Limitovaná edice povedeného loňského smartphonu nabídne jeden jediný kus

Nová edice modelu OnePlus Nord je přinejmenším zvláštní. Zatímco bývá zvykem, že limitovaná série smartphonů bývá co do vyprodukovaných kusů omezenější, uživatel za to dostane vedle neobvyklejšího designu také třeba i lepší paměťovou variantu. OnePlus Nord LE na to jde však úplně jinak.

O této limitované edici se dá hovořit v jednotném čísle, neboť telefon OnePlus Nord LE bude skutečně pouze jeden. LE má totiž znamenat „Literally only one Edition“ (doslova jedna jediná edice). Výrobce tak vyhnal tento pojem do samotného extrému, limitovaněji už to ani nejde. A čím je tento model unikátní? Má speciální úpravu krytu zad, která nabídne odlišnou texturu a také nové barevné provedení s kombinací oranžové a modré.

OnePlus nicméně model Note LE primárně nezamýšlí jako klenot pro sběratele, který by byl ochoten za speciální smartphone nabídnout co nejvyšší sumu, nýbrž jako předmět internetové soutěže. Na oficiálních stránkách se o něj může přihlásit kdokoliv.



OnePlus Nord jsme měli možnost otestovat krátce po jeho vydání loni na podzim a označili jsme jej jako zajímavou vstupenku do fanklubu značky OnePlus, jelikož za poměrně přijatelnou cenu nabídl slušnou výbavu, parádní displej, čistý design či podporou 5G (více v recenzi Levnější smartphone pro příznivce čistého designu. Test OnePlus Nord).