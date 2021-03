Konec 3G v Česku. Takto to bude probíhat, vysvětlují operátoři

„Lodě v prvním proudu pohání stará technologie 3G,“ vysvětluje APMS v úvodu videa význam prostředního ze třech proudů. Tímto způsobe chce lidem pomoci pochopit, proč je z pohledu operátorů 3G síť nadále nevyužitelná. Proudy představují de facto všechny v Česku využívané technologie. Tedy konkrétně ty, na kterých lze v současnosti kloudně využívat mobilní data: 3G, 4G a 5G.

Jedinou stále využívanou mobilní sítí, která není ve videu zohledněna, je nejstarší 2G. Důvod je nasnadě: pro datový provoz je prakticky nepoužitelná, v případě technologie EDGE přenosová rychlost dosahuje maximálně 256 kbit/s. Tato síť bude i nadále sloužit zejména pro hlasové a textové služby, uživatelé letitých mobilů se tak nemusí obávat, že by se jich museli vzdát (více viz Češi stále používají 20 let staré mobily. Legendární nokie i první iPhone).

Hlavním rozdílem mezi sítěmi s datovým provozem je dostupná přenosová rychlost, tu APMS ve videu demonstruje plavidly. „Plují tak pomalu, že za jednu minutu jich projede jen deset,“ vysvětluje zásadní úskalí zastaralé 3G sítě s tím, že třeba v proudu pomyslně poháněném 4G technologií jsou lodě až dvacetkrát rychlejší.

Důvod vypnutí zastaralé sítě je nasnadě: dnes již nedostačující přenosová rychlost. Technologie 3G však nezmizí zbytečně, ustoupí ve prospěch novějších, tedy k posílení 4G a zejména rozvíjející se 5G sítě.

„Výměna a přeladění vysílačů bude probíhat postupně. Každý operátor v okamžiku, kdy to bude pro jeho zákazníky aktuální, představí vlastní nezávislý časový plán obnovy a bude informovat zákazníky, kterých by se mohla změna dotknout,“ informoval v únoru výkonný ředitel APMS Jiří Grund.

Strategii vypínání 3G a využití uvolněných frekvencí pro 4G a 5G sítě operátoři v současnosti finalizují. Nejsou jediní, kdo v letošním a následujícím roce plánuje zastaralou 3G sítě vypnout. Podle APMS ke stejnému kroku přistoupí i operátoři v dalších zemích, konkrétně v Evropě třeba také v Německu, Itálii či Nizozemí.

Vyměnit budete muset minimálně SIM

„Lze předpokládat, že 3G síť vypneme nejpozději v příštím roce. Přesné datum a plán vypínání zveřejníme, jakmile to bude možné,“ reagoval na dotaz redakce Mobil.iDNES.cz Jiří Janeček z tiskového oddělení T-Mobilu.



Poukázal zároveň, co vypnutí 3G bude znamenat pro uživatele, kteří tuto síť využívají a budou chtít i nadále datovat. Těm, kteří mají telefon podporující pouze datové přenosy ve 2G a 3G, doporučuje pořízení nového přístroje podporujícího minimálně LTE, tedy 4G technologii.

Jak šel vývoj s generacemi mobilních sítí V 90. letech minulého století nastoupila první digitální 2G síť, která přinesla novinku v podobě SMS zpráv a mobilní data uměla běhat rychlostí maximálně 9,6 kbit/s. Na přelomu tisíciletí již mobilní data v ČR „svištěla“ rychlostí zhruba 40 kbit/s. První 3G (UMTS) sítě přinesly v roce 2004 významné zrychlení mobilního internetu. Nejprve se rychlost vyšplhala na 3 Mbit/s, v roce 2006 až na 14,4 Mbit/s a v roce 2013 to mohlo být až 42 Mbit/s. Jenomže v roce 2012 se v ČR do provozu přihlásily současné 4G sítě ( LTE ), které umožňovaly rychlost od 40 Mbit/s výše, a proto se tehdy rozvoj českých 3G sítí de facto zastavil. Jednoduše už nedávalo smysl investovat do tehdy překonané technologie. 3G síť proto nikdy v ČR neměla celostátní pokrytí a byla využita zejména pro budování mobilního internetu ve městech. zdroj: Asociace provozovatelů mobilních sítí

„Další skupinou jsou zákazníci, kteří mají přístroj s podporou 4G, ale nemají správnou SIM kartu. V tomto případě postačí SIM kartu vyměnit,“ uvedl Janeček s tím, že výměna je zdarma. Připomněl také skupinu zákazníků, kteří mají SIM i smartphone podporující LTE (4G), jen nemají ve svém telefonu zapnutou patřičnou síť. „Těm stačí změnit nastavení v jejich telefonu,“ dodal.

Většina zákazníků si změny nevšimne

O2 na dotaz redakce reagovalo, že zákazníky, kteří k datování využívají 3G síť, bude o změně informovat prostřednictvím SMS a e-mailu. „Většina zákazníků si však změny technologie ani nepovšimne. Jejich telefon při volání a přijímání i odesílání SMS automaticky přepne do 2G sítě,“ informovala Blanka Vokounová z tiskového oddělení O2.

To se ovšem týká skupiny zákazníků, kteří v současnosti sice využívají 3G síť, ale bez potřeby přístupu na internet. Ti ostatní, pokud k datování již nevyužívají novější technologie (4G, 5G), se nicméně neobejdou bez SIM a smartphonu s podporou LTE (4G). Zda má vhodnou SIM či správný telefon, si může zákazník O2 ověřit vytočením *444*#.

Změny si příliš nepovšimnou ani zákazníci Vodafonu. Podle tiskového mluvčího Ondřeje Luštince zastaralou datovou síť využívá v současnosti méně než procento zákazníků tohoto operátora.

„Komu stačí volání a SMS, nemusí si měnit ani starší přístroj, protože využije 2G,“ dodal Luštinec. Stále tak platí, že ti zákazníci Vodafonu, kteří v současnosti pro internetové připojení využívají právě 3G síť a budou chtít mobilní data využívat i nadále, se neobejdou minimálně bez výměny SIM.