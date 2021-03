Levné, ale plně dostačující. Vyzkoušeli jsme chytré hodinky Mi Watch Lite

Ačkoliv v nabídce nositelné elektroniky od Xiaomi najdeme i pár dražších kousků, je třeba uznat, že se značce daří zejména s těmi opravdu hodně levnými. Není problém sehnat fitness náramek okolo 500 korun, takové jsou zpravidla ty nejpopulárnější. Ale co chytré hodinky? I ty lze sehnat od této čínské značky levně, a pokud nemáte příliš vysoká očekávání, pak je to zajímavá střední cesta mezi levným náramkem a prémiovějšími chytrými hodinkami.

Model Mi Watch Lite se objevil na začátku letošního roku a představuje přesně to, co bychom od levnějšího modelu chytrých hodinek čekali: slušnou výdrž baterie, dostačující displej, široký výběr sportovních režimů a pár bonusů jako integrovanou GPS. Je nám zároveň jasné, že nemáme čekat třeba otevřený operační systém s podporou aplikací třetích stran nebo třeba tělo vyrobené z prémiovějších materiálů.

Mi Watch Lite se už na první pohled snaží zaujmout vzhledem, připomíná populární chytré hodinky Apple Watch. Z dálky by podle nás mohly leckoho i zmást, byť při bližším pohledu si uvědomíte, že jde o jiný model. Prozrazují to prá levnější materiály (pouzdro je z plastu, byť příjemně pevného) a velikost displeje, který zdaleka nepokrývá celou čelní plochu pouzdra.

Hodinkám se nedá upřít sportovní pojetí, které vedle důrazu na lehké materiály (mají asi 35 gramů) disponují silikonovým řemínkem. Ten je vyměnitelný. Ovšem pozor: využívá vlastní systém upevnění. Neočekávejte tedy, že si k nim vesele přiděláte jakýkoliv jiný řemínek, který vás napadne. Sportovním parametrům odpovídá také fakt, že jsou utěsněny proti vniknutí vody (5 atmosfér).

Samotný displej hodinek je typu TFT s úhlopříčkou 1,4 palce a disponuje na svou kategorii poměrně vysokým rozlišením 320 x 320 pixelů. Znovu připomínáme, že má čtvercový poměr stran a nevyplňuje zdaleka celou k tomu určenou obdélníkovou plochu. Xiaomi se to alespoň snaží zamaskovat ciferníky s černým pozadím, které hranice samotného displeje umí skrýt.

Jas displeje je i venku na poměrně slušné úrovni. A byť nedosahuje tak dobré úrovně zpracování barev jako AMOLED či perfektní čitelnosti na slunci jako v případě e-ink modelů, tak plně dostačuje.

Po stránce senzorů zde najdete jak měření tepové frekvence, tak akcelerometr, gyroskop či barometr. Co se konektivity týče, nechybí klasicky Bluetooth 5.1 pro párování s telefonem. Aplikace Xiaomi Wear je dostupná pro Android i iOS. Hodinky zvládají i ovládání některých funkcí mobilu (např. přehrávání hudby) a dovedou přijímat notifikace.

Velkou předností Xiaomi Mi Watch Lite je integrované sledování polohy GPS/GLONASS, což bývá stále záležitostí spíše dražších modelů. Hodinky vám díky integrovanému barometru zobrazí aktuální tlak vzduchu, sledují kvalitu vašeho spánku nebo nabídnou dechová cvičení. Standardní výbavou je také senzor pro sledování srdečního tepu, počítadlo spálených kalorii nebo krokoměr.

Samotný hardware hodinek jako procesor či paměť je v tomto případě poměrně irelevantní, neboť disponují vlastním operačním systémem a nejde do nich instalovat další aplikace, ani nahrávat vlastní soubory. Dá se tak souhrnně říci, že fungují dobře v tom, čím jsou v základu vybaveny a nějakým způsobem tuto funkcionalitu rozšířit, nebo si je (vyjma ciferníků) přizpůsobit zkrátka nejde.

Sportovních režimů je v hodinkách celkem jedenáct a zahrnují následující aktivity: venkovní běh, bežecký pás, jízda na kole, jízda v hale, volný styl, chůze, pěší turistika, terénní běh, plavání v bazénu, otevřená voda nebo kriket. Přítomnost speciálního kriketového režimu v tomto jinak spíše kratším výčtu naznačuje, že Xiaomi model navrhlo specificky pro indický trh. Ale třeba se bude hodit i v našich končinách.



Hodinky Xiaomi Mi Watch Lite by měly podle výrobce vydržet až devět dní v provozu na jedno nabití, a to díky integrovanému 230mAh akumulátoru. V balení najdete kolébku, skrze kterou hodinky nabíjíte. Bez ní se bohužel neobejdete, na druhou stranu poslouží jako stojánek na nočním stolku.

V praxi bychom výdrž hodinek označili jako dostačující, pokud je nebudete nijak zatěžovat a hlavně příliš nepoužívat integrovanou GPS, pak se skutečně dostanete na slibovanou výdrž mezi týdnem až devíti dny. Při pravidelném používání integrované GPS bude výdrž výrazně kratší: s kontinuálním GPS připojením je odhadovaná výdrž jen asi deset hodin.

Model Mi Watch Lite se aktuálně prodává na českém trhu za cenu 1 599 korun. Za tuto cenu v podstatě dostanete odpovídající výbavu: je to málo na to, abyste mohli vyzkoušet něco o trochu lépe vybaveného a vlastně i elegantnějšího, než je běžný fitness náramek, ale zároveň už to není jen nezbytný fitness společník za pár stovek, nad jehož koupí se nemusí moc přemýšlet.

Tyto chytré hodinky mají nepochybně své limity a nelze očekávat zázraky, zejména po stránce uživatelské volnosti přizpůsobení. Na druhou stranu oceňujeme třeba i integrovanou GPS, velice lehkou konstrukci a zcela dostačující displej.



Na trhu mezi jedním a dvěma tisíci korunami se každopádně tento model pohybuje v bezprostřední blízkosti jiných modelů, které se rovněž snaží s omezenými možnostmi alespoň vzdáleně připomínat Apple Watch, ovšem je nutné mít na paměti, že v této cenové kategorii nic moc jiného, než je nutný základ, nedostanete.

Za zvážení stojí každopádně třeba model Amazfit Bip U Pro, který nabízí v podstatě stejné parametry a stejnou cenu, takže preference padnou spíše na design. Nebo se podívejte po modelu od Huaweie, který taktéž za podobné peníze nabízí AMOLED displej a 4GB úložiště pro vaše soubory.