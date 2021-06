Strategie pro lovce slev. Mobil kupte hned po premiéře, nebo čekejte

Smartphone či mobil je dnes naprosto běžná věc. Vlastně se bez něj moc žít nedá. I když se jistě najdou lidé, kteří se bez něj obejdou, většina ho však vlastní. A jelikož je to jedna z věcí, kterou používáme neustále, tak jeho životnost není příliš dlouhá. Když to porovnáme například s televizí, tak tu si klidně koupíme jednou za pět či deset let. Ale mobil měníme obvykle jednou za dva roky.

Tomu odpovídají i prodejní statistiky, ročně se v Česku prodají zhruba tři miliony smartphonů, s obyčejnými mobily to bude ještě o desítky či stovky tisíc kusů víc.