadno.

Co výbava a výkon?

Podporou 5G sítí disponují telefony díky procesoru Dimensity 700, který je aktuálně stále tím nejdostupnějším modelem pro tyto účely. Jeho výhodou je také fakt, že umí využívat 5G na obou aktivních SIM současně. Po stránce výkonu je to v současnosti obstojně výkonný procesor, který sice nebude trhat žádné rekordy, ovšem třeba hráčům rozhodně postačí i na náročnější hry. Bodové hodnocení ve výkonnostním testu AnTuTu se pohybuje okolo 300 tisíc bodů.

Co se paměťových verzí týče, zde se dají najít rozdíly, byť základní (a také nejlevnější) paměťová varianta je stejná: 4 GB operační a 64 GB uživatelské paměti. Lepší varianta v případě modelu Poco M3 Pro 5G je skok v obou parametrech: 6/128 GB, kdežto lepší verze u xiaomi si pouze polepší v úložišti pro data: 4/128 GB. Rozdíl tu tedy bude, pokud budete zvažovat paměťově lepší varianty. Úložiště se dá v obou případech rozšířit kartou microSD.

Poco M3 Pro 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G

Fyzickou konektivitu (USB-C a sluchátkový jack) už jsme zmiňovali výše. Telefony nabídnou také Bluetooth 5.1 a především NFC pro mobilní platby, což nás těší. Výrobci, aby kvůli dosažení nižší ceny snížili náklady, jsou totiž mnohdy stále ochotni přistoupit k nepříjemnému kompromisu v podobě absence NFC. To však není případ ani jednoho z těchto telefonů. Bonusem je infračervený port.

Software telefonů je v základu tvořen operačním systémem Android 11 s grafickou nadstavbou MIUI 12, to se ovšem v podobě uživatelského prostředí (tzv. launcheru) nepatrně liší. Poco má vlastní, v praxi to ovšem znamená, že jen ikonky aplikací mají jiný styl. Když telefony vybalíte z krabiček, software působí docela rozdílně, ale je jen otázkou pár minut přeskládat ikonky na plochách, nastavit stejný wallpaper i odemknout menu aplikací a máte prakticky jedno a to samé na obou displejích.

Poco M3 Pro 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G

Systém jinak disponuje prakticky tím samým, co známe ze všech ostatních telefonů značky Xiaomi. Můžete si nastavit temný režim, zvolit styl skládání ikon na plochy, vlevo pak najdete chytrou kartu s přehledem zpráv. No a bohužel je tu také ona nepěkná věc v podobě systémových reklam, což je další ukázka toho, kde výrobce šetřil.



Podle očekávání jsou telefony nacpány aplikacemi, základní výbava je u obou úplně stejně přeplácaná. V základu zde najdete hned šest poměrně zbytečných her, klienta pro obchod Amazon, rezervační aplikaci Booking, sociální sítě LinkedIn či Facebook, aplikaci Netflixu, kancelářský balíček WPS, fórum pro MIUI komunitu a celou hromadu nástrojů jako kompas, skener nebo služba pro sdílení souborů.

Jak je na tom výdrž baterie?

Vzhledem k identickému hardwaru i softwaru asi nemá smysl dělat mezi telefony nějaký rozdíl. Disponují baterií s kapacitou 5 000 mAh, rychlé nabíjení je zde ve stylu „aby se neřeklo“ s 18 W, což znamená, že na nabíječce při nabíjení z 0 na 100 procent stráví docela dlouhou dobu: přes dvě hodiny.

Poco M3 Pro 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G

Na druhou stranu ovšem tato dvojice celkem obstojí v následné výdrži: ti, kdo telefon šetří, se mohou těšit i na bezproblémové dva dny provozu, ovšem pokud do toho začnete míchat častější používání sociálních sítí, focení či natáčení videí nebo dokonce hraní her, předpoklad se smrskne tak na den, maximálně den a půl provozu.



Jak telefony fotí?

U obou telefonů je důležitý zejména zadní snímač s 48Mpix rozlišením a světelností f/1,8, další dva snímače tu jsou prakticky jen do počtu. Oba mají totiž rozlišení 2 Mpix a jeden slouží pro lepší focení portrétních snímků, druhý pro makrofotografii. Širokoúhlý senzor zde chybí, byť v této cenové kategorii jej najdete poměrně běžně. My si dovolíme tvrdit, že už není moc velký rozdíl mezi žádným nebo špatným širokoúhlým fotoaparátem.

V podstatě tedy budete pořizovat fotky pouze hlavním snímačem. V základu je nastavený na 12Mpix rozlišení pomocí spojení sousedních buněk senzoru. Telefonům můžete nicméně manuálně přikázat, aby používal maximální 48Mpix rozlišení, byť tím zhoršíte citlivost na světlo.



U obou mobilů je jasné, že na focení nebyly primárně stavěné. Foťák má zkrátka své jasné hranice a na cenovou kategorii je velice průměrný, spíše možná podprůměrný. Za dobrých světelných podmínek pořídíte obstojný snímek pro užití třeba na sociální síť, ale jinak nečekejte zázraky. Ostrost se s ubývajícím světlem rychle ztrácí a příliš to nekompenzuje ani noční režim.

Aplikace fotoaparátu dále nabídne i PRO režim, s nímž se dá více hrát s manuálním nastavením hodnot jako závěrka nebo clona. Chybějící širokoúhlý objektiv můžete do jisté míry nahradit třeba panoramatickým režimem se spojováním snímků do jednoho.

Tak který si mám koupit?

Kdybychom se měli rozhodovat pouze na základě doporučených cen pro oba modely v základní paměťové verzi, je to jasné rozhodnutí. Poco M3 Pro 5G stojí 4 999 korun, kdežto Xiaomi Redmi Note 10 5G je o tři sta korun dražší. Ušetřete tedy tři stovky, běžte do poca a nepoznáte rozdíl. Jenže reálně s tím výrobce i prodejci tak míchají, že se situace může týden co týden měnit.

Třeba aktuálně se dá Poco M3 Pro 5G sehnat dokonce za 4 500 korun, kdežto k Xiaomi Redmi Note 10 5G vám zase někde přidají jako dárek fitness náramek Mi Band 5. Reálně tak doporučujeme oba telefony vložit do cenových srovnávačů, koukat právě i na dárky, a brát ten, který se zrovna zdá výhodnější. Nebo můžete vybírat podle barev: pokud chcete žlutý telefon, běžte do poca, pokud zelený, nezbude vám nic jiného než xiaomi.

Tak či onak jsou oba telefony nejlevnějšími 5G modely na trhu, společně ještě s Motorolou G 5G, rovněž za 5 tisíc korun. Ta má sice jen standardní 60Hz displej, zato však disponuje i širokoúhlým fotoaparátem. Zbytek výbavy je velice podobný. A o 500 korun dráže pak vyjde Realme 8 5G, které je úplně to samé jako námi dnes testovaná dvojice: stejný displej, procesor, baterie, fotoaparát.