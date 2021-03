Máte starší smartphone s 3G? Za chvíli bude s daty v Česku k ničemu

„Vodafone se jako první operátor v Česku rozhodl k razantnímu kroku, který brzy přispěje k digitalizaci země a rozšíření rychlejšího mobilního internetového připojení. Už za pár dní, přesně 31. března večer, firma uzavře historii své 3G sítě,“ informoval ve středu Vodafone v tiskové zprávě.



Podotýká nicméně, že víc než 99 % jeho zákazníků se vypnutí zastaralé datové sítě nedotkne. A to z důvodu, že již v současnosti využívají novější přístroje s podporou LTE (4G) či nejnovější 5G sítě i patřičnou SIM fungující na rychlejší síti. Nutnost výměny smartphonu či SIM tak bude pouze výjimečná.

Lidé se nicméně nemusí obávat, že by vypnutím 3G sítě přišli o mobilní signál. Pokud daný uživatel nevyužívá mobilní data, tak se mu telefon při volání a přijímání či odesílání SMS automaticky přepne do zachované celoplošné 2G sítě.



„Pokrytí 2G a 4G/5G je výrazně rozšířenější a záleží jen na zákazníkovi, jak bude postupovat. Komu stačí volání a SMS, nemusí nic měnit. Kdo chce rychlý internet v mobilu, s novějším telefonem dostane mnohem rychlejší připojení a lepší pokrytí, a to jak uvnitř budov, tak na větším území Česka,“ upřesnil ředitel pro rozvoj sítí Vodafonu Slavomír Slanina.



Vytíženost 3G sítě se podle statistik operátora během posledních dvou let snížila na desetinu. Síť, s níž se Vodafone nadobro rozloučí na konci března, tak v současnosti nevyužívá ani 1 % jeho zákazníků. Její vypnutí se navíc dotkne pouze datových uživatelů, tedy pouhých 0,4 % zákazníků.

O2: nejdřív Praha, pak postupně zbytek Česka

Zatímco Vodafone přestane 3G technologii používat celoplošně, tak O2 bude tuto zastaralou síť vypínat postupně. Modernizaci sítě si operátor rozplánoval do třech vln. Jako první se s 3G rozloučí v Praze, a to k 31. květnu. Následovat budou k 31. srpnu Zlínský a Olomoucký kraj, zbývající kraje pak k 30. listopadu.

„Cílem projektu je přinést našim zákazníkům ještě rychlejší a spolehlivější 4G (LTE) mobilní internet a zároveň spustit v modernizovaných lokalitách síť 5G,“ vysvětlilo O2, proč vlastně tuzemští operátoři 3G technologii opouštějí. Uvolněné frekvence po 3G sítí využijí pro modernější technologie.

Jediným tuzemským operátorem, který prozatím nezveřejnil detaily strategie vypínání 3G, je T-Mobile. Podle dřívějších informací však proces finalizuje. „Lze předpokládat že 3G síť vypneme nejpozději v příštím roce. Přesné datum a plán vypínání zveřejníme, jakmile to bude možné,“ reagoval na dřívější dotaz redakce Mobil.iDNES.cz Jiří Janeček z tiskového oddělení T-Mobilu.

Zákazníky, kterých se vypnutí 3G sítě dotkne, budou operátoři informovat různými způsoby, včetně třeba SMS.

3G je jako stará parní lokomotiva či pramice

Nahrazením zastaralé 3G technologie modernějšími, kdy tento krok přinese rychlejší mobilní internet téměř všem tuzemským uživatelům smartphonů, se operátoři připravují na očekávaný nárůst datové spotřeby, a to i v souvislosti s rozšířením chytrých systémů řízení dopravy či rozšířené a virtuální reality.



„Symbolicky je 3G stará parní lokomotiva a 5G nejmodernější rychlovlak. Například video o velikosti 1,5 GB se přes 3G stáhne zhruba za 14 minut, zatímco u 5G za 20 sekund,“ upřesnil Vodafone výhodu moderních technologií.

Rozdíly mezi jednotlivými datovými technologiemi, které tuzemští operátoři v současnosti využívají, v minulých dnech demonstrovala Asociace provozovatelů mobilních operátorů na ilustrativním videu. V Česku využívané datové sítě v něm přirovnala k řece o třech proudech (více viz Konec 3G v Česku. Takto to bude probíhat, vysvětlují operátoři).

12. března 2021

S instalací 3G technologie pomáhal i vrtulník

V souvislosti s koncem jedné mobilní sítě v Česku zavzpomínal Vodafone i na doby instalace potřebné technologie, která znamenala skutečný nástup mobilního internetu. Instalace na střechy pražských domů v roce 2008 se totiž kvůli rozměrům a hmotnosti neobešla bez pomoci sedmitunového vrtulníku Mil Mi-8T (více viz Nad Prahou se na deset dní rozburácel vrtulník, kterému spadl náklad do Vltavy).

„Na co byl dříve potřeba vrtulník, to dnes odnesou dělníci jen ve svých rukou – i symbolická změna v rozměrech ukazuje, jak výrazný pokrok mobilní technologie za pár let udělaly,“ zmínil Vodafone s tím, že na svém vrcholu 3G technologie sloužila až pro 1,5 milionu jeho zákazníků a za celou dobu existence přenesla 34,5 PB dat a spojila hovory v celkové délce 28,3 miliardy minut.