Podomácku si upravil iPhone. Apple se přitom této změně zuřivě brání

Ačkoliv dostal výrobce Apple od Evropské komise v podstatě nařízeno, že by měl v budoucnosti přejít na konektor USB-C, výrobce nic takového nechce a telefony dál vyrábí s vlastním portem lightning. Uživatelé, kteří však většinu ostatních zařízení mají právě s USB-C (včetně toho od Applu: tablet, sluchátka nebo notebook), celkem štve nutnost mít po ruce dva typy kabelů. A chtěli by jeden univerzální.

Jeden z kutilů nyní dokonce zašel tak daleko, že si zkrátka port na svém vlastním iPhonu X vyměnil. Místo lightningu zde nyní má USB-C, kterým může telefon nejenom nabíjet, ale i přenášet data. V krátkém videu autor Kenny Pi ukazuje, jak jeho iPhone s novým konektorem funguje a slibuje, že detaily této domácí úpravy přinese již brzy:

Už z tohoto krátkého videa je vidět, že to nebyl jednoduchý úkol a zřejmě by se do toho měli pouštět pouze podobně zdatní jedinci. Úprava iPhonu na USB-C konektor podle všeho zahrnuje úpravy základní desky, pájení, 3D tisk a také softwarové úpravy. Nepochybujeme však, že by se našlo dost zájemců, kteří by za takovou úpravu byli ochotní autorovi štědře zaplatit.

Apple je v současnosti pod hrozbou sankcí od Evropské komise, která již přednesla návrh nového pravidla, podle nějž by do dvou let už v Evropě měly být na trhu pouze zařízení s jednotným USB-C portem. Podle unijní exekutivy má sjednocení koncovky nabíjecího kabelu usnadnit život zákazníkům a snížit objem elektronického odpadu (více viz EU bude nabíjet jen pomocí USB-C, navrhl Brusel, aby snížil objem odpadu).