Unikátní iPhone je opět k mání. Aukci zhatili nabídkoví trollové

„To, co dělám, vyžaduje velmi drahé vybavení. Nalil jsem do tohoto projektu tisíce dolarů a jen se snažím něco z toho získat zpět,“ zmínil Ken Pillonel vystupující pod pseudonymem Kenny Pi na svém webu důvod, proč se rozhodl prodat jeho výsledek, iPhone X s USB-C konektorem.

Prodej vnímal rovněž jako jednu z forem přivýdělku, podle svých slov se totiž snaží dostat k vlastní 3D tiskárně typu SLA, kterou si v současnosti coby student robotiky na Švýcarském federálním technologickém institutu jen pronajímá. Jeho snem je však vlastnictví CNC stroje.

Věřil, že díky mediálnímu zájmu, který jeho unikátní projekt vzbudil, se mu podaří na splnění snů získat nějaké finance. Titul „první iPhone s USB-C na světě“ prý jeho původně obyčejnému výročnímu modelu X dával jinou hodnotu ve srovnání s běžnými iPhony. Byť v počátku měl jinou představu o způsobu, jak telefon prodat, tak hlavně kvůli studiím a náročnosti původního plánu nakonec upřednostnil jednodušší cestu: aukční portál eBay.

A tak začátkem listopadu založil aukci. Jenže představa o jejím průběhu byla nakonec velmi odlišná od skutečnosti. První dny vypadaly velmi slibně, nabízená částka stoupala do závratných výší (více viz Vyrobil unikátní iPhone a chce ho prodat. Zájemci už nabízejí závratné sumy). Jenže to bylo jen pozlátko a realita byla zcela odlišná.

„Myslím, že tato aukce skutečně ukázala současný stav eBaye,“ posteskl si Pillonel. Sváděl totiž několikadenní boj s nabídkovými trolly. Během celé aukce, která trvala deset dnů, se snažil falešné nabídky blokovat v přesvědčení, že tím další trolly odradí a jejich nápor tak skončí.

„Ale nestalo se tak a potenciální legitimní kupci byli vystrašeni,“ dodal a poukázal zejména na absurdní nabídku ve výši 99 milionů dolarů (v přepočtu více než 2,2 miliardy korun). Zastavil se nad tím, jak je možné, že takovéto nabídky vystřelené „od boku“ lze učinit bez jakékoli předchozí kontroly ze strany společnosti eBay.

Aukce na eBayi? Už nikdy

Ta přece jen nakonec zasáhla. Podle Pillonela zablokovala možnost dalších nabídek a ty dosavadní „pročistila“. To je důvod, proč s blížícím se koncem aukce začal počet již učiněných nabídek klesat a v souvislosti s tím tedy i celková nabízená suma. Nejvyšší nabídka poté až do konce aukce činila 86 001 dolarů, tedy v přepočtu více než 1,9 milionu korun (více viz Unikátní iPhone z něj udělal boháče. Tedy pokud se dočká peněz).

„Řekli mi, že to udělali, aby zajistili transakci. Ať už to znamená cokoliv. Pak mi navrhli, abych položku zařadil znovu,“ pozastavil se nad přístupem eBaye. Mohl sice dát na radu společnosti, nicméně v očích regulérních zájemců by zrušení stávající a založení nové aukce patrně nevyvolalo zrovna důvěru.

Jak však Pillonel podotkl, v každé situaci se snaží vidět to pozitivní. V tomto případě to byl zájem, který jeho aukce vyvolala. Zobrazilo si ji 450 tisíc lidí a měla zhruba pět tisíc sledujících. I tak je autor unikátního iPhonu přesvědčen, že v budoucnu už pro tyto účely eBay nevyužije, a to právě z výše uvedených důvodů. V hlavě už má nápad, jak výsledky svých projektů „zpeněžit“. Patrně tak nabídne i zmiňovaný iPhone, který se právě kvůli nabídkovým trollům na eBayi nového majitele nenašel.

Zároveň prozradil, že v současnosti již pracuje na sluchátkách AirPods s USB-C. V očích Applu tak tento student robotiky musí být pořádným trnem. Společnost se totiž dlouhodobě brání tomu, že by na základě nařízení Evropské unie musela své produkty opatřit právě univerzálnějším dobíjecím konektorem namísto vlastního lightningu (více viz EU bude nabíjet jen pomocí USB-C, navrhl Brusel, aby snížil objem odpadu).