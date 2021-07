Přerostlý konkurent k Apple Watch. Testovali jsme Huawei Watch 3 Pro

Z produkce Huawei jsme v poslední době viděli hlavně spíše levnější modely fitness náramků, které měly své kouzlo v jednoduchosti a eleganci. Nyní se však výrobce snaží zaujmout spíše náročnější zákazníky, kteří jsou za rozšířené funkce a také luxusní design ochotni připlatit. A možná by rád i přetáhl pár uživatelů, kteří již nechtějí hodinky od konkurenčního Applu.

Už na první pohled musí být každému zájemci jasné, že jde o prémiový model. Hodinky mají titanové pouzdro v kombinaci s keramikou (vespod pouzdra, kryje senzory), což znamená, že si zachovají relativně nízkou hmotnost (63 gramy). Avšak na ruce znát bude, pokud tedy někdo chce něco opravdu lehkého, ať jde raději do nějakého fitness náramku.

Watch 3 Pro existují pouze v jediné 48mm variantě. Ta je upřímně řečeno obří, hodinky se tak svými rozměry nehodí ani na leckteré mužské zápěstí, o těch dámských ani nemluvě. K dispozici je nicméně ještě model Watch 3, který je o něco menší. Řemínek hodinek Watch 3 Pro může být buď kožený, anebo v podobě titanového tahu. Samozřejmostí je vodotěsnost hodinek do tlaku pěti atmosfér.



Na pouzdře najdete dvě tlačítka, obě na pravém boku. Horní je ve formě otočné korunky (to známe například od Apple Watch), můžete s ním tedy točit a má haptickou odezvu. Slouží jako vstup do menu aplikací či jako návrat zpět na hlavní obrazovku s ciferníkem. Spodní tlačítko pak aktivuje režim cvičení. Na těle hodinek dále najdete poměrně hlasitý reproduktor či mikrofon pro hlasové hovory.

Huawei Watch 3 Pro

Displej hodinek je velký a jemný. Jde o kulatý AMOLED panel s průměrem 1,43 palce a rozlišením 466 x 466 pixelů. Zaujme také vysokou svítivostí (až 1 000 nitů), která je u hodinek poměrně nezvyklá, většinou se výrobci snaží nižším maximálním jasem šetřit baterii.



Hodinky se ovládají buď přes výše zmíněnou kombinaci tlačítek s možností se v menu posouvat přes otáčení korunky, nebo klasicky přes dotyková gesta. Displeji nechybí režim Always-On (díky AMOLED panelu). Prémiový element pak představuje safírové krycí sklo, které bude opravdu obtížné poškrábat.

Model Watch 3 Pro disponuje celou řadou senzorů. Změří vám tepovou frekvenci, okysličení krve, dokonce i teplotu pokožky a z toho dokáže vypočíst i hladinu cukru v krvi, případně další údaje. Přehledně umí zobrazit vaši denní aktivitu: kolik jste ušli kroků, jak dlouho jste aktivní, kolikrát jste se zvedli z místa apod.



Svým designem i rozměry nejsou hodinky na sport příliš ideální, existují alternativy, které odvedou stejnou práci a na zápěstí je ani nebudete cítit. Watch 3 Pro jsou zkrátka spíše elegantním, luxusním modelem. Kdo by s nimi přeci jen chtěl sportovat, má celkem bohatý výběr: k dispozici je 15 detailních sportovních režimů a zhruba u dalších 100 sportů jsou k dispozici alespoň základní sledovací parametry.

Huawei Watch 3 Pro

Watch 3 Pro mají také mobilní konektivitu v podobě eSIM. Podporu pro tyto hodinky by měli nabízet všichni tuzemští mobilní operátoři, zatím je ovšem v nabídce nemá ani jeden. Huawei s nimi stále teprve jedná o budoucí možnosti aktivace. Hodinky nabídnou 16 GB prostoru pro uživatelská data, to abyste si do nich mohli nahrát třeba hudbu na poslouchání.



Hodinky dále disponují bezdrátovým připojením přes Bluetooth 5.2 i NFC. Teoreticky by se s nimi mělo dát platit, ovšem i v tomto případě teprve probíhají jednání se všemi velkými bankami v Česku.



Operační systém HarmonyOS je čerstvá záležitost, v mnohém se však podobá tomu, co známe z dřívějších verzí mobilního Androidu s pár designovými prvky systému od Applu. Každopádně je velice svižný a přehledný, jednotlivá menu nám přijdou logicky rozvržená. Oproti jiným „hloupým“ modelům je zde možnost pokročilého uživatelského přizpůsobení, třeba i instalací dalších aplikací přes obchod v hodinkách.



I přes čerstvý systém fungují hodinky ve spolupráci jak s androidími smartphony, tak s iPhony. Nejlepší provoz nabídnou v budoucnu s dalšími chytrými zařízeními s HarmonyOS, například v rámci chytré domácnosti. Ale to musí být nejdříve nějaké takové běžně dostupné na trhu.

Huawei Watch 3 Pro

Příprava na párování s operačním systémem Android je sice relativně jednoduchá, je však třeba dávat pozor při instrukcích. Nejprve je nutné sehnat aplikaci Huawei Zdraví, ovšem ne tu z Google Play, která je zastaralá, nýbrž tu z webu Huaweie. Hodinky vám k ní nabídnou cestu přes QR kód. Je také nutné se registrovat Huawei účtem. Až následně proběhne párování s telefonem.



Výdrž baterie je na zařízení tohoto typu slušná, pokud vám stačí základní funkce a přepnete hodinky do úsporného režimu, dostanete se i na dva týdny na jedno nabití. Jinak při běžné zátěži (pravidelné cvičení, always-on displej a další) vydrží spíše okolo čtyř až pěti dní.

V balení najdete nabíječku připojitelnou přes USB do jakéhokoli běžného zdroje. Jde o speciální kolébku, ovšem hodinky lze nabíjet na jakékoliv bezdrátové podložce s bezdrátovým nabíjecím standardem Qi. Pokud máte telefon s reverzním bezdrátovým nabíjením, tak hodinky nabijete i tímto způsobem.



Huawei Watch 3 Pro si troufají na ty nejlepší z nejlepších, současnou konkurencí jsou tak zejména Apple Watch, Samsung Galaxy Watch a některé dražší modely značky Garmin. Poslední jmenovanou bychom však dali rovnou stranou, jsou to hodinky zejména pro profesionály a sportovce, huaweie přitom kladou důraz hlavně na styl.

Z hlediska masivního pouzdra je to trochu jiný uživatelský zážitek než model od Applu, který je spíše menší a minimalističtější. Zde by se tak preference zákazníků měly zásadněji rozcházet. S cenou 10 990 korun se tak Watch 3 Pro nejvíce blíží modelu Galaxy Watch 3 od Samsungu, který stojí prakticky stejně a má velice podobné funkce, včetně možnosti samostatného režimu s eSIM. Jde pak spíše o porovnání jednotlivých systémů (Tizen proti Harmony), který vám vyhovuje víc a nabízí relevantnější funkce.



Vůbec nejstylovější provedení Watch 3 Pro s titanovým řemínkem je pak také znatelně dražší, seženete jej za 15 990 korun. Tak či onak jde o velice stylovou záležitost, která se však nehodí na drobnější zápěstí a poslouží lépe spíše na parádu. Více než sportovce zaujme především ty, co hledají pokročilé chytré funkce.