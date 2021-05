Máte jeden z těchto mobilů? Brzy si s ním na mobilním internetu neškrtnete

Zákazníci, kteří svůj mobil využívají pouze k volání a posílání textových zpráv, se nemusejí o nic starat. Po vypnutí 3G sítě, která je z pohledu přenosových rychlostí zastaralá (viz Konec 3G v Česku. Takto to bude probíhat, vysvětlují operátoři), totiž tyto služby zastane síť 2G. Ta je podle T-Mobilu dostupná všude tam, kde je či bylo 3G.

Ovšem zákazníci, kteří aktuálně využívají mobilní data právě na zastaralé technologii, s níž se operátor rozloučí ke konci listopadu (viz T-Mobile vypne síť 3G jako poslední. Poběží do konce listopadu), by měli být na pozoru. Operátor totiž podle statistik ve své síti eviduje spoustu zařízení, která nepodporují modernější LTE.

Jejich přehled zpřístupnil na speciální stránce věnované právě plánovanému vypnutí 3G sítě. Stačí zadat název telefonu a ověřit si, zda podporuje modernější technologie. Výčet je přitom vskutku obsáhlý. Je to dáno tím, že v něm nejsou zahrnuty pouze smartphony, ale i další mobilní zařízení včetně třeba tabletů. Není přitom výjimkou, že se v přehledu mihnou i poměrně exotická zařízení.

Nicméně operátorem zveřejněný výčet telefonů bez podpory LTE není bezchybný. Minimálně v případě Samsungu se do něj totiž dostaly i top modely, které LTE prokazatelně podporují. Konkrétně jde o modely Galaxy S6, Galaxy S8, Galaxy S8 Plus či dokonce předloňský Galaxy S10+. Samsungy vrcholné řady Galaxy S přitom LTE podporují od aktualizace firmwaru modelu Galaxy S4, tedy od roku 2013.

Jistější tak bude pravděpodobně další způsob ověření, který operátor radí, a sice ověření podpory LTE (či nejnovější 5G technologie) přímo na stránkách výrobce. Nebo na originální krabičce, pokud jste ji již nevyhodili. Každopádně v případě, že telefon podporou novějších sítí nedisponuje, zákazníkovi, který chce i po vypnutí 3G sítě využívat mobilní data, nezbude nic jiného, než si pořídit adekvátní nový telefon. Ti méně nároční přitom nemusejí utratit víc než dva tisíce korun (viz Vyměňte si 3G telefon, bude k ničemu. Toto jsou levné LTE alternativy).



Ověřte si, zda jste si v minulosti nevypnuli podporu LTE/5G/VoLTE v menu telefonu: Zařízení iOS: Menu => Nastavení => Mobilní data => Volby dat => Hlas a data => Automatická 5G nebo LTE Zařízení Android: Menu => Nastavení => Připojení => Mobilní sítě => Režim sítě => 5G/LTE/3G/2G => automaticky připojit

Možnost využití mobilních dat v LTE síti závisí mimo jiné i na SIM. Zda ta aktuálně používaná novější technologii podporuje, si lze ověřit zasláním SMS ve znění LTE na číslo 4603. Případná výměna (či aktualizace) je bezplatná.



Nutnost ověřit si podporu novějších sítí u aktuálně používaného smartphonu platí i pro zákazníky konkurenčních operátorů, pokud chtějí i nadále využívat mobilní data. Například Vodafone už svou 3G síť vypnul na konci března, O2 tu svou vypne ve třech krocích od 31. května. Nejdřív v Praze, ke konci srpna ve dvou krajích na Moravě (Zlínský a Olomoucký kraj) a na konci listopadu pak ve zbylých krajích (viz Máte starší smartphone s 3G? Za chvíli bude s daty v Česku k ničemu).