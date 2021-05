Huawei intenzivně rozšiřuje svůj aplikační obchod a řeší placení mobilem

Huawei už dva roky bojuje s americkým embargem. To zpočátku ochromilo softwarovou nabídku v telefonech značky, pak musel čínský výrobce řešit i nedostatek součástek pro své přístroje. Výchozí pozice značky je tak v poslední době komplikovaná.

Firma to samozřejmě musí řešit. Tím, že kvůli embargu nemůže instalovat do telefonů služby Googlu, musí hledat alternativní řešení. V případě aplikačního obchodu je to obchod vlastní, který se jmenuje AppGallery. Ten v domovské Číně provozovala už dřív – v Číně totiž mnohé služby Googlu nefungují, takže se tam ani všeobecně nepoužívají.

V posledním roce Huawei výrazně pracoval na adaptaci obchodu pro západní trhy. Bohužel, ani v něm nejsou některé klíčové aplikace, které lze do telefonů bez služeb Googlu (a tedy i Google účtu) nahrát přes jiné aplikace, ale je to poněkud krkolomné.

Stále významná značka

Statistika Nejprodávanějším modelem Huaweie na českém trhu za rok 2020 byl model P30 Lite.

Průměrná cena telefonu byla těsně pod hranicí 10 000 korun.

Podíl na trhu byl v roce 202 zhruba 20 procent.

U operátorů byl Huawei v loňském roce třetí nejprodávanější značkou.

Jelikož ještě loni se Huaweii v Česku docela dařilo – patřilo mu zhruba dvacet procent trhu se smartphony, je dost zákazníků, kteří mohou AppGallery využívat. Ostatně, celkem je v Česku okolo dvou milionů mobilů a tabletů Huawei. A přestože pro většinu zákazníků je stále k dispozici obchod Googlu, tak je i dost těch, kteří AppGallery využívají a nejsou jen ti, kteří s ohledem na systém v telefonu musí. Proto se Huawei snaží rozšiřovat počet lokálních aplikací. Aktuálně jich je 380, do konce roku firma plánuje, že by jich mělo být okolo pěti set.

Podle Huaweie se meziročně zvýšil počet uživatelů vlastního obchodu o 73 procent, loni to bylo 750 000 uživatelů, letos firma předpokládá, že jich bude milion. Mezi nejpopulárnější aplikace patří (za leden a únor 2021) Avast Cleanup, Wallet (od Budget Bakers), Sygic: GPS Navigation, Tik Tok, Lidl, Bolt, Fishing Clash nebo Deezer.

Placení mobilem

Huawei s ohledem na embargo musí řešit i další problém a tím je placení mobilem či chytrými hodinkami. To je stále populárnější způsob placení., který však vyžaduje, aby platforma tento způsob umožňovala. Dnes to jde přes Google i Apple, nabízí to Garmin a FitBit. Ale třeba hodinkami od Samsungu to zatím možné není, protože neběží na systému Googlu.

Huawei musí řešit to samé. Má také vlastní platební systém Huawei Pay, ale zatím se nedomluvil s vydavateli nejčastěji používaných platebních karet Mastercard a Visa. Vlastní systém je tedy připravený, přesto lokálně Huawei pracuje na alternativním řešení. To vytváří s Českou spořitelnou a Raiffeisenbank, představeno by mělo být poměrně brzy.

Samotné bankovní aplikace má pro systém Huaweie (Huawei Mobile Services) šest českých bank: Česká spořitelna, Komerční banka, Raiffeisenbank, Hello Bank, mBank a Banka Creditas. Jednání probíhají s dalšími bankovními ústavy, nejintenzivněji s ČSOB a UniCredit Bank. A další by měly následovat. K dispozici jsou i další aplikace finančních služeb jako jsou Home Credit, Twisto, Wallet (Budger Bakers), Zonky a další.

Huawei motivuje vývojáře

Pro vývojáře je AppGallery zajímavá platforma, celosvětově se jedná zhruba o půl miliardy zákazníků. Samozřejmě značná část jich je v Číně, což je specifický trh, ale třeba pro herní vývojáře to nemusí představovat překážku.

Huawei lokálním vývojářům nabízí atraktivní podíl z příjmů z reklamy i z uskutečněných nákupů v AppGallery. Pro jejich lokální podporu vytvořil tým, který se speciálně vývojářům věnuje. Ve specifických případech poskytuje i finanční a marketingovou podporu.