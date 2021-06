Huawei bez Googlu. Toto je jeho řešení, nejdřív ho dostanou hodinky

Huawei na vlastním operačním systému intenzivněji pracuje už asi od roku 2016, ovšem k sázce na tuto vlastní kartu firmu v podstatě donutily až americké sankce z května 2019. Ty tehdy firmě znemožnily přístup k operačnímu systému Android pro nová zařízení a tato a další omezení trvají dodnes. Huawei tedy poslední dva roky velmi intenzivně pracoval na způsobu, jak se bez Androidu obejít. A tento způsob se jmenuje HarmonyOS.

Firma již dříve sem tam střípky svého systému ukázala, nicméně omezovala se v tom hlavně na domácí čínský trh. Teď ale začíná novou etapu, která v podstatě pro Huawei znamená nový začátek: společnost představila HarmonyOS 2.0, který budou dostávat všechna nová chytrá zařízení Huaweie na všech světových trzích.

Zároveň Huawei slibuje aktualizaci na HarmonyOS 2.0 pro téměř stovku stávajících zařízení, firma v tomto případě ale zcela jasně hovoří o Číně, takže třeba chytrých telefonů českých uživatelů se to nejspíš týkat nebude. Ti si tedy budou muset počkat až na novinky, které dostanou HarmonyOS 2.0 přímo z výroby.

Na první zbrusu nový smartphone, který od počátku dostane pouze vlastní systém od Huaweie, si nejspíš ještě chvíli počkáme, teoreticky by mělo jít o Huawei P50, tedy nástupce loňské řady P40. Huawei přesto představil první zařízení s HarmonyOS 2.0, které si budou moci koupit i čeští zákazníci.

První jsou nové hodinky

Jde o chytré hodinky Huawei Watch 3, které firma označuje za svou vlajkovou loď na poli nositelné elektroniky. Hodinky mají tělo z nerezové oceli, která se využívá i k výrobě běžných náramkových hodinek (označení 316L) a mají novou korunku, která snímá různé úrovně tlaku a při dotyku poskytuje haptickou zpětnou vazbu. To má usnadnit ovládání hodinek. Důležitou novinkou je ovšem samotný systém, Huawei Watch 3 mají v zásadě ukázat, jak univerzální HarmonyOS 2.0 vlastně je.

Firma hovoří o tom, že je propojení se smartphonem samozřejmostí a že funkce z telefonu se do hodinek doslova promítají. Co si pod tím máme představit konkrétně, to budeme muset teprve vyzkoušet. Jisté je, že Huawei klade u HarmonyOS 2.0 velký důraz právě na to, že jde o systém, který lze využít napříč různými nositelnými zařízeními. Zároveň firma slibuje dlouhou výdrž baterie. Hodinky budou k dispozici ve dvou verzích: Watch 3 a Watch 3 Pro, standardní provedení vydrží v chytrém režimu na jedno nabití tři dny, varianta Pro pět dní. V úsporném režimu je pak výdrž 14 a 21 dní na jedno nabití.

Dalším na řadě je tablet

Dalším důkazem univerzálnosti HarmonyOS bude tablet Huawei MatePad Pro. Zařízení s 12,6palcovým OLED displejem ukazuje vlastně zcela opačnou část spektra využití nového čínského operačního systému. Huawei v souvislosti s tabletem zmiňuje schopnost HarmonyOS spravovat distribuovaná data a plánovat úkoly, tablet prý má pohodlně spolupracovat se smartphony a počítači v takové míře, jakou stávající operační systémy neumožňují.

Jak má práce napříč zařízeními vypadat, popisuje Huawei ve své tiskové zprávě: „Chcete-li například doma pozdě v noci sledovat film, stačí otevřít ovládací panel a přetáhnout ikonu inteligentní obrazovky na ikonu telefonu a film přeskočí z telefonu přímo na televizi. Pokud na sobě máte sluchátka HUAWEI FreeBuds 4, můžete přetáhnout ikonu sluchátek na ikonu telefonu, načež se film přehraje na vašem displeji a zvuk přesměruje přes vaše FreeBuds,“ nastiňuje Huawei jednu z funkcionalit systému. Opět jsme zvědavi, jak to bude fungovat v praxi.

Huawei tvrdí, že aplikace mohou mezi zařízeními „cestovat“, aniž by je uživatel musel jednotlivě instalovat. Zároveň může uživatel z jednoho zařízení sledovat veškeré aplikace, které běží i na ostatních v jeho propojeném ekosystému. Dále Huawei slibuje, že jeho nový systém bude oproti konkurenci lepší z hlediska výkonu i ochrany soukromí. I po třech letech používání má být systém schopen udržovat původní rychlosti čtení a zápisu dat, nemělo by se tedy konat postupné zpomalování zařízení s tím, jak se jeho úložiště zaplní a data se několikrát přepíší.

I ochranu soukromí zpracoval Huawei nově, uživatelská data se třídí podle úrovní choulostivosti a přístup k nim budou mít pouze aplikace a data, která budou mít potřebnou úroveň zabezpečení. Nové budou i způsoby přihlášení a odemykání jednotlivých zařízení. Huawei tu chce využít právě oné možností zařízení propojovat.

Boj s hegemony

Po technické stránce tedy vypadá HarmonyOS 2.0 jako velmi zajímavé řešení. Nový mobilní operační systém, který má být vážnou konkurencí Androidu a iOS se nerodí nijak často, naopak, tito hegemoni mobilního trhu spíše v minulosti veškerou konkurenci přemohly a „zadupali do země“. Neuspěli Microsoft s jeho Windows Phone, Blackberry s vlastním BlackBerry OS 10 ani Palm s jeho tehdy revolučním WebOS (ten dnes žije na televizích LG).

Huawei ovšem přináší v tomto ohledu, alespoň podle prvních informací, svěží přístup a novou strategii, kdy se systém nesoustředí pouze na chytré telefony. Systém, který vznikl na čistém listu papíru se tedy může odpoutat od tradičních omezení, které například Android a iOS mají: Huawei se možná skutečně podařilo setřít rozdíly mezi systémy pro různá zařízení, což je něco, na čem sice Apple a Google již poměrně dlouho pracují, jenže namísto definitivního propojení spíše své platformy zatím tříští (ne nadarmo třeba Apple rozdělil systémy na iOS, iPadOS a watchOS).

Kvalita nemusí znamenat úspěch

Na druhou stranu je otázkou, nakolik skutečná „jednota“ operačních systémů napříč zařízeními uživatele zajímá a zda je pro něj vůbec důležitá. Huawei bude muset ukázat, že jeho řešení nabízí skutečné praktické výhody, nejen hezká technická řešení, která ale v praxi možná ocení jen málokdo.

Zejména na západních trzích to pak firma nebude mít jednoduché: doma v Číně se jí nejspíš podaří HarmonyOS prosadit snadno a pravděpodobně také pro svůj systém získá i další výrobce různých chytrých zařízení (nemusí jít nutně o smartphony, tam si může Huawei systém ponechat klidně pro sebe). Jenže na trzích, kde jsou uživatelé zvyklí používat spíše služby a systémy Googlu či Microsoftu, to bude mít Huawei nadále nejspíš poměrně složité.