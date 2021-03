Do konce roku by mělo fungovat placení hodinkami od Samsungu

Ve většině obchodů lze dnes vedle hotovosti platit i platební kartou, a to i bezkontaktně. Což znamená, že vedle fyzické platební karty lze použít i její virtuální podobu nahranou v telefonu. Podmínkou je technologie NFC a podpora banky, která platební kartu vydala. V obou případech to splňuje většina smartphonů vyjma nejlevnějších a také i většina platebních institucí.

Vedle mobilů lze platit i chytrými hodinkami, aktuálně lze v Česku použít hodinky od Applu, od Garminu a značky Fitbit. Všechny tyto značky mají vlastní platební systém: Apple Pay, Garmin Pay a Fitbit Pay. Samsung má také svůj platební systém Samsung Pay, ten však zatím není v Česku dostupný.

Placení hodinkami je populární, u současných hodinek Samsungu to však není možné. Jak bylo uvedeno, vlastní systém Samsung Pay není v Česku aktivní a hodinky používají operační systém Tizen, takže přes ně nelze použít ani všeobecné řešení v podobě Google Pay.

Samsung však nějaké řešení připravuje, jak upozornil slovenský server Aktuality.zive.sk. Server původně uváděl, že by placení mělo být umožněno právě s pomocí platformy Samsung Pay, což však následně Samsung nepotvrdil.

Mluvčí Samsungu David Sahula uvedl: „Jsme si vědomi toho, že je tato funkce pro velkou část spotřebitelů důležitá. Dovolte nás prosím ujistit, že na spuštění bezkontaktních plateb prostřednictvím našich chytrých hodinek v ČR a SR pracujeme. Garantovat přesný termín nedokážeme a to ani použité řešení, ale naším cílem a přáním je funkci spustit ještě tento rok.“

Samsung zatím u hodinek používá operační systém Tizen, ale letos by podle spekulací měl přejít na systém Wear OS od Googlu. Na nových modelech by tak bylo možné použít platební platformu Google Pay. A to je jedno z možných řešení, které Samsung může použít. Na druhou stranu by to znamenalo, že současné a starší modely hodinek by pro platby používat nešlo.