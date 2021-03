Vyměňte si 3G telefon, bude k ničemu. Toto jsou levné LTE alternativy

Částka, kterou bude uživatel ochotný investovat do nového přístroje, aby i po vypnutí 3G sítí mohl nadále využívat mobilní data, bude bezesporu velmi individuální. My si jako cenový strop stanovili sumu 4 000 Kč. A rozhodně nelze říci, že by nebylo z čeho vybírat. Naopak, nabídka smartphonů je velmi bohatá a také rozličná.



Obsahuje totiž jak telefony zvučných značek, tak těch, které stojí spíše v jejich stínu. Kromě běžných smartphonů se do nastaveného cenového stropu vejdou také speciální odolné či seniorské modely. Ty jsou však určeny pro specifické zákaznické skupiny, v přehledu je tedy nezohledňujeme.

Už při naší maximální cenové hranici je nabídka telefonů velmi pestrá. Vybírat lze z více než desítky modelů nejen od známých značek jako Samsung, Xiaomi, Realme, Nokia, OnePlus, Honor či Motorola, ale své zástupce zde mají i německý Gigaset, čínský Cubot či český Aligator. Většina telefonů má displeje, jejichž úhlopříčka se pohybuje okolo 6,5 palce. Vesměs disponují HD+ rozlišením, nicméně k dispozici jsou i modely, které v této cenové kategorii oslní Full HD+ displejem.