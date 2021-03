První chytré hodinky od výrobce špičkových smartphonů lákají na výdrž

Vlastní sérii chytrých hodinek má v současnosti spousta výrobců specializujících se na smartphony a po jejich bok se nyní přidává i OnePlus, který nedávno nad rámec telefonů začal vyrábět i bezdrátová sluchátka (OnePlus Buds) a fitness náramky (OnePlus Band). Hodinky jsou logickým krokem k dalšímu rozšíření portfolia tohoto výrobce.

Model s poměrně okoukaným označením Watch se snaží příliš nevyčnívat z řady a nabízí rozumnou výbavu v kombinaci s příznivější cenou. Má kulatý AMOLED displej s průměrem 1,39 palce a vysoké rozlišení 454 x 454 pixelů. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli a model je utěsněn proti vniknutí vody (5 atmosfér).



Systém v hodinkách je vlastní výroby, takže zatím není jasné, jak to do budoucna bude s aplikacemi třetích stran. Hodinky poskytnou 4 GB pro vlastní soubory, zejména hudbu. To abyste mohli poslouchat i v samostatném režimu, kdy necháte mobil doma a vezmete si jen sluchátka. Hodinky jsou vybaveny i GPS a NFC.

Hlavní lákadlo OnePlus postavil na výdrži. Integrovaný 402mAh akumulátor údajně hodinky udrží v provozu po celé dva týdny a v tradičním duchu výrobce nechybí rychlé nabíjení. Za pět minut na nabíječce dostanete celý další den výdrže, za 20 minut dokonce týden.

Po stránce senzorů je tu obvyklá výbava (krokoměr, kvalita spánku, tepová frekvence) i měření okysličení krve (SpO2). Hodinky s mobilem spojíte pomocí aplikace OnePlus Health a jakmile jsou propojené, můžete s nimi i přijímat hovory, spravovat notifikace a hodinky využít jako dálkovou spoušť fotoaparátu.

Hodinky zatím nebyly oficiálně potvrzeny pro český trh, objednat je však jde z evropského e-shopu za cenu 159 eur (necelých 4 200 korun).