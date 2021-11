Třetí operační systém má budoucnost. Ale zatím je 8 000 kilometrů daleko

Harmony OS je operační systém Huaweie. Je to komplexní systém, nikoliv jen platforma pro smartphony. Huawei na něm pracoval delší dobu, ale okolnosti přinesly jeho překotný vývoj v posledních dvou letech. Teď už je funkční, ale u nás si ho vyzkoušíme jen velmi zlehka.

Jak je všeobecně známo, Huawei je pod americkým embargem. Přišel o přístup ke službám Googlu na Androidu a má i problémy s dodávkami součástek, které produkují, vyvíjí a nebo na nich drží patenty americké společnosti.

Výsledkem je, že Huawei má problémy se samotnou výrobou přístrojů, i když to se v poslední době zlepšilo. Ale třeba musí brát speciálně upravené procesory, na kterých je zamčena technologie 5G. Celkově se však zdá, že hardwarové problémy jsou nějakým způsobem řešitelné.

U softwaru je situace horší. Bez služeb Googlu jsou smartphony Huaweie obtížně uplatnitelné všude ve světě s výjimkou domácí Číny. Huawei během dvou a půl roku embarga se snažil situaci vyřešit a výsledkem je vlastní operační systém Harmony OS.

Je již plně funkční, ale zatím se s ním mohou plnohodnotně seznamovat jen zákazníci v Číně. A to je oněch zhruba 8 000 kilometrů daleko z titulku článku. Respektive vývojáři a někdy i novináři se mohou vydat pár set kilometrů do laboratoří Huaweie ve Varšavě, kde na možnostech Harmony OS taktéž pracují. Právě tam nás Huawei pozval na představení možností celého systému.

Varšava jede

Varšava se v poslední dekádě stala byznysovým centrem středoevropského regionu. Sídlí tam většina lokálních centrál mobilních značek, ty čínské snad až na Honor všechny. Varšava prošla za poslední dvě dekády obrovskými změnami. A Mokotów, kde má sídlo Huawei, je toho parádním důkazem.

Ještě na začátku tisíciletí to byla zanedbaná periferie s roztroušenými bloky paneláků a často zchátralými areály socialistických firem. Dnes je to moderní čtvrť s bulváry, kde se střídají obytné a kancelářské budovy s logy světových značek. Pro ně je jistě výhodou blízké letiště.

Huawei zde má kanceláře pro region střední a severní Evropy a má zde i vývojové laboratoře. A v rámci nich je zde i demonstrační prostor pro nový systém Harmony OS. Má podobu obývacího pokoje, kde si lze vyzkoušet možnosti systému. Nutno dodat, že zatím je to prezentace spíš skromná, ale to souvisí s tím, že vývoj je vlastně teprve na začátku.

Smartphone je středobodem systému

Harmony OS totiž rozhodně není jen operační systém pro smartphony. Samotný Huawei ho vidí pro osm různých typů přístrojů, například chytrých hodinek, což je jedno ze dvou zařízení, na kterém si můžete systém vyzkoušet i v Česku, protože se zde prodávají. Druhým je tablet.

Vedle nositelné elektroniky funguje Harmony OS v televizi, tabletu, notebooku, monitoru a tak dále. Ale je to systém otevřený, mohou ho použít i jiné firmy, zdrojový kód je k dispozici. Vlastně je to zásadní vlastnost Harmony OS, Huawei potřebuje, aby co nejvíc značek systém využilo i ve svých zařízeních.

Ve varšavské laboratoři bylo k vidění a vyzkoušení jediné zařízení od třetí strany. V obývací stěně si hověla pohledná trouba značky Midea (produkty značky jsou v Česku dostupné, tato trouba nikoliv). Pokud pomineme potřebu propojovat troubu s mobilem, tak vše fungovalo na jedničku. Stačilo se přiblížit smartphonem (čínská verze Mate 40) k troubě a přes NFC se zařízením spárovala.



Systém 1+8+N

V rámci ekosystému zařízení od Huaweie je to ještě snazší. V nové verzi systému 2.0 je vše vyvedeno tak snadno, že to zvládne úplně každý. Grafika v podobě planetárního systému ukáže, jaká další zařízení jsou přihlášená na stejné wi-fi síti a stačí kliknout na jejich ikonku. Huawei systém označuje 1+8+N, tedy superzařízení, kterým je mobil, osm typů zařízení Huawei a N přístrojů třetích stran.

V demonstračním obývacím pokoji toho tolik nebylo, mohli jsme vyzkoušet párování s televizí, sluchátky, kamerami nebo reproduktorem. Například, chcete-li si pustit nějaké video na mobilu, ale chcete velký obraz, ale nerušit další členy domácnosti, pustíte si obraz na televizi a zvuk do sluchátek.

Pokud si říkáte, že to není nic převratného, opravdu není. Zajímavé je, že se Huaweii podařilo během dvou let postavit plně funkční a svižný ekosystém, který funguje velmi dobře a je zde i několik zajímavých funkcí. Na mobilu si na první pohled nějakých zásadních rozdílů mezi Harmony OS a Androidem nevšimnete, rozdíl je menší než mezi Androidem a iOS. Důvodem je i to, že s Harmony OS má velmi podobnou grafiku aktuální firemní nadstavba Androidu EMUI.

O budoucnosti systému rozhodnou Američané

V rámci čínského trhu má pro zákazníky Huawei i plnohodnotný aplikační a obsahový obchod. Harmony OS tak má velmi dobré předpoklady, aby se stal po delší době funkční alternativou Androidu a iOS. Jenže to má své geopolitické konsekvence. Android sice mají všechny ostatní čínské smartphony, ale je to jen základ, nadstavby jsou lokální včetně služeb. V tomto směru má Huawei šanci uplatnit Harmony OS i u konkurence.

Globální pohled je trochu jiný. Systém se klidně může prosadit i ve světě, ale vůbec to nezáleží na Huaweii. Rozhodovat bude americká administrativa. Otázkou je, kdyby skončilo embargo, jestli Huawei u telefonů pro zbytek světa zůstane u Androidu a nebo zkusí Harmony OS. Když v aplikačním obchodě budou služby Googlu a další populární aplikace, tak proč ne.