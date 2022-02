Kutil prodal upravený iPhone. Možná ovšem očekával vyšší zájem

Aukci na portálu eBay založil Jöbstl ve středu 19. ledna, tedy necelý týden po zveřejnění videa, ve kterém představil výsledek svého projektu inspirovaného počinem studenta robotiky Kena Pillonela (viz Podomácku si upravil iPhone. Apple se přitom této změně zuřivě brání). Vyvolávací cenu za první voděodolný iPhone X s USB-C na světě stanovil Jöbstl na tři tisíce dolarů, tedy v přepočtu bezmála 66 tisíc korun.

To byla ve srovnání s Pillonelem, který upravený iPhone nabídl od jednoho dolaru výš, podstatně ambicióznější startovací pozice. Na Jöbstlovu aukci, která skončila v sobotu 29. ledna, ovšem celý týden nereagoval žádný zájemce. První nabídka přišla až 26. ledna po poledni, jen potvrdila Jöbstlem stanovenou vyvolávací cenu. A byla i poslední. I tak je to svým způsobem úspěch. Pokud se tedy celý obchod podaří dotáhnout do zdárného konce.

Lze však předpokládat, že Jöbstlova představa o průběhu aukce byla odlišná. Patrně se ovšem nedokázal prosadit tak dobře jako jeho „předchůdce“, student ze Švýcarska. Určitým náznakem je třeba počet lidí, kteří Jöbstlovu aukci sledovali. Den před jejím koncem si ji hlídalo pouze pět uživatelů eBaye. Tedy pouhá tisícina lidí, kteří si loni v listopadu přidali do sledování Pillonelovu aukci. Na druhou stranu nemusel mladý Rakušan řešit obdobné problémy.

Na aukci švýcarského studenta robotiky se totiž sesypali trollové, kteří za historicky první iPhone s USB-C nabíjecím portem nabízeli opravdu nesmyslné částky (viz Za unikátní iPhone nabízeli i dvě miliardy. Jenže to byli trollové). Vážně nebyla myšlena zjevně ani ta „výherní“ cena ve výši 86 001 dolarů, tedy v přepočtu necelých 1,9 milionu korun – Pillonel totiž telefon po neúspěšné aukci na eBayi opětovně nabídne k prodeji.

Informoval o tom na svém webu, kde zároveň vyzval potenciální zájemce o soukromý prodej, aby jej v takovém případě kontaktovali. O této dohře však mnohá zahraniční média již neinformovala. Mladík z rakouského Štýrského Hradce tak vzhledem k tomuto faktu mohl mít odlišná očekávání, a to zejména co se týče vyššího zájmu ze strany potenciálním kupců. Na druhou stranu nebyl nucen mazat nesmyslné příhozy.

Nicméně podobně technicky nadaní jedinci mohou na základě četných článků, které informují o úspěšném prodeji Pillonelova iPhonu, mylně nabýt dojmu, že jde o poměrně snadnou cestu, jak zbohatnout. Jöbstlův případ je prakticky tedy dalším důkazem, že tudy cesta k pohádkovému bohatství nevede.