Číňané vymysleli, jak za 2 700 korun a legálně přidat 5G mobilům Huawei

Jenže v případě Huaweie je podpora 5G u procesorů zamknutá, telefony se tak musí spokojit jen s připojením do sítí LTE. V našich končinách to možná zatím není kritický nedostatek, takže to zákazníkům tolik vadit nemusí. To už víc vadí nepřítomnost služeb Googlu. Jenže jiná situace je na domácím trhu Huaweie v Číně. Tam jsou telefony bez 5G dnes obtížně prodejné, naopak absence služeb Googlu je tam naprosto nepodstatná.

Huawei samozřejmě embargo neobchází a tím jeho prodeje na čínském trhu trpí. Respektive loni na podzim se objevily informace, že ty samé přístroje chtějí prodávat neznámé čínské značky pod svým jménem a s podporou 5G. Ale ani to zřejmě nebylo funkční řešení.

To se ukázalo nyní, kdy čínská společnost SoyeaLink uvedla na trh speciální kryt, který obsahuje 5G modem. Nejprve je k dispozici na model Huawei P50 Pro, ale vzniknout má stejné řešení i pro další aktuální přístroje Huaweie, zřejmě jen s výjimkou skládacího véčka P50 Pocket. A vůbec není rozhodující, jestli je v telefonech procesor, který jinak 5G umí či nikoliv.

Kryt je totiž samostatná jednotka, která obsahuje 5G modem a zároveň má vlastní eSIM, kterou lze použít pro tři různé čínské operátory. To je samozřejmě pro uživatele komplikace, v telefonu bude mít jednu SIM, v krytu druhou. I tu však bude ovládat přes telefon, jinak by to celé nedávalo smysl. Z evropského hlediska je zde jedna zásadní komplikace, kryt pracuje jen se systémem Harmony OS, který Huawei dává do telefonů pro čínský trh. V Evropě prodává ty samé přístroje s Androidem a nadstavbou EMUI.

Připojení krytu k přístroji probíhá přes USB-C konektor. Kryt nemá vlastní zdroj energie, naopak je v něm docela dost elektroniky včetně dvoujádrového procesoru. Dobrou zprávou je, že telefon lze nabíjet i s nasazeným krytem, konektor je v něm.

Kryt, který nese označení 5gtxk, by se měl začít prodávat v Číně v nejbližší době. Cena by neměla překročit sumu 800 RMB, což je v přepočtu necelých 2 800 korun. Je velmi nepravděpodobné, že by se tento kryt objevil i v Evropě. Funguje jen s telefony s operačním systémem Harmony OS a ten není pro trhy mimo Čínu zatím k dispozici.